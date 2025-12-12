Der Sound zum Lachgas-Rausch:Wie Deutsch-Rapper den Hype um Lachgas verharmlosten
von Bettina Blaß
Sie machten den Rausch in Songs zum Hype, wurden von Lachgas-Herstellern gesponsort. Nun warnen Rapper wie Haftbefehl und Mufasa069 vor der Droge, die sie selbst populär machten.
Bekannte Rapper sind mit dafür verantwortlich, dass junge Menschen Lachgas konsumieren. Da ist sich der 19-jährige Paul sicher: "Es wird sehr schöngeredet von den großen Rappern." Dass man da richtig Spaß habe und so, erklärt Paul. "Weil die meisten auf diese Rapper stehen oder sie richtig cool finden, wollen sie das ausprobieren, weil sie cool sein wollen", sagt er in der ZDF-Dokumentation "Drogen-Land: Provinz im Rausch - Lachgas im Ruhrgebiet".
Paul ist süchtig nach Lachgas. Seine Abhängigkeit zwang ihn, ständig Geld für neue Drogen aufzutreiben. Einen festen Wohnsitz hat er nicht mehr.
Gesundheitliche Schäden beim Inhalieren von Lachgas
Die Hersteller von Lachgas betonen immer wieder, dass ihre Produkte zur Herstellung von Cocktails wie dem Espresso Martini und für die Gastronomie gedacht seien. In vielen Jugendszenen ist Lachgas dagegen eine beliebte Partydroge.
Wer es inhaliert, muss mit gesundheitlichen Schäden rechnen: Sauerstoffmangel, Bewusstlosigkeit, Verletzungen der Atemwege, Lungenrisse sind nur einige der möglichen Folgen. Dennoch ist Lachgas bis jetzt in Deutschland nicht verboten, anders als zum Beispiel in den Niederlanden. Das soll sich in Kürze ändern.
Nach den Plänen der Bundesregierung soll Lachgas auch in Deutschland ab April 2026 verboten sein. Lachgas und auch die Zubereitungen dieses Stoffes in Kartuschen mit einer Füllmenge von mehr als 8,4 Gramm fallen nach einer Mitteilung des Bundesgesundheitsministeiums künftig unter § 3 des Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG).
Zum Schutz von Kindern und Jugendlichen ist zusätzlich ein Abgabeverbot an und ein Erwerbs- und Besitzverbot für Minderjährige geplant. Auch über Automaten und den Versandhandel darf Lachgas dann nicht mehr an private Endverbraucher verkauft werden. Vorgesehen ist eine Begrenzung der Abgabemenge für 8,4-Gramm-Kartuschen auf maximal zehn Stück pro Kauf. Das Gesetzgebungsverfahren soll noch 2025 abgeschlossen werden. Der Bundesrat wird voraussichtlich am 19. Dezember darüber abstimmen.
Vom Song zum Sponsoring: Das Geschäft mit dem Hype
Den Hype um Lachgas als Partydroge hat die deutsche Rap-Szene mitbefeuert. In Musikvideos und Songtexten wird der Konsum als Teil eines sorglosen Lifestyles inszeniert. Zeilen wie "Ballons for the stress. Alles ist ok, wir spacen weg" von Bobby Vandamme oder "Ich gebe mir einen Ballon und denke, ich könnte fliegen" von Dou3le Z verharmlosen die Gefahren und schaffen eine Kultur der Normalisierung. Für unzählige Jugendliche wird die Musik so zum Einstieg in eine gefährliche Sucht.
Wie es zu diesen Verstrickungen kommen kann, zeigt die Geschichte des Rappers Mufasa069 aus Offenbach. Er erzählt, dass die Idee zu seinem Song "Bunte Ballons" entstand, weil im Studioalltag "überall Lachgasflaschen" lagen und der Konsum für andere Rapper wie Haftbefehl normal war.
Späte Reue bei den Stars
Nach der Veröffentlichung von "Bunte Ballons" meldete sich ein Hersteller bei Mufasa069 und bot ihm eine Kooperation an: Geld und unbegrenzt Lachgas gegen Produktplatzierungen in Musikvideos. Ein Deal, den Mufasa069 heute bereut: "Scheiße, was haben die mit uns gemacht und wir haben dafür gesorgt, dass die ganzen Jugendlichen sich daran noch mehr (...) verbinden", sagt er rückblickend. Er macht den Firmen schwere Vorwürfe und warnt sie direkt:
Sehen Sie die Doku "Drogen-Land: Provinz im Rausch - Lachgas im Ruhrgebiet" am 12. Dezember 2025 um 18 Uhr bei ZDFinfo oder jederzeit im ZDF-Streaming-Portal.
Haftbefehl als mahnendes Beispiel
Die gefährlichen Konsequenzen dieses Hypes personifiziert der Musiker Haftbefehl. Sein eigener exzessiver Konsum geriet öffentlich außer Kontrolle. Bis zu 50 Flaschen Lachgas am Tag sollen es gewesen sein, sagte er später. Videos zeigen, wie er bei Konzerten sichtlich beeinträchtigt war und umfiel.
Dieser öffentliche Absturz wurde für viele, auch für Mufasa069, zum Weckruf. Haftbefehl selbst warnt seine Fans heute eindringlich, während er noch immer Probleme hat zu laufen: "Lasst die Finger vom Ballon! Alles wegen diesen scheiß Ballons. Ich sag's euch: Lasst die Finger von dem Dreck!".
