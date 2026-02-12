  3. Merkliste
Olympia 2026: Gold Nummer 3 für deutsche Rodler

Olympia 2026: Mixed-Staffel siegt:Gold Nummer 3 für deutsche Rodler

Das deutsche Rodelteam rast bei den Olympischen Winterspiele 2026 zur dritten Goldmedaille. Die Mixed-Staffel gewinnt vor Österreich und Italien.

Tobias Wendl und Tobias Arlt (Deutschland) jubeln.

Jetzt deutsche Rekord-Olympiasieger bei Winterspielen: Tobias Wendl und Tobias Arlt.

Quelle: Imago

Die Olympischen Rodel-Wettbewerbe enden mit einem historischen Moment: Dank des Gold-Coups in der Team-Staffel haben sich die Doppelsitzer Tobias Wendl/Tobias Arlt mit ihrem insgesamt siebten Olympiasieg zu Deutschlands erfolgreichsten Winter-Olympioniken gekrönt.

Der Bayern-Express überflügelte seine langjährige Kollegin Natalie Geisenberger aus der bayerischen Trainingsgruppe "Sonnenschein", die neben sechs Mal Gold noch ein Mal olympisches Bronze gewann.

Silber ging im Cortina Sliding Centre an Österreich, Bronze an Gastgeber Italien.

