Medaillenchancen im Super-G und Rodeln:Olympia 2026: Entscheidungen am Donnerstag im Überblick
Holen Skirennläuferin Emma Aicher und das Rodel-Team ihre nächste Medaille? Am Donnerstag stehen zudem Wettbewerbe im Eishockey an. Alles Wichtige finden Sie hier.
Zwischen dem 6. und 22. Februar werden bei den 25. Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo in insgesamt 116 olympischen Wettbewerben Medaillen vergeben. Welche deutschen Medaillenentscheidungen heute anstehen, wie der Zeitplan aussieht und wie das ZDF übertragt – der Überblick zum Olympia-Tag.
Deutsche Medaillenchance im Super-G
Nach ihren zwei Silbermedaillen in der Abfahrt und im Team mit Kira Weidle-Winkelmann, will Ski-Star Emma Aicher es jetzt nochmal wissen. Beim Super-G um 11:30 Uhr (live im ZDF-Stream) hat sie die nächste Chance auf olympisches Edelmetall. Auch Weidle-Winkelmann startet.
Der goldene Eiskanal von Cortina
Die deutschen Rodler hoffen ab 18:30 Uhr (live im ZDF-Stream) auf weitere Goldmedaillen. Im Einzel dürfen sich Max Langenhan und Julia Taubitz schon Olympiasieger nennen, jetzt wollen sie es auch im Team schaffen.
Auftakt für Eishockey-Männer
Es soll die beste Nationalmannschaft aller Zeiten sein - der Hype ist da. Das deutsche Männer-Eishockey-Team hat seine NHL-Profis im Gepäck, im Fokus: Kapitän und Fahnenträger Leon Draisaitl. Um 21:10 Uhr (live im ZDF-Stream) spielen sie gegen Dänemark und da steht eine Revanche aus. Bei der letzten Weltmeisterschaft haben die Deutschen im Do-or-Die Spiel gegen die Skandinavier verloren.
Die Wettkämpfe des Tages
Curling
- 09:05 Uhr: Frauen Italien - Schweiz, Kanada - Dänemark, Südkorea - USA, Japan - Schweden
- 14:05 Uhr: Männer Norwegen - Deutschland, Großbritannien - Schweden, USA - Schweiz
- 19:05 Uhr: Frauen China - Großbritannien, Italien - Südkorea, Dänemark - Japan, Schweden - USA
Skeleton
- 09:30 Uhr: Männer 1. Lauf
- 11:08 Uhr: Männer 2. Lauf
Olympische Spiele:Olympische Winterspiele 2026
Ski Freestyle
- 10:00 Uhr: Männer Qualifikation Buckelpiste
- 12:15 Uhr: Männer Finale Buckelpiste
- 12.55 Uhr: Männer Finale Buckelpiste
Snowboard
- ab 10:00 Uhr: Männer Snowboardcross
- ab 13:45 Uhr: Männer Achtelfinale Snowboardcross
- ab 14:18 Uhr: Männer Viertelfinale Snowboardcross
- ab 14:39 Uhr: Männer Halbfinale Snowboardcross
- 15:01 Uhr: Männer Finale Snowboardcross
- 19:30 Uhr Frauen Finale Halfpipe
Ski Alpin
- 11:30 Uhr: Frauen Entscheidung Super-G (Deutsche Medaillenchance)
Eishockey
- 12:10 Uhr: Männer Gruppe A Schweiz - Frankreich
- 14:30 Uhr: Frauen Gruppe A Finnland - Kanada
- 16:40 Uhr: Männer Gruppe A Tschechien - Kanada
- 21:10 Uhr: Männer Gruppe C Lettland - USA, Deutschland - Dänemark
Ski Langlauf
- 13:00 Uhr: Frauen Entscheidung 10km klassisch
Eisschnelllauf
- 16:30 Uhr: Frauen 5000m Entscheidung
Rodeln
- 18:30 Uhr: Teamwettbewerb Entscheidung (Deutsche Medaillenchance)
Shorttrack
- ab 20:15 Uhr: Frauen 500m Viertelfinale
- ab 20:29 Uhr: Männer 1000m Viertelfinale
- ab 20:58 Uhr: Frauen 500m Halbfinale
- ab 21:05 Uhr: Männer 1000m Halbfinale
- ab 21:26 Uhr: Frauen 500m Finale
- ab 21:37 Uhr: Männer 1000m Finale
