Olympia 2026: Streit zwischen Raimund und Lindvik eskaliert

Der Attacke von Olympiasieger Philipp Raimund folgte der Konter von Marius Lindvik: Der Betrugs-Skandal um die norwegischen Skispringer ist das große Olympia-Thema in Predazzo.

Es geht um zwei erfolgreiche Skispringer und zwei der größten Wintersport-Nationen dieses Planeten. Vor allem aber um eine verlorene Freundschaft und den wohl schlimmsten Material-Betrug der Flieger-Geschichte. Der Zoff zwischen Olympiasieger Philipp Raimund und Weltmeister Marius Lindvik - oder auch zwischen Deutschland und Norwegen - ist das große Thema an den Olympia-Schanzen von Predazzo. Und nicht nur dort: Die größten Boulevard-Zeitungen beider Länder liefern sich eine wahre Schlacht um das Thema.

Lindvik und Forfang verteidigt

Es geht immer noch um den Betrugs-Skandal bei der Nordischen Ski-WM vor einem Jahr in Trondheim und die nach Meinung der deutschen Flieger um Philipp Raimund fehlende Entschuldigung von Norwegens Betrügern.

Yellow-Press-Gigant VG lieferte dazu neue Aussagen des norwegischen Skisprung-Chefs Jan Erik Aalbu. "Auf der Pressekonferenz in Trondheim am 9. März 2025 habe ich mich bei allen Skisprungnationen für das Geschehene entschuldigt. Der Fall wurde seitdem über einen langen Zeitraum gründlich untersucht", wird Aalbu zitiert.

Es habe mehr als 50 Interviews der Untersuchungskommission des Ski-Weltverbandes FIS mit dem Ergebnis gegeben, dass die bei der WM disqualifizierten Marius Lindvik und Johann André Forfang keine Kenntnis vom Betrug gehabt hätten. Zu Beginn dieses Winters in Lillehammer, so Aalbu, habe er zudem mit den Sportchefs von Deutschland und Österreich reinen Tisch gemacht.

Wir arbeiten jeden Tag daran, Vertrauen und Ansehen wiederherzustellen, auch durch Offenheit und klare Prozesse. „ Norwegischer Skisprung-Chef Jan Erik Aalbu

Vertrauen in Lindvik und Forfang erschüttert

Das Problem daran: Kaum einer in der kleinen Skisprung-Szene glaubt an die norwegische Version, dass Lindvik und Forfang nichts von den verbesserten Flugfähigkeiten ihres Anzugs gespürt haben. Das wäre ungefähr genauso, als würde ein Formel-1-Fahrer nicht bemerken, dass sein Bolide plötzlich 100 PS mehr hat. Nachdem Lindvik bei der WM zweimal Gold gewonnen hatte - im Normalschanzen-Einzel vor dem Deutschen Andreas Wellinger - war alles durch ein heimlich gefilmtes Video aufgeflogen.

Es zeigte, wie die Material-Experten unter Trainer-Aufsicht an den Sprunganzügen des norwegischen Teams manipulierten. Durch das Einnähen eines steifen Bandes wurde die Tragfähigkeit des "Flieger-Segels" in der Luft verbessert. Ein glasklarer Betrug, für den es mangels Beweisen aber nur eine glimpfliche Sperre von drei Monaten für Lindvik und Forfang gab.

Freundschaft zwischen Raimund und Lindvik zerbrochen

"Nach der Situation in Trondheim hat es sich angefühlt wie ins Gesicht gespuckt. Es war ein Fehler, den sie gemacht haben", erklärte Raimund nach seinem Olympiasieg in Italien:

Für mich persönlich kann ich nur sagen: Wenn einer von ihnen zu mir gekommen wäre und gesagt hätte: ’Hey, mir tut es sehr leid, was passiert ist’, dann hätte ich ihnen wahrscheinlich vergeben. „ Philipp Raimund

Das passierte aber nicht und deshalb ist auch seine Freundschaft mit Marius Lindvik zerbrochen. Die beiden Top-Flieger waren früher ein Herz und eine Seele. Sie zockten gemeinsam Videospiele und machten Livestreams zusammen. Doch dann kam es zu den dramatischen Ereignissen bei der Heim-WM vor einem Jahr in Lindviks Heimat. Weil es in der ganzen Zeit seitdem kein Schuldeingeständnis von den norwegischen Skispringern selbst gegeben hat, ist das Thema nun bei Olympia erneut eskaliert.

Lindvik: Raimund hat "Mund zu weit aufgemacht"

Der öffentlichen Attacke von Raimund folgte die Reaktion von Lindvik, nachdem er das norwegische Team als Schlussspringer im Mixed-Wettbewerb zu Olympia-Silber geführt hatte. Als er bei der Pressekonferenz auf seinen deutschen Ex-Kumpel angesprochen wurde, meinte Lindvik:

Nach letzter Saison hat er seinen Mund in den Medien ein bisschen zu weit aufgemacht. „ Marius Lindvik über Philipp Raimund

Deshalb wolle er mit Raimund nichts mehr zu tun haben. Dann verschwand der Norweger mit verkniffenem Gesicht. Es wird ganz sicher nicht das letzte Kapitel dieses Skisprung-Zoffs gewesen sein

