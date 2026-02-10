Olympische Spiele 2026 : Gold über 1000 Meter: Leerdam zeigt's ihren Kritikern

von Matthias Ludwig 10.02.2026 | 13:29 |

Einen ganz besonderen Abend erlebt Eisschnellläuferin Jutta Leerdam. Die Niederländerin, mit ihren 5,5 Mio. Instagram-Followern nicht nur fürs Sportliche bekannt, holt sich Gold vor Landsfrau Femke Kok.