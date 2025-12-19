Rente, Gastrosteuer und Wehrdienst: Bundesrat entscheidet

Von der Pendlerpauschale bis zum Verbot von K.o.-Tropfen - der Bundesrat befasst sich zum Jahresende mit Dutzenden Gesetzen. Die Zustimmung der Länderkammer gilt als gewiss.

Putin hält traditionelle Jahrespressekonferenz // Bundesrat berät über zahlreiche Gesetze // Urteil in Frankreich zu Shein 19.12.2025

Schlussspurt im Bundesrat: Die Länderkammer hat am Freitag in ihrer letzten Sitzung des Jahres eine umfangreiche Tagesordnung, darunter mehr als 30 vom Bundestag bereits beschlossene Gesetze.

Eines der wichtigsten ist das Steueränderungsgesetz 2026. Es beinhaltet die Senkung der Umsatzsteuer in der Gastronomie von 19 auf 7 Prozent und die Anhebung der Pendlerpauschale auf 38 Cent pro Kilometer ab dem ersten gefahrenen Kilometer. Bisher gilt dieser Satz erst ab dem 21. Kilometer.

Die Länder werden dem Gesetz voraussichtlich zustimmen, obwohl sie dadurch finanziell erheblich belastet werden.

Mehrheit für neues Wehrdienstgesetz gilt als sicher

Als sicher gilt auch die Zustimmung zum neuen Wehrdienstgesetz, das die Wiedereinführung der Wehrerfassung vorsieht. Ziel des Gesetzes ist es, die Truppenstärke der Bundeswehr bis zum Jahr 2035 von derzeit rund 184.000 Soldatinnen und Soldaten auf 255.000 bis 270.000 zu erhöhen.

Die Initiative "Schulstreik gegen Wehrpflicht" hatte Anfang des Monats in über 90 Städten zu Protesten aufgerufen. Schwerpunkt war die Reform des Wehrdienstes und die verpflichtende Musterung. 05.12.2025 | 2:37 min

Länderkammer entscheidet über mehrere Rententhemen

Der Bundesrat soll auch über die Ausweitung der Mütterrente und die Verlängerung der Haltelinie für das Rentenniveau bei 48 Prozent bis zum Jahr 2031 entscheiden.

Auch die Einführung der Aktivrente gehört zum Rentenpaket. Nach dem Willen der Bundesregierung sollen Beschäftigte künftig nach dem Erreichen des Renteneintrittsalters 2.000 Euro monatlich steuerfrei verdienen können. Damit will man ältere Menschen länger im Job halten, um den Fachkräftemangel abzumildern.

Die Bundesregierung hat eine Reform der privaten Altersvorsorge beschlossen. Statt der Riester-Rente soll ein staatlich gefördertes Modell kommen, um die Rentenlücke zu schließen. 17.12.2025 | 1:37 min

Sparpaket für gesetzliche Krankenkassen

Das Sparpaket zum Stabilisieren der Krankenkassenbeiträge im neuen Jahr steht ebenfalls auf der Tagesordnung. Allerdings muss der im Vermittlungsausschuss in letzter Minute gefundene Kompromiss am Vormittag erst noch vom Bundestag abgesegnet werden. Erst dann kann auch der Bundesrat einen Haken hinter die Ausgabenbremse bei den Kliniken machen.

Letzte Hürde für Lachgas-Verbot

Das Verbot von Lachgas für Kinder und Jugendliche soll die letzte Hürde nehmen. Mit dem vom Bundestag beschlossenen Gesetz von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sollen Erwerb und Besitz der zunehmend als Partydroge kursierenden Substanz für Minderjährige untersagt werden. Verboten werden sollen generell der Online-Handel und der Kauf an Selbstbedienungsautomaten.

K.o-Tropfen ebenfalls Thema

Das Gesetz regelt auch Beschränkungen für die Chemikalien Gamma-Butyrolacton (GBL) und 1,4-Butandiol (BDO). Sie sind als K.-o.-Tropfen bekannt, die in Getränke gegeben werden können. Nach einigen Minuten wird Opfern schwindelig, sie können das Bewusstsein verlieren. Täter nutzen die Zeit etwa für Sexualdelikte oder Raub. Der Bundesdrogenbeauftragte Hendrik Streeck (CDU) sprach von "einem Mittel gezielter chemischer Gewalt". Daher soll verboten werden, beide Substanzen auf den Markt zu bringen, untersagt werden auch Handel und Herstellung.

Lachgas steht in Deutschland in vielen Kiosken frei verkäuflich herum. Ganz legal und meistens noch ohne Alterskontrolle. Aber warum darf man die Droge überhaupt am Kiosk kaufen? 12.12.2025 | 29:59 min

Steuersenkung für Restaurants soll kommen

Noch muss der Bundesrat der geplanten Mehrwertsteuersenkung auf Speisen in der Gastronomie zustimmen. Doch bereits im Vorfeld dämpfen Gastronomen die Hoffnungen, dass mit der Steuer auch die Preise sinken könnten.

7 statt 19 Prozent sollen künftig auf Speisen in der Gastronomie gelten, so hatten es CDU/CSU und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart. Rein rechnerisch könnten die Preise dann um rund zehn Prozent sinken. Vorausgesetzt, die Wirte würden die Senkungen 1:1 an ihre Kunden weitergeben. Doch danach sieht es nicht aus.

