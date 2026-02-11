Olympia 2026: Entscheidungen am Mittwoch im Überblick

Biathletin Franziska Preuß will im Einzel angreifen, für die Rodler geht es in den Doppelsitzer. Die Kombinierer um Medaillen-Favorit Vinzenz Geiger steigen ein.

Franziska Preuß: Eine olympische Einzelmedaille fehlt der erfolgreichen Biathletin bislang noch.

Für die deutschen Biathlon-Frauen Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und Selina Grotian geht es ab 14:15 Uhr (live im Stream) im 15-km-Einzel um olympische Medaillen. Besonders Weltmeisterin Franziska Preuß will in ihrer letzten Saison kurz vor ihrem Karriereende endlich eine olympische Einzelmedaille gewinnen.

Preuß und Voigt haben bereits mit der Mixed-Staffel in Antholz olympisches Bronze geholt. Für Hettich-Walz und Grotian werden es die ersten Rennen bei den Olympischen Winterspielen.

Die Wettkämpfe des Tages

Snowboard

10:30 Uhr: Qualifikation Frauen Halfpipe

19:30 Uhr: Qualifikation Männer Halfpipe

Ski Freestyle

11:00 Uhr: Qualifikation Frauen Buckelpiste

Eishockey

16:40 Uhr: Männer Gruppe B Slowakei - Finnland

21:10 Uhr: Männer Gruppe B Schweden - Italien

Übersicht der Wettkämpfe : Olympia 2026: Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo im Überblick: Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel.

Rodeln

17:00 Uhr: 1. Lauf Frauen Doppelsitzer

17:51 Uhr: 2. Lauf Männer Doppelsitzer

Curling Männer

19:05 Uhr: Schweden - Italien, Kanada - Deutschland, Tschechien - USA, China - Großbritannien

Entscheidungen

Nordische Kombination

10:00 Uhr: Entscheidung Normalschanze

Ski Freestyle

14:15 Uhr: Finale Frauen Buckelpiste, 1. Finale

14:55 Uhr: Finale Frauen Buckelpiste, 2. Finale

Ski Alpin

11:30 Uhr: Entscheidung Männer Super-G

Biathlon

14:15 Uhr: Entscheidung Frauen Einzel 15 Kilometer

Olympische Spiele : Olympische Winterspiele 2026 Alles zu den Olympischen Winterspielen 2026

Rodeln

18:53 Uhr: Entscheidung Frauen Doppelsitzer

19:44 Uhr: Entscheidung Männer Doppelsitzer

Eisschnelllauf

18:30 Uhr: Entscheidung Männer 1000m

Eiskunstlauf

19:30 Uhr: Eistanz Kür

Medaillen-Kurs im Eiskanal

Max Langenhan hat es mit seinem Olympiasieg im Einsitzer vorgemacht, jetzt möchten die deutschen Doppel-Rodler nachlegen. Tobias Wendl und Tobias Arlt haben in Peking schon die Goldmedaille gewonnen - in Cortina soll ihnen das wieder gelingen.

Trotz Erwartungsdruck bleibt der Rodler unerschütterlich – und kämpft mit voller Entschlossenheit um Olympia-Gold bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina. 05.02.2026 | 4:43 min

Auch Toni Eggert und Florian Müller gehen für Deutschland an den Start, bei den Frauen kämpfen Dajana Eitberger und Magdalena Matschina um Gold. Ab 17:00 Uhr im ZDF-Stream.

Beim Super-G startet Simon Jocher als einziger deutscher Starter auf der Stelvio-Piste. Ab 11:30 Uhr im ZDF-Stream.

Nächste Medaille für Emma Aicher: Die Silbermedaillengewinnerin in der Abfahrt sicherte sich mit ihrer Partnerin Kira-Weidle-Winkelmann Silber in der Team-Kombination. 10.02.2026 | 7:27 min

Das deutsche Curling-Team der Herren um Marc Muskatewitz startet gegen Kanada ab 19 Uhr (live im ZDF-Stream) in die Olympischen Spiele.

Kombinierer Geigers vielleicht letzte Chance

Noch vor dem ersten Wettkampf zwickt das Knie beim deutschen Kombinierer Vinzenz Geiger, das Skisprungtraining ließ er deshalb vorsichtshalber aus. Trotzdem: Beim heutigen Wettkampf (ab 10 Uhr im ZDF-Stream) ist er am Start und Medaillen-Favorit in der Nordischen Kombination.

Es könnte das letzte Mal sein, dass Geiger bei den Olympischen Spielen an den Start geht. Noch vor den Olympischen Spielen 2030 möchte er seine Karriere beenden, aber auch die olympische Zukunft der gesamten Disziplin der Nordischen Kombinierer steht vor Fragezeichen.

Das IOC will sich bei den kommenden Wettkämpfen ein Bild machen, ob die Nordische Kombination Olympia noch würdig ist. Die Kritikpunkte: Zu wenige konkurrenzfähige Nationen, zu wenig Spannung und eine zu geringe Leistungsdichte.

Dazu kommt noch: Die Frauen sind bereits in diesem Jahr ausgeschlossen, was im Voraus für Irritationen sorgte. In vier Jahren sind deshalb mutmaßlich entweder alle dabei - oder niemand.

Die nordischen Kombiniererinnen Nathalie Armbruster, Jenny Nowak, Trine Göpfert und Maria Gerboth im Interview über Gleichberechtigung und Olympia-Träume. 04.02.2026 | 13:11 min

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.