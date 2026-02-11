  3. Merkliste
Olympia 2026: Entscheidungen am Mittwoch im Überblick

Olympia 2026: Entscheidungen am Mittwoch im Überblick

Biathletin Franziska Preuß will im Einzel angreifen, für die Rodler geht es in den Doppelsitzer. Die Kombinierer um Medaillen-Favorit Vinzenz Geiger steigen ein.

Biathletin Franziska Preuß bei den Olympischen Winterspielen.

Franziska Preuß: Eine olympische Einzelmedaille fehlt der erfolgreichen Biathletin bislang noch.

Für die deutschen Biathlon-Frauen Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und Selina Grotian geht es ab 14:15 Uhr (live im Stream) im 15-km-Einzel um olympische Medaillen. Besonders Weltmeisterin Franziska Preuß will in ihrer letzten Saison kurz vor ihrem Karriereende endlich eine olympische Einzelmedaille gewinnen.  

Preuß und Voigt haben bereits mit der Mixed-Staffel in Antholz olympisches Bronze geholt. Für Hettich-Walz und Grotian werden es die ersten Rennen bei den Olympischen Winterspielen.  

Die Wettkämpfe des Tages

Snowboard 

  • 10:30 Uhr: Qualifikation Frauen Halfpipe 
  • 19:30 Uhr: Qualifikation Männer Halfpipe 

Ski Freestyle 

  • 11:00 Uhr: Qualifikation Frauen Buckelpiste 

Eishockey 

  • 16:40 Uhr: Männer Gruppe B Slowakei - Finnland 
  • 21:10 Uhr: Männer Gruppe B Schweden - Italien 

Rodeln 

  • 17:00 Uhr: 1. Lauf Frauen Doppelsitzer 
  • 17:51 Uhr: 2. Lauf Männer Doppelsitzer 

Curling Männer 

  • 19:05 Uhr: Schweden - Italien, Kanada - Deutschland, Tschechien - USA, China - Großbritannien   

Entscheidungen

Nordische Kombination 

  • 10:00 Uhr: Entscheidung Normalschanze 

Ski Freestyle

  • 14:15 Uhr: Finale Frauen Buckelpiste, 1. Finale
  • 14:55 Uhr: Finale Frauen Buckelpiste, 2. Finale

Ski Alpin 

  • 11:30 Uhr: Entscheidung Männer Super-G 

Biathlon 

  • 14:15 Uhr: Entscheidung Frauen Einzel 15 Kilometer 

Rodeln 

  • 18:53 Uhr: Entscheidung Frauen Doppelsitzer 
  • 19:44 Uhr: Entscheidung Männer Doppelsitzer  

Eisschnelllauf  

  • 18:30 Uhr: Entscheidung Männer 1000m   

Eiskunstlauf 

  • 19:30 Uhr: Eistanz Kür

Medaillen-Kurs im Eiskanal  

Max Langenhan hat es mit seinem Olympiasieg im Einsitzer vorgemacht, jetzt möchten die deutschen Doppel-Rodler nachlegen. Tobias Wendl und Tobias Arlt haben in Peking schon die Goldmedaille gewonnen - in Cortina soll ihnen das wieder gelingen.

Max Langenhan – Rodeln bei den Olympischen Winterspielen 2026

Trotz Erwartungsdruck bleibt der Rodler unerschütterlich – und kämpft mit voller Entschlossenheit um Olympia-Gold bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina.

05.02.2026 | 4:43 min

Auch Toni Eggert und Florian Müller gehen für Deutschland an den Start, bei den Frauen kämpfen Dajana Eitberger und Magdalena Matschina um Gold. Ab 17:00 Uhr im ZDF-Stream

Beim Super-G startet Simon Jocher als einziger deutscher Starter auf der Stelvio-Piste. Ab 11:30 Uhr im ZDF-Stream

Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann jubeln nach der Ski Alpin Team-Kombination am 10.02.2026 in Cortina D'Ampezzo.

Nächste Medaille für Emma Aicher: Die Silbermedaillengewinnerin in der Abfahrt sicherte sich mit ihrer Partnerin Kira-Weidle-Winkelmann Silber in der Team-Kombination.

10.02.2026 | 7:27 min

Das deutsche Curling-Team der Herren um Marc Muskatewitz startet gegen Kanada ab 19 Uhr (live im ZDF-Stream) in die Olympischen Spiele. 

Kombinierer Geigers vielleicht letzte Chance 

Noch vor dem ersten Wettkampf zwickt das Knie beim deutschen Kombinierer Vinzenz Geiger, das Skisprungtraining ließ er deshalb vorsichtshalber aus. Trotzdem: Beim heutigen Wettkampf (ab 10 Uhr im ZDF-Stream) ist er am Start und Medaillen-Favorit in der Nordischen Kombination.  

Es könnte das letzte Mal sein, dass Geiger bei den Olympischen Spielen an den Start geht. Noch vor den Olympischen Spielen 2030 möchte er seine Karriere beenden, aber auch die olympische Zukunft der gesamten Disziplin der Nordischen Kombinierer steht vor Fragezeichen.  

Das IOC will sich bei den kommenden Wettkämpfen ein Bild machen, ob die Nordische Kombination Olympia noch würdig ist. Die Kritikpunkte: Zu wenige konkurrenzfähige Nationen, zu wenig Spannung und eine zu geringe Leistungsdichte.

Dazu kommt noch: Die Frauen sind bereits in diesem Jahr ausgeschlossen, was im Voraus für Irritationen sorgte. In vier Jahren sind deshalb mutmaßlich entweder alle dabei - oder niemand.  

Die Nordische Kombiniererin Nathalie Armbruster im ZDF-Olympia-Studio über Olympia

Die nordischen Kombiniererinnen Nathalie Armbruster, Jenny Nowak, Trine Göpfert und Maria Gerboth im Interview über Gleichberechtigung und Olympia-Träume.

04.02.2026 | 13:11 min

Über die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF seit dem 04.02.2026 täglich bei "sportstudio live".
