Olympia 2026: Leerdam holt Gold und zeigt's ihren Kritikern

Olympische Spiele 2026:Gold über 1000 Meter: Leerdam zeigt's ihren Kritikern

von Matthias Ludwig

Jutta Leerdam gewinnt Gold im 1000-Meter-Eisschnelllauf am 09.02.2026.

Einen ganz besonderen Abend erlebt Eisschnellläuferin Jutta Leerdam. Die Niederländerin, mit ihren 5,5 Mio. Instagram-Followern nicht nur fürs Sportliche bekannt, holt sich Gold vor Landsfrau Femke Kok.

