Bundeswehr: Fragebogen zum Wehrdienst - was steht drin?

Ab Mitte Januar ist es soweit: Ab dann werden Fragebögen für den neuen Wehrdienst verschickt. Was dort abgefragt wird - und was droht, wenn man sie nicht ausfüllt: ein Überblick.

Neuer Wehrdienst: Vorgesehen ist, dass künftig alle 18-jährigen Deutschen einen Fragebogen zur Motivation und zur Eignung für die Bundeswehr erhalten. Quelle: Imago

Wer im Januar 18 Jahre alt wird, kann noch im selben Monat mit Post von der Bundeswehr rechnen. Darin ist ein QR-Code mit Link zum Fragebogen der neuen Wehrerfassung. Ab 2026 bekommen ihn alle 18-Jährigen mit zwölf Fragen. Männer müssen ihn beantworten, Frauen können.

Der Bundesrat hat dem Rentenpaket der Regierung zugestimmt. Auch für das Steueränderungsgesetz und die verpflichtende Wehrdienst-Musterung für junge Männer gab es grünes Licht. 19.12.2025 | 0:37 min

Die Bundeswehr will damit das Interesse am Freiwilligendienst in den Streitkräften oder auch sozialen Diensten abfragen und erste Daten für eine spätere Musterung erheben. Ziel ist es, dass die Bundeswehr nach dem neuen Wehrdienstgesetz möglichst mit Freiwilligen von derzeit gut 280.000 auf 460.000 Soldaten insgesamt wächst.

Die wichtigsten Punkte im Überblick:

Der Fragebogen

Der digitale Fragebogen wird mit Daten der Meldebehörden vorausgefüllt sein. Zudem können die Angeschriebenen freiwillig eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer hinterlegen. Die Bundeswehr kann bei bekundetem Interesse so schnell Kontakt aufnehmen.

Der gesamte Fragebogen ist laut Bundeswehr so konzipiert, dass er in 15 Minuten ausgefüllt werden kann. Zu den einzelnen Fragen gibt es erklärende Texte, die den Frage-Hintergrund erläutern.

Persönliche Daten und Qualifikationen

Zunächst werden über ein Auswahlmenü der höchste Bildungsabschluss sowie eine abgeschlossene oder begonnene Berufsausbildung erfragt. Bei Angabe einer Ausbildung wird zusätzlich nach dem Berufsfeld gefragt, etwa Technik oder IT. Gefragt wird auch nach einem Führerschein. Zudem werden Sprachkenntnisse erfasst.

Die Initiative "Schulstreik gegen Wehrpflicht" hat heute in über 90 Städten zu Protesten aufgerufen. Schwerpunkt ist die Reform des Wehrdienstes und die verpflichtende Musterung. 05.12.2025 | 2:37 min

Körperliche Verfassung

Die Bundeswehr erfragt Größe und das Körpergewicht. Das soll eine erste Einschätzung der Fitness für militärische Einsätze ermöglichen, insbesondere im logistischen Bereich oder bei Aufgaben zum Wachschutz in Deutschland.

Ergänzend dazu sollen die Wehrpflichtigen eine Selbsteinschätzung ihres allgemeinen Fitnesslevels auf einer Skala von eins bis zehn abgeben.

"Die Freiwilligkeit reicht, die Bewerberzahlen zeigen das", sagt Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Das neue Gesetz mache den Wehrdienst nun noch attraktiver. 13.11.2025 | 6:15 min

Rechtliches und Gesundheit

Gefragt wird auch nach einer Schwerbehinderung. Aus rechtlichen Gründen wird zudem erfasst, ob bereits in einem anderen Staat Wehrdienst geleistet wurde oder eine entsprechende Verpflichtung besteht. Hintergrund ist, dass der Wehrdienst in einem fremden Heer für Doppelstaatler in manchen Ländern eine Straftat darstellen kann. Schließlich wird gefragt, ob die Person bereits Soldat oder Soldatin ist, um Doppelungen zu vermeiden.

Aktive Soldaten in Deutschland

Interesse am Dienst

Das Interesse an einem Dienst in der Bundeswehr wird über eine Skala von null ("kein Interesse") bis zehn ("sehr großes Interesse") abgefragt. Gibt eine Person ein Interesse größer als null an, folgen weitere Fragen.

Abgefragt wird die vorstellbare Dauer des Dienstes, wobei auch "weiß ich noch nicht" eine Option ist. Auch wer zunächst sechs Monate angibt - die Mindestzeit für den Dienst - kann sich später für eine längere Verpflichtung bis hin zur Offizierslaufbahn entscheiden. Zudem kann ein Wunschbereich wie Heer, Luftwaffe oder Marine angegeben werden.

Union und SPD haben sich auf ein neues Wehrdienstmodell verständigt. Christoph Destairel erklärt, wie die Regelungen künftig aussehen und was sie für junge Menschen bedeuten. 13.11.2025 | 1:08 min

Bußgelder bei Verstößen

Männer müssen die Fragen nach einem Monat beantworten. Wer auch nach wiederholter Aufforderung nicht ausfüllt, muss mit einem Bußgeldverfahren rechnen.

Auch vorsätzlich falsche Angaben können geahndet werden. Gibt jemand beispielsweise Körpergröße und Gewicht an, die in keinem Verhältnis stehen und stellt sich bei der späteren Musterung eine erhebliche Abweichung heraus, kann ein Verfahren eingeleitet werden.

Für die heutige Jugend ist die Musterung eine völlig neue Erfahrung. Junge Menschen erzählen, wie sie auf die Möglichkeit von Bundeswehr oder Ersatzdienst reagieren. 13.11.2025 | 1:10 min

Dienstbeginn und nächste Schritte

Schließlich wird nach dem gewünschten Zeitpunkt für den Dienstantritt gefragt. Diese Angabe dient der Priorisierung: Wer "so schnell wie möglich" angibt, wird von der Bundeswehr bei der Kontaktaufnahme bevorzugt behandelt.

Vor dem endgültigen Absenden werden alle gemachten Angaben in einer Übersicht zur Überprüfung angezeigt.

Nach dem Absenden erhält der Nutzer eine Bestätigung und zwei Links: Einer führt zur Karriereseite der Bundeswehr, der andere zur Informationsseite "Freiwillig Ja", auf der auch zivile Bundesfreiwilligendienste vorgestellt werden.

