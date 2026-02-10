Olympia 2026: Julia Taubitz rodelt zu ihrem ersten Olympia-Gold

Julia Taubitz ist zu ihrem ersten Olympiasieg gerodelt. Die 29-Jährige holte Gold im Einsitzer. Es ist die dritte Goldmedaille für Team D bei diesen Winterspielen.

Die Deutsche Rodlerin Julia Taubitz lässt ihre Konkurrenz aus Lettland und der USA hinter sich und krönt sich im Eiskanal zur Olympiasiegerin. Im zweiten Lauf stellte sie den Streckenrekord auf. 10.02.2026 | 5:39 min

Rennrodlerin Julia Taubitz ist Olympiasiegerin im Einsitzer und feiert damit ihren bislang größten sportlichen Erfolg. Die 29-Jährige setzte sich am Dienstagabend im olympischen Eiskanal von Cortina vor der Konkurrenz durch. Zweite wurde Elina Bota aus Lettland, Bronze ging an Ashley Farquharson (USA).

Taubitz hat bereits acht WM-Titel und fünf Gesamtweltcupsiege in ihrer Karriere gewonnen, nun der erste Olympiasieg. "Ein Kindheitstraum geht jetzt in Erfüllung", sagte die frisch gebackene Olympiasiegerin im ZDF: "Ich glaube, ich habe lange nicht mehr so viel geweint."

Das war der geilste Tanz in meinem bisherigen Leben. „ Rodel-Olympiasiegerin Julia Taubitz

Es ist das insgesamt dritte Gold für Team D bei diesen Olympischen Winterspielen, nach dem Olympiasieg von Max Langenhan bereits das zweite für die deutschen Rodler.

Olympia-Gold komplettiert Taubitz' Karriere

Vor vier Jahren in Peking war die als Favoritin gestartete Taubitz im zweiten Lauf gestürzt und in der Folge nur Siebte geworden. "Jetzt die Goldmedaille um den Hals hängen zu haben, ist unbeschreiblich", so Taubitz.

Anna Berreiter, die 2022 in Peking olympisches Silber holte, wurde diesmal Sechste. Olympia-Debütantin Merle Fräbel erlebte ein Drama. Die 22-Jährige war als Halbzeit-Zweite in den Entscheidungtag gegangen, patzte aber im dritten Lauf entscheidend und fiel aus den Medaillenrängen. Nach einem erneut starken vierten Lauf wurde es am Ende Platz acht für die Vize-Weltmeisterin.

Quelle: dpa, SID, ZDF