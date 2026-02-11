"Die russischen Streitkräfte wachsen":Marine-Inspekteur warnt vor Bedrohung durch Russland auf See
Tief fliegende Flugzeuge, aggressive Näherungen: Die Bedrohung durch Russland in der Ostsee nehme zu, warnt Vizeadmiral Kaack. Gleichzeitig fehle der Marine Personal.
Der Inspekteur der Deutschen Marine, Vizeadmiral Jan Christian Kaack, hat vor einer zunehmenden Bedrohung durch Russland auf See gewarnt. Der "Süddeutschen Zeitung" sagte er:
Besonders in der Ostsee habe die Aggressivität in den vergangenen zwei Jahren zugenommen, sagte der Vizeadmiral. Die Marine beobachte vermehrt tief anfliegende russische Flugzeuge über Nato-Schiffen und aggressivere Annäherungen.
Marine bereitet sich mit Planspielen vor
Das sei "gefährlich, denn dadurch kann es leicht zu einer Eskalation durch Zufall kommen", sagte Kaack.
Die Marine beobachte sehr genau, was die russischen Seestreitkräfte in der Ostsee, der Nordsee, der Arktis und im Nordatlantik treiben. Um Eskalationen zu verhindern, würden die Kommandanten gezielt auf solche Situationen vorbereitet. Es gebe klare Verhaltensregeln, sagte Kaack. Zudem würden diese Szenarien in militärischen Planspielen regelmäßig durchgespielt.
Kaack lobt schnellere Reaktion bei Sabotage in Ostsee
Positiv bewertete der Marineinspekteur die Nato-Mission "Baltic Sentry", die vor einem Jahr zum Schutz von Pipelines und Unterseekabeln in der Ostsee gestartet ist. Immer wieder hatte es dort Sabotageakte von Schiffen mit Verbindungen zu Russland etwa an Unterseekabeln gegeben. Die Reaktionszeit bei verdächtigen Ereignissen habe von 17 Stunden auf eine Stunde verkürzt werden können, sagte Kaack.
Als größtes Problem nannte Kaack den Personalmangel in den Seestreitkräften:
Kaack setzt auf den neuen freiwilligen Wehrdienst: "2026 wird unser Jahr des Aufwuchses, ein Jahr des Aufbruchs: Wir bringen Innovationen und Wehrdienst zusammen."
Bei der Innovation hake es allerdings noch. So gebe es derzeit massive Probleme bei der Beschaffung einer neuen Fregatte - die Auslieferung verzögert sich um mehrere Jahre.
