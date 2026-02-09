Super Bowl: Seahawks gewinnen Revanche gegen Patriots

Weil die Defensive über sich hinauswächst, gelingt den Seahawks die Revanche gegen New England. Im Super-Bowl-Finale wird ein Nebendarsteller zum wichtigsten Mann.

Whatever it takes: Derick Hall zieht New Englands Quarterback Drake Maye am Shirt. Quelle: Imago

Spätestens 4:27 Minuten vor Ende war die Messe gelesen: Die Defensive der Seahawks war bis zum Quarterback der New England Patriots durchgepowert - mal wieder - und hatte den armen Drake Maye zu Boden gerissen. Linebacker Uchenna Nwosu sammelte den freien Ball auf und trug ihn unter Riesenjubel der Seattle-Fans in die Endzone. Ein Triumphmarsch. Am Ende hieß es 29:13 für die Seahawks, die damit nach 2014 zum zweiten Mal den Super Bowl gewinnen.

Latin-Superstar Bad Bunny gab mit seinem spanischsprachigen Auftritt bei der Super-Bowl-Halbzeitshow auch ein politisches Statement. US-Präsident Trump gefiel das gar nicht. 09.02.2026 | 0:24 min

"Sie gehen in die Geschichtsbücher ein", lobte Mike Macdonald später im Konfettiregen auf dem Siegerpodest - die Vince Lombardi-Trophäe glücklich im Arm. Natürlich meinte der 38-jährige Cheftrainer den Mannschaftsteil, der ihm am nächsten liegt: seine Abwehr. Macdonald war als Defensiv-Koordinator unterwegs, bevor er vor zwei Jahren in Seattle anheuerte.

Kein Durchkommen für Drake Maye

Die Defensive prägte die 60. Auflage des großen Finales wie weite Teile der Saison. Schon in der regulären NFL-Spielzeit hatten Derick Hall, Byron Murphy und Co. die wenigsten Punkte aller Teams zugelassen. Im Finale bestätigte die "Dark Side", so der Spitzname, ihren Ruf und erstickte nahezu alle Versuche des Gegners. Sie war der Hauptgrund, dass elf Jahre nach dem Finaltrauma gegen die Patriots nun die Revanche gelang.

In der ersten Halbzeit ließ Seattles "dunkle Seite" nur minimale 48 Yards Raumgewinn zu. Ein Spitzenwert. Für Youngster Maye gab es kein Durchkommen. Erst im vierten Viertel erlaubten die Seahawks Punkte. Aber da war es längst zu spät. Denn sechs Mal hatten sie Maye umgerissen, zudem drei Ballverluste erzwungen. Die Abwehr darf sich nun mit Seattles legendärer "Legion of Boom" vergleichen, den Helden des ersten Super-Bowl-Erfolgs.

In den USA steigt heute Nacht das Super-Bowl-Finale. Über 100 Millionen Zuschauer, Rekord-Wasserverbrauch in der Halbzeit und millionenschwere Werbespots machen das Endspiel zum Mega-Event. 08.02.2026 | 1:06 min

Sam Darnold bedankt sich

"A job well done" - gut gemacht, fand Seattles Quarterback Sam Darnold und gab das Lob gerne weiter: "Hey, macht mal richtig Krach für unsere Defensive. Sie hat uns den Rücken freigehalten", forderte der 28-Jährige von Seattles "12. Mann", den stets lautstarken Fans. Für ihn schloss sich dank der Hilfe der Teamkollegen ein Kreis.

2018 war er als Toptalent ins Profilager gewechselt, konnte aber nie Fuß fassen. Darnold wurde hin- und hergereicht und voreilig zum Loser abgestempelt. Als erst dritter Quarterback der NFL-Geschichte schaffte er es mit fünf oder mehr Karrierestationen nun ins Finale und in Seattle zum späten sportlichen Glück. "Er hat eine Menge Leute zum Schweigen gebracht", wusste sein Trainer schon vor der Partie vor den Toren von San Francisco.

Kein Super Bowl ohne teure Werbung: Zahlreiche Promis werden bei den Werbeclips um das Sportereignis herum zu sehen sein. Unter anderem sind dieses Jahr Kendall Jenner und George Clooney dabei. 06.02.2026 | 0:44 min

Kenneth Walker wird MVP

"Here we are now - entertain us", dröhnte Seattles Kultband Nirvana aus den Lautsprechern. Auf ein unterhaltsames Offensiv-Feuerwerk von Darnold warteten die Fans aber vergeblich. Mit einem einzigen Wurf in die Endzone und 202 Yards Raumgewinn kam der oft Kritisierte nur auf mäßige Werte. Bessere verhinderte die Patriots-Defensive, allen voran Cornerback Christian Gonzales.

Mehr war wohl weder nötig, noch der Plan. Darnold spielte unspektakulär, aber fehlerlos. "Das war mein Job." Er beschränkte sich konsequent darauf, Bälle risikofrei zu verteilen. Lieber ließ er die Mitspieler glänzen: Etwa Running Back Kenneth Walker, der stolze 135 Yards erlief und sich über den Titel "wertvollster Spieler" freute.

Football-Regeln kurz erklärt

Angriff und Verteidigung Ein Spiel besteht aus ganz vielen einzelnen Spielzügen. Dabei stehen sich immer die Verteidiger der einen Mannschaft und die Angreifer der anderen gegenüber - und natürlich wechseln sie sich ab.



Die Angreifer versuchen den Ball in die Endzone des Gegners zu bringen. Die Verteidiger wollen das verhindern. Vier Versuche für zehn Yards Das Footballfeld ist in Yards aufgeteilt. Die Yards erkennst du an Linien und kleinen Markierungen auf dem Feld. Im Spiel versuchen die Teams, so weit wie möglich mit dem Ball vorzurücken. Dafür können sie entweder passen oder mit dem Ball rennen.



Die Teams haben immer vier Versuche, um zehn Yards voranzukommen. Schaffen sie das nicht, bekommt die andere Mannschaft den Ball. Touchdown Mit einem Touchdown kann eine Mannschaft Punkte holen. Dabei wird der Ball bis in die gegnerische Endzone gebracht. Das bringt sechs Punkte. Field Goal Auch mit einem Field Goal können Punkte erzielt werden. Wenn der Ball zwischen den beiden großen Stangen hinter der Endzone gekickt wird, gibt es drei Punkte.

Jason Myers mit Super-Bowl-Rekord

Wobei der stille Held der Partie Jason Myers war. Das passte perfekt zum "unwahrscheinlichsten Finale" der letzten Jahrzehnte, in dem sich zwei Teams gegenüberstanden, die vor der Saison als Außenseiter galten. Denn kein Offensiv-Star erzielte die meisten Punkte, sondern Seattles Kicker.

Mit fünf Feldtoren stellte er einen Super-Bowl-Rekord auf und sorgte dafür, dass die Seahawks langsam, aber unwiderstehlich davon zogen. Dazu verwandelte er die Extrapunkte nach zwei Touchdowns sicher.

