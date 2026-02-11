Olympia 2026: Entscheidungen am Donnerstag im Überblick

Holen Skirennläuferin Emma Aicher und das Rodel-Team ihre nächste Medaille? Am Donnerstag stehen zudem Wettbewerbe im Eishockey an. Alles Wichtige finden Sie hier.

Erneutes Olympia-Silber für Emma Aicher. Quelle: Imago

Zwischen dem 6. und 22. Februar werden bei den 25. Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo in insgesamt 116 olympischen Wettbewerben Medaillen vergeben. Welche deutschen Medaillenentscheidungen heute anstehen, wie der Zeitplan aussieht und wie das ZDF übertragt – der Überblick zum Olympia-Tag.

Übersicht der Wettkämpfe : Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo im Überblick: Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel.

Deutsche Medaillenchance im Super-G

Nach ihren zwei Silbermedaillen in der Abfahrt und im Team mit Kira Weidle-Winkelmann, will Ski-Star Emma Aicher es jetzt nochmal wissen. Beim Super-G um 11:30 Uhr (live im ZDF-Stream) hat sie die nächste Chance auf olympisches Edelmetall. Auch Weidle-Winkelmann startet.

Der goldene Eiskanal von Cortina

Die deutschen Rodler hoffen ab 18:30 Uhr (live im ZDF-Stream) auf weitere Goldmedaillen. Im Einzel dürfen sich Max Langenhan und Julia Taubitz schon Olympiasieger nennen, jetzt wollen sie es auch im Team schaffen.

Die Deutsche Julia Taubitz spricht nach ihrem Rodel-Olympiasieg emotional von ihrem "Kindheitstraum" - und wie sie nun ihre Gold-Medaille feiern wird. 10.02.2026 | 3:37 min

Auftakt für Eishockey-Männer

Es soll die beste Nationalmannschaft aller Zeiten sein - der Hype ist da. Das deutsche Männer-Eishockey-Team hat seine NHL-Profis im Gepäck, im Fokus: Kapitän und Fahnenträger Leon Draisaitl. Um 21:10 Uhr (live im ZDF-Stream) spielen sie gegen Dänemark und da steht eine Revanche aus. Bei der letzten Weltmeisterschaft haben die Deutschen im Do-or-Die Spiel gegen die Skandinavier verloren.

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl im Gespräch mit Sven Voss über die Aussichten des deutschen Turniers beim olympischen Turnier und die Stimmung unter den Athleten. 07.02.2026 | 4:39 min

Die Wettkämpfe des Tages

Curling

09:05 Uhr: Frauen Italien - Schweiz, Kanada - Dänemark, Südkorea - USA, Japan - Schweden

14:05 Uhr: Männer Norwegen - Deutschland , Großbritannien - Schweden, USA - Schweiz

, Großbritannien - Schweden, USA - Schweiz 19:05 Uhr: Frauen China - Großbritannien, Italien - Südkorea, Dänemark - Japan, Schweden - USA

Skeleton

09:30 Uhr: Männer 1. Lauf

11:08 Uhr: Männer 2. Lauf

Olympische Spiele : Olympische Winterspiele 2026 Alles zu den Olympischen Winterspielen 2026



Ski Freestyle

10:00 Uhr: Männer Qualifikation Buckelpiste

12:15 Uhr: Männer Finale Buckelpiste

12.55 Uhr: Männer Finale Buckelpiste

Snowboard

ab 10:00 Uhr: Männer Snowboardcross

ab 13:45 Uhr: Männer Achtelfinale Snowboardcross

ab 14:18 Uhr: Männer Viertelfinale Snowboardcross

ab 14:39 Uhr: Männer Halbfinale Snowboardcross

15:01 Uhr: Männer Finale Snowboardcross

19:30 Uhr Frauen Finale Halfpipe

Ski Alpin

11:30 Uhr: Frauen Entscheidung Super-G (Deutsche Medaillenchance)

Eishockey

12:10 Uhr: Männer Gruppe A Schweiz - Frankreich

14:30 Uhr: Frauen Gruppe A Finnland - Kanada

16:40 Uhr: Männer Gruppe A Tschechien - Kanada

21:10 Uhr: Männer Gruppe C Lettland - USA, Deutschland - Dänemark

Ski Langlauf

13:00 Uhr: Frauen Entscheidung 10km klassisch

Eisschnelllauf

16:30 Uhr: Frauen 5000m Entscheidung

Rodeln

18:30 Uhr: Teamwettbewerb Entscheidung (Deutsche Medaillenchance)

Shorttrack

ab 20:15 Uhr: Frauen 500m Viertelfinale

ab 20:29 Uhr: Männer 1000m Viertelfinale

ab 20:58 Uhr: Frauen 500m Halbfinale

ab 21:05 Uhr: Männer 1000m Halbfinale

ab 21:26 Uhr: Frauen 500m Finale

ab 21:37 Uhr: Männer 1000m Finale

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.