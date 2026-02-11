Olympische Winterspiele 2026:Olympia 2026: Entscheidungen am Mittwoch im Überblick
Biathletin Franziska Preuß will im Einzel angreifen, für die Rodler geht es in den Doppelsitzer. Die Kombinierer um Medaillen-Favorit Vinzenz Geiger steigen ein.
Für die deutschen Biathlon-Frauen Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und Selina Grotian geht es ab 14:15 Uhr (live im Stream) im 15-km-Einzel um olympische Medaillen. Besonders Weltmeisterin Franziska Preuß will in ihrer letzten Saison kurz vor ihrem Karriereende endlich eine olympische Einzelmedaille gewinnen.
Preuß und Voigt haben bereits mit der Mixed-Staffel in Antholz olympisches Bronze geholt. Für Hettich-Walz und Grotian werden es die ersten Rennen bei den Olympischen Winterspielen.
Die Wettkämpfe des Tages
Snowboard
- 10:30 Uhr: Qualifikation Frauen Halfpipe
- 19:30 Uhr: Qualifikation Männer Halfpipe
Ski Freestyle
- 11:00 Uhr: Qualifikation Frauen Buckelpiste
Eishockey
- 16:40 Uhr: Männer Gruppe B Slowakei - Finnland
- 21:10 Uhr: Männer Gruppe B Schweden - Italien
Rodeln
- 17:00 Uhr: 1. Lauf Frauen Doppelsitzer
- 17:51 Uhr: 2. Lauf Männer Doppelsitzer
Curling Männer
- 19:05 Uhr: Schweden - Italien, Kanada - Deutschland, Tschechien - USA, China - Großbritannien
Entscheidungen
Nordische Kombination
- 10:00 Uhr: Entscheidung Normalschanze
Ski Freestyle
- 14:15 Uhr: Finale Frauen Buckelpiste, 1. Finale
- 14:55 Uhr: Finale Frauen Buckelpiste, 2. Finale
Ski Alpin
- 11:30 Uhr: Entscheidung Männer Super-G
Biathlon
- 14:15 Uhr: Entscheidung Frauen Einzel 15 Kilometer
Olympische Spiele:Olympische Winterspiele 2026
Rodeln
- 18:53 Uhr: Entscheidung Frauen Doppelsitzer
- 19:44 Uhr: Entscheidung Männer Doppelsitzer
Eisschnelllauf
- 18:30 Uhr: Entscheidung Männer 1000m
Eiskunstlauf
- 19:30 Uhr: Eistanz Kür
Medaillen-Kurs im Eiskanal
Max Langenhan hat es mit seinem Olympiasieg im Einsitzer vorgemacht, jetzt möchten die deutschen Doppel-Rodler nachlegen. Tobias Wendl und Tobias Arlt haben in Peking schon die Goldmedaille gewonnen - in Cortina soll ihnen das wieder gelingen.
Auch Toni Eggert und Florian Müller gehen für Deutschland an den Start, bei den Frauen kämpfen Dajana Eitberger und Magdalena Matschina um Gold. Ab 17:00 Uhr im ZDF-Stream.
Beim Super-G startet Simon Jocher als einziger deutscher Starter auf der Stelvio-Piste. Ab 11:30 Uhr im ZDF-Stream.
Das deutsche Curling-Team der Herren um Marc Muskatewitz startet gegen Kanada ab 19 Uhr (live im ZDF-Stream) in die Olympischen Spiele.
Kombinierer Geigers vielleicht letzte Chance
Noch vor dem ersten Wettkampf zwickt das Knie beim deutschen Kombinierer Vinzenz Geiger, das Skisprungtraining ließ er deshalb vorsichtshalber aus. Trotzdem: Beim heutigen Wettkampf (ab 10 Uhr im ZDF-Stream) ist er am Start und Medaillen-Favorit in der Nordischen Kombination.
Es könnte das letzte Mal sein, dass Geiger bei den Olympischen Spielen an den Start geht. Noch vor den Olympischen Spielen 2030 möchte er seine Karriere beenden, aber auch die olympische Zukunft der gesamten Disziplin der Nordischen Kombinierer steht vor Fragezeichen.
Das IOC will sich bei den kommenden Wettkämpfen ein Bild machen, ob die Nordische Kombination Olympia noch würdig ist. Die Kritikpunkte: Zu wenige konkurrenzfähige Nationen, zu wenig Spannung und eine zu geringe Leistungsdichte.
Dazu kommt noch: Die Frauen sind bereits in diesem Jahr ausgeschlossen, was im Voraus für Irritationen sorgte. In vier Jahren sind deshalb mutmaßlich entweder alle dabei - oder niemand.
