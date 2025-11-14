Lachgas: Bundestag beschließt Verbot für Minderjährige

Lachgas ist für Kinder und Jugendliche nun tabu. Der Onlinehandel und Kauf an Automaten ist künftig illegal. Auch für sogenannte K.o.-Tropfen gelten Einschränkungen.

Der Konsum von Lachgas kann gefährliche Auswirkungen haben. Quelle: dpa

Das als Partydroge kursierende Lachgas ist künftig für Kinder und Jugendliche tabu. Der Bundestag verabschiedete am späten Abend ein Gesetz, das den Erwerb und Besitz für Minderjährige verbietet. Der Online-Handel und der Kauf an Selbstbedienungsautomaten wird sogar komplett untersagt.

Lachgas sei "teuflisch" und stürze viele Kinder und Jugendliche ins Unglück, warnte der CSU-Abgeordnete Hans Theiss.

Immer mehr Jugendliche sind scharf auf den kurzen legalen Rausch durch Lachgas. Die gesundheitlichen Folgen aber können gravierend sein. 25.05.2024 | 4:18 min

Lachgas als Partydroge verbreitet

Lachgas, also Distickstoffmonoxid (N2O), ist seit einiger Zeit als Partydroge auf dem Vormarsch. Der euphorisierende Stoff, der in der Medizin als leichtes Betäubungsmittel zum Einsatz kommt, wird dabei über Luftballons eingeatmet.

Dabei kann es jedoch zu Halluzinationen und Bewusstlosigkeit kommen, längerfristig drohen dauerhafte Nervenschäden.

Unsichtbar und geruchlos kursieren K.o.-Tropfen seit Jahrzehnten in Clubs, Bars und Wohnungen. Die Opfer erinnern sich kaum und zeigen mutmaßliche Straftaten oft nicht an. 05.11.2025 | 1:55 min

Beschränkungen für K.o.-Tropfen

Weitgehende Beschränkungen gelten künftig auch für sogenannte K.o.-Tropfen, die oft als "Vergewaltigungsdroge" zum Einsatz kommen. Durch die Industriechemikalien Gamma-Butyrolacton (GBL) und 1,4-Butandiol (BDO), die in Getränke geträufelt werden, verlieren Opfer das Bewusstsein.

Das nutzen die Täter dann für Sexualdelikte oder Diebstähle. GBL und BDO in hoch dosierter Form sind deshalb in Zukunft verboten. Die industrielle Anwendung bleibt in geringeren Dosen allerdings unter Auflagen zulässig.

Auch beim Lachgas-Verbot gibt es Ausnahmen: Für erwachsene Käufer sind kleinere Kartuschen mit maximal 8,4 Gramm Füllmenge weiterhin erlaubt, weil sie unter anderem zum Aufschäumen von Schlagsahne dienen.

Warum die Partydroge gefährliche Nebenwirkungen hat 16.11.2023 | 5:44 min

AfD und Linke enthalten sich

Das Gesetz wurde ohne Gegenstimmen verabschiedet. AfD und Linke enthielten sich allerdings. Der AfD geht das Gesetz nicht weit genug. Sie machte sich beim Erwerb von Lachgas für eine Altersgrenze von 21 Jahren stark.

Die Linke hält die Regelung hingegen für wirkungslos. Statt einer "Prohibitionslogik von vorgestern" sei eine verbesserte Aufklärung notwendig.