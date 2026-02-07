NFL-Super-Bowl: Die Wiedergeburt der New England Patriots

Die New England Patriots waren hart gelandet. Nun greift das einstige Erfolgsteam erstaunlich schnell wieder nach dem Titel in der NFL. Zwei Faktoren sind entscheidend dafür.

Im größten Einzelsportereignis der Welt - dem Super Bowl der US-amerikanischen Football-Profiliga NFL - treffen 2026 die New England Patriots auf die Seattle Seahawks. 05.02.2026 | 1:14 min

Mike Vrabel spielt all seine Routine aus. Souverän pariert New Englands neuer Cheftrainer in der Woche vor dem Super Bowl 60 in der San Francisco Bay Area alle Fragen der Journalistenmeute.

Vier Mal hat er diesen irren Medien-Hype vor dem großen Finale der National Football League (NFL) schon als Spieler der Patriots eingeübt. Drei Mal hat er dann den Titel als Aktiver gewonnen.

Ein Mann für die Zukunft: Patriots-Quarterback Drake Maye - hier mit der Trophäe für den Gewinn des NFL-Halbfinales. Quelle: AP Photo/John Locher

Nun hat er die Chance, die begehrte Vince-Lombardi-Trophäe auch als Coach zu holen. Mit dem gleichen Team hat das bislang niemand in der NFL geschafft. Im Falle eines Sieges stiegen die Patriots mit ihrem siebten Titel zudem zum Rekordsieger der NFL auf.

Vom letzten der Division zum Finalgegner der Seahawks

Das ist eine faustdicke Überraschung. Noch vor einem Jahr steckten die Patriots knöcheltief im Umbruch. Die Nachwehen der glorreichen Ära waren überall zu spüren: der Schatten von Superstar Tom Brady zu lang; Trainer Bill Belichick ohne seinen Ausnahme-Quarterback glücklos. Beim Abschied vor zwei Jahren hinterließ der Erfolgscoach einen mäßigen und ermatteten Kader.

NFL-Legende und Football-Star Tom Brady enthüllt seine über 5 Meter hohe Bronzestatue - eine Auszeichnung für seine sechs Super-Bowl-Siege mit den New England Patriots. 11.08.2025 | 0:32 min

Als Vrabel Anfang 2025 von Übergangstrainer Jerod Mayo übernahm, hatte das taumelnde Team die Spielzeit mit nur vier Siegen beendet. Als Letzter ihrer Division, ohne Hoffnung auf eine rasche Trendwende.

80:1 waren die Wettquoten für den Sprung in den Super Bowl, schlechter noch als beim Finalgegner Seattle Seahawks (60:1), gegen die sie nun im Levi’s Stadium in Santa Clara das unwahrscheinlichste Finale der letzten Jahrzehnte bestreiten.

Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Instagram-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Mike Vrabel baut Boston-Team erfolgreich um

Am richtigen Ort, zur richtigen Zeit: Mike Vrabel, früherer Top-Linebacker der ersten Patriots-Dynastie, ist ein harter Arbeiter - und einer mit Humor. Er spricht die Sprache der Spieler, ein Gegenentwurf zum bärbeißigen Belichick.

Vrabel richtete das verunsicherte Team wieder auf und krempelte seinen Herzensklub in kürzester Zeit um. Dazu holte sich der 50-Jährige alte Vertraute wie Offensivkoordinator Josh McDaniels an seine Seite und investierte mutig in neue Spieler.

Im Jahr 2025 sind im Super Bowl, dem spektakulären Finale der NFL in den USA, die Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles angetreten. 09.02.2025 | 1:41 min

19 neue Spieler zu den Patriots

Mit dem Segen von Klub-Eigner Robert Kraft rüsteten die Patriots für 365 Millionen Dollar auf. Gleich 19 Spieler fanden in Boston eine neue Heimat.

Darunter namhafte Verstärkungen für die Defensive wie Milton Williams vom aktuellen Champion Philadelphia Eagles oder ein Routinier wie Stefon Diggs als Passempfänger für die Offensive.

In der jährlichen Talentauswahl hatte Vrabel ein gutes Händchen. Für ihre elf Kandidaten beim sogenannten Draft erhielten die Patriots nur Bestnoten, die Saison bestätigte die Urteile.

Das alles half, um nach nur sechs Jahren Durststrecke wie Phönix aus der Asche zu steigen. Ein wenig Glück war auch dabei, denn der Spielplan meinte es gut mit den Patriots.

Drake Maye gibt den Patriots Perspektive

Das zweite Puzzleteil für den Erfolg war schon vorhanden, musste aber noch eingepasst werden: Quarterback Drake Maye hat sich nach einer starken Rookie-Saison im zweiten Profijahr extrem weiterentwickelt.

Viele Football-Spieler träumen von einer Karriere in der US-amerikanischen NFL, aber nur wenige schaffen es. 04.09.2022 | 18:48 min

Mit super Werten in der regulären Spielzeit führte er sein Team zum ersten Titel in der Division seit 2019 und war ein Kandidat auf den Titel "Wertvollster Spieler" der Saison.

Einer wie Tom Brady?

Vergleiche zum jungen Brady sind so naheliegend wie verfrüht. Aber die Anlagen des 23-Jährigen sind unverkennbar. Er ist lernwillig, spielt frech und mutig. Er hat einen akkuraten Wurfarm und bewies in den Playoffs, dass er auch selbst Yards erlaufen kann, wenn nötig.

Sein Fortschritt ist einer der wichtigsten Gründe, warum wir hier sind. „ Patriots-Coach Mike Vrabel über Drake Maye

In der K.o.-Runde fiel der Spielmacher in seiner Leistung zwar etwas ab. Das lag aber auch an einer Schulterverletzung und daran, dass er mehr in der strategischen Rolle als Game-Manager gefragt war. Maye wäre der jüngste Quarterback, der den Super Bowl gewinnt.