Spiking mit K.-o.-Tropfen: Wie sich Opfer fühlen

Gewalt und Missbrauch:Spiking mit K.-o.-Tropfen: Unsichtbarer Albtraum
von Birgit Tanner
Sie kursieren in Clubs, Bars, Privatwohnungen: K.-o.-Mittel machen wehr- und willenlos, werden oft eingesetzt, um Frauen oder Männer zu vergewaltigen - mit schwerwiegenden Folgen.
"Ich wusste nicht wieso. Aber ich wusste, es ist irgendwas Schlimmes passiert." Kates Körper bebt noch heute, wenn sie von jener verhängnisvollen Nacht spricht.
Mit einer Freundin wird sie nach einem Besuch in einer Bar zu deren Bekannten in eine Wohnung eingeladen. Dort trinkt sie einen Whisky-Shot. Am nächsten Morgen wacht sie in einem fremden Schlafzimmer auf. Was dazwischen passiert ist, daran erinnert sich Kate nicht mehr: Alles ist bis auf ein paar Bildfragmente gelöscht. Erst einen Tag später realisiert Kate: sie wurde in jener Nacht mit K.-o.-Tropfen betäubt und vergewaltigt.
Schockstarre nach K.-o.-Tropfen
Ein solcher "Filmriss" beschäftigt auch Nina seit vielen Jahren. Nach einem Abend in einem Club findet sie sich in einem Park wieder - mit zwei wildfremden Männern. Wie sie dorthin kam, weiß sie bis heute nicht. Aber sie erinnert sich verschwommen an Passanten, die gefragt haben, ob alles in Ordnung sei.
Nina ist gefangen in einer Schockstarre, eine Form der Dissoziation, die das Fühlen, Denken und Handeln voneinander trennt. Frauen, die Gewalt erfahren, schalteten in akuten Stresssituationen in den sogenannten "Freeze-Modus", erklärt Psychologin Charlotte Hirz.
Wenn Kampf oder Flucht unmöglich erscheinen, sei die Rettung vor noch mehr Gewalt die Erstarrung.
Spiking: Hilfe für betroffene Frauen und Männer
Sich zu wehren, ein klares Nein auszusprechen, ist dann kaum mehr möglich.
Traumatisierung mit jahrelangen Folgen
Die Folgen dieser Gewalt sind für die Betroffenen fatal. Ayda wird als 14-Jährige mit K.-o.-Tropfen ausgeknockt und vergewaltigt. "Ich wusste: Irgendwas stimmt nicht. Aber ich hatte keine Ahnung, was", erinnert sie sich.
Mehrere Wochen später bringt ein Test Gewissheit: Ayda ist schwanger. Jahre der Therapie folgen. Ayda kann für einige Zeit nicht mehr zur Schule gehen. Zwei Mal will sie sich das Leben nehmen.
Schon der ganz normale Alltag wird für viele zum Problem, schildert Kate. Den Müll rausbringen oder ein einfacher Gang zum Arzt ist ihr lange Zeit kaum möglich.
Pelicot-Prozess bricht Tabus
Die Französin Giséle Pelicot irrt lange Zeit von Arzt zu Arzt. Sie hat unerklärliche Beschwerden, niemand kann ihr helfen. Heute weiß die ganze Welt, dass sie von ihrem Ehemann jahrelang mit Beruhigungsmitteln betäubt und von fremden Männern vergewaltigt wurde.
Alle 51 angeklagten Männer wurden für diese Sexualstraftaten verurteilt. Das hat Signalwirkung: Das Problem Spiking wird öffentlich thematisiert. Der Pelicot-Prozess steht exemplarisch dafür, wie alltäglich Gewalt gegen Frauen ist.
Spiking mit K.-o.-Tropfen
"Und es gibt eben eine gewisse Vertrautheit oder eben zumindest irgendwie auch eine Sympathie, die dann einfach ausgenutzt wird", sagt Hirz und verweist gängige Überzeugungen, dass fremde, dunkle Gestalten nachts in dunklen Gassen Frauen überwältigen, ins Reich der Mythen.
Gesetzesänderung gefordert: "Nur ja heißt ja" statt "Nein heißt nein"
Sexualisierte Gewalt beginnt schon weit vor einer Vergewaltigung. Allein der Gedanke, jemanden mit K.-o.-Mitteln wehrlos zu machen, ist der erste gewaltvolle Akt, erklärt die Psychologin. Und hofft, dass der Fall Pelicot mehr Betroffenen Mut gibt, Taten anzuzeigen. Viele traumatisierte Frauen schrecken vor der zusätzlichen Belastung eines langwierigen juristischen Prozesses zurück.
In Frankreich hat der Fall Pelicot nun zu einer Gesetzesänderung im Sexualstrafrecht geführt. Das Prinzip "Nur Ja heißt Ja" wertet jede nicht einvernehmliche sexualisierte Handlung als Übergriff.
Dieses Prinzip wünscht sich Nina auch für Deutschland. Der geltende Grundsatz "Nein heißt Nein" verfehlt in ihren Augen das Problem von sexualisierter Gewalt:
