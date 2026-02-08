Super Bowl LX: Die Seattle Seahawks kämpfen gegen ihr Trauma

Elf Jahre nach der verpassten NFL-Titelverteidigung sinnt Favorit Seattle auf Revanche gegen die New England Patriots. Auch der wichtigste Seahawk hätte noch eine Rechnung offen.

Passen oder laufen? An dieser Frage kommt auch Sam Darnold nicht vorbei. Elf quälend lange Jahre bewegt sie die stets unter Starkstrom stehenden Fans der Seattle Seahawks. Und vor der 60. Auflage des großen Finales im American Football antwortet ihr Quarterback daher zunächst diplomatisch: "Kommt ganz drauf an."

Seahawks 2015 an Malcolm Butler gescheitert

Passen oder laufen: 2015 entschieden die Seahawks falsch. Statt im Fotofinish des Super Bowls 49 das letzte Yard für den Touchdown durch ihren verlässlichsten Mann mit dem Ball unterm Arm einfach durchzupowern, wollten sie Spektakel in der Luft.

Doch New Englands Malcolm Butler roch den Braten und fing den Wurf in der Endzone ab. Game over, Seattle. Statt mit dem zweiten Titel in der National Football League (NFL) in Folge selbst eine Dynastie zu begründen, stand das Team blank da, und die erfolgsverwöhnten Patriots waren mal wieder obenauf.

Jung und ambitioniert: Mike Macdonald, Cheftrainer der Seattle Seahawks

Cheftrainer Mike Macdonald: ambitionierter Stratege

Aus Sicht der Seahawks ist das zehnte Revanche-Duell der Super-Bowl-Historie also vermutlich das wichtigste. Sie wollen endlich ihren Frieden machen mit der Football-Geschichte und beim vierten Finalauftritt endlich den zweiten Titel holen. Die Voraussetzungen sind nicht die schlechtesten.

Mit Mike Macdonald verfügt Seattle über einen jungen, ambitionierten Cheftrainer mit strategischen Fähigkeiten. Dass er das Team schon im zweiten Dienstjahr ins Finale führte, spricht Bände. Dass sich seine Seahawks in der Division gegen die deutlich höher gehandelten San Francisco 49ers und Los Angeles Rams durchsetzten, ebenso.

Seahawks-Defensive lässt kaum Punkte zu

Vom Underdog zum Favoriten: Die Defensive der Seahawks ist ligaweit gefürchtet. An den Ruf der legendären Legion of Boom, die 2014 maßgeblich zum bislang einzigen Gewinn der Vince-Lombardi-Trophäe beitrug, kommt sie nicht ran. Aber sie kann ihre eigene Geschichte schreiben.

Die Abwehrreihe um Routinier DeMarcus Lawrence und Devon Witherspoon hat in der regulären Saison die wenigsten Punkte zugelassen und auch in den Playoffs überzeugt.

Quarterback Darnold: vorm Finale mit sich im Reinen?

In der Offensive liegen die Hoffnungen auf Quarterback Darnold, den viele Kritiker längst als Loser abgestempelt hatten. Für ihn könnte sich im Finale ein Kreis schließen, auch wenn er selbst sagt: "Anderen was beweisen? Das ist nichts, was mich antreibt." Vor seinem größten Match scheint der Mann mit sich im Reinen zu sein.

Bei der jährlichen Talentauswahl 2018 gehörte er zu den hoffnungsvollsten Youngstern der NFL. In einer Draft-Klasse mit zukünftigen Stars wie Baker Mayfield, Josh Allen und Lamar Jackson wurde er an dritter Stelle von den New York Jets ausgewählt.

Vor Jackson, Allen und Co im Super Bowl

Doch er kam nie an in der Liga und wurde hin und her gereicht. Vor der aktuellen Saison schoben ihn die Minnesota Vikings trotz eines guten Jahres nach Seattle ab. Auf der fünften Karrierestation erst ist dem 28-Jährigen der Durchbruch gelungen. Den Finaleinsatz jedenfalls hat er seinen drei prominenteren Draft-Kollegen voraus.

Sein Manko: Er hat ligaweit die meisten Ballverluste produziert (20). In der zweiten Saisonhälfte sind seine ansonsten guten Werte zudem leicht abgerutscht. Das brachte direkt die Kritiker auf den Plan. Aber in den Playoffs hat sich Darnold stabilisiert; vor allem im Halbfinale gegen die Los Angeles Rams glänzte er mit Übersicht und Klasse.

Mit aktueller Form Seahawk-Trauma überwindbar

Running Back Zach Charbonnet steht ihm nach seinem Kreuzbandriss als Anspielstation nicht zur Verfügung. Dafür aber das unberechenbare Passempfänger-Trio Rashid Shaheed, Jaxon Smith-Njigba und Cooper Kupp, das im Levi’s Stadium in Santa Clara zum X-Faktor werden kann.

Kein Wunder, dass Darnold nach reiflicher Reflexion zur Frage "Passen oder laufen?" dann doch noch zur ersten Option wechselt. So viel Selbstbewusstsein muss ein Spielmacher haben. In der aktuellen Form hat Darnold das Zeug, das Trauma der Seahawks mit einem Wurf zu überwinden.

