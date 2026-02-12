Olympia 2026: Deutschlands goldene Eishockey-Generation

Das deutsche Eishockey hat dem Olympischen Turnier lange entgegengefiebert, in Mailand spielen nun alle NHL-Stars in einem Team. Aber auch die anderen Nationen sind stark wie nie.

Am Montag war Leon Draisaitl nicht auf dem Eis. Dabei sollte das Training in der Santagiulia Ice Hockey Arena in Mailand ein besonderes werden. Erstmals sollte Deutschlands goldene Eishockey-Generation zusammen auf einer Eisfläche stehen - aber dann fehlte ausgerechnet ihr größter Star.

Da kamen natürlich Fragen auf: Ist er verletzt? Hat er sich mit dem Norovirus angesteckt, der das finnische Frauen-Team zur Spielabsage zwang? Harold Kreis konnte beruhigen: Draisaitl habe einfach eine Pause haben wollen, sagte der Bundestrainer, "er hat viel um die Ohren".

Draisaitl hetzt in Mailand von Termin zu Termin

In der Tat: die weite Anreise aus Kanada, die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele als Fahnenträger, diverse Pressekonferenzen und andere Termine. Da habe er halt ein Training ausfallen lassen. Am Dienstag war er wieder dabei. Zwei Tage vor dem Auftakt des Turniers, dem Draisaitl und das gesamte deutsche Eishockey seit Jahren entgegenfiebern.

Nun hängen die Deutschen im internationalen Vergleich weiter hinterher. Zu wenige Aktive, zu wenige Eishallen, schlechtere Ausbildung - man sieht jedes Jahr bei den Nachwuchsturnieren, wie weit der Abstand zu Topnationen wie Kanada, USA oder Schweden immer noch ist.

Ein DEB-Team voller gefeierter NHL-Stars

Und dennoch: Eine solche Generation hatte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) noch nie. Eine mit gefeierten NHL-Stars, die Trophäen gewinnen, Verträge über Dutzende Millionen Dollar unterschreiben und Gesichter ihrer Klubs oder gleich der ganzen Liga sind.

Nur konnten die nie zusammen auflaufen, weil die NHL ihr Personal zuletzt nicht für Olympia freigab.

Der Spielplan in der Olympia-Gruppe C Deutschland – Dänemark (12.02.2026, 21:10 Uhr)

Deutschland – Lettland (14.02.2026, 12:10 Uhr)

Deutschland – USA (15.02.2026, 21:10 Uhr)

Die Gruppensieger und der beste Zweite der drei Gruppen qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die übrigen Teams müssen in die Qualifikationsrunde.

Jetzt ist das so, also wollen sie "der Eishockeywelt zeigen, wie gut wir Deutschen spielen können", sagt Draisaitl. Die Betonung liegt auf "wir", der Kapitän weiß zwar um seine Ausnahmestellung, aber: "Der Sport ist zu schwer, um zu glauben, dass man als Einzelner irgendetwas ausrichten kann."

Mehr Qualität, alte Taktik

Umso besser für ihn, dass da noch andere Hochbegabte sind wie Verteidiger Moritz Seider, Stürmer Tim Stützle und Torhüter Philipp Grubauer. Hinzu kommen fünf weitere Profis, die ihr Geld in Nordamerika verdienen wie JJ Peterka oder Nico Sturm.

Und natürlich die aus der heimischen oder der Schweizer Liga.

Bundestrainer Kreis will dennoch nichts Grundsätzliches an der Taktik ändern. Dafür fehlt in Mailand die Zeit. Hinzu kommen das weiche Eis und die um ein Meter kürzere Spielfläche. "Da werden wir nicht viel zaubern können", sagt Sturm, "wir sollten nicht in die Verlegenheit kommen, mit zehn Pässen das Spielfeld zu überbrücken".

Wo steht das deutsche Eishockey wirklich?

Auch Sturm ist überzeugt, dass das die beste deutsche Mannschaft der Geschichte ist. Aber so gehe es auch den anderen Nationen. Olympia werde ein "guter Gradmesser fürs deutsche Eishockey. Wir werden dann sehen, wo wir wirklich stehen".

Abschneiden der DEB-Männer bei Olympia seit 1988 1988: Platz 5

1992: Platz 6

1994: Platz 7

1998: Platz 9*

2002: Platz 8*

2006: Platz 10*

2010: Platz 11*

2014: nicht qualifiziert*

2018: Silbermedaille

2022: Platz 10

*mit NHL-Spielern

Das dürfte schon der Auftakt am Donnerstag (21:10 Uhr, live im ZDF) gegen Dänemark zeigen. Weiter geht es am Samstag gegen Lettland. Zwei Spiele, in die die Deutschen als Favoriten gehen.

Gewinnen sie beide, könnte das bereits fürs Viertelfinale reichen, selbst wenn das letzte Gruppenspiel gegen die USA verloren geht.

Vom frühen Aus bis zur Medaille ist alles möglich

Grundsätzlich sei bei Olympia alles drin, sagt Verteidiger Moritz Müller - vom frühen Ausscheiden bis zur Medaille. Der DEB hat dennoch auf ein offizielles Ziel verzichtet, auch Abwehrchef Seider tut sich damit schwer. Er wäre schon froh, wenn das Team Kinder begeistert: "Es wäre für mich das größte Glück, kleine Jungs Eishockey spielen zu sehen, weil man selbst den Sport vorangebracht hat."

Draisaitl ist da forscher, spricht vom Turniersieg. "Natürlich wissen wir, dass wir vielleicht ein kleines Wunder brauchen."

Aber wenn ich nicht mit der Einstellung reingehe, dass ich gewinnen will, dann brauche ich gar nicht kommen. „ Leon Draisaitl

