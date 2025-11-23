Haftbefehl: Warum der Rapper für Jugendliche Vorbild ist

Idol trotz Abgründen:Haftbefehl: Warum sich Jugendliche in ihm wiederfinden
von Natalia Bieniek, Offenbach
Viele Jugendliche fühlen sich in Haftbefehls Geschichte wieder: Sprache, Herkunft und soziale Probleme schaffen Nähe. Die Netflix-Doku "Babo" zeigt, warum der Rapper sie erreicht.
Ein kometenhafter Aufstieg aus der Hochhaussiedlung zum Star der deutschen Rap-Szene - die Netflix-Doku "Babo" zeigt, wie dies Haftbefehl, bürgerlich Aykut Anhan, gelungen ist. Doch sie zeigt auch ein Leben, das von Drogen bestimmt ist, und eine Kindheit in Offenbach, die vom sozialen Elend geprägt war.
Fragt man junge Menschen auf dem Offenbacher Marktplatz nach der Dokumentation, entgegnet die 19-jährige Kornelia: "Ich bin damals, wo ich herkomme, auch im Ghetto aufgewachsen. Da hast du so etwas tagtäglich gesehen als Kind." Sie fügt hinzu:
Jugendliche fühlen sich von Haftbefehl verstanden
Auch Murat fühlt sich in seiner Lebensrealität verstanden. Nach seinem Hauptschulabschluss sei er "auf die schiefe Bahn geraten", sagt der 22-Jährige. Er habe sich aber wiedergefunden und findet:
Sprache sei nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern auch Identität, erklärt Murat Güngör, Dozent für Bildungswissenschaften an der Goethe-Universität. Er kennt die Szene gut - früher war er selbst im Rap aktiv.
Das Besondere an Haftbefehl sei, dass er nicht nur auf die "angesagten" Sprachfamilien wie Englisch oder Französisch setze, sondern auf einen Mix aus Arabisch, Türkisch und Kurdisch. Damit habe er Begriffe wie "Para"(Geld) oder "Wallah" ("Ich schwöre bei Gott") in den bürgerlichen Mainstream katapultiert.
Drogenmissbrauch, soziale Ungleichheit, Kriminalität
Für den ehemaligen Gesamtschullehrer ist klar: Eine gesellschaftliche Auseinandersetzung ist notwendig: "Eine ganz entscheidende Lehre, die man aus der Dokumentation ziehen kann, ist, dass wir eine Migrationsgesellschaft sind und dass wir hier Themen haben, über die wir ins Gespräch kommen müssen - sprich soziale Ungleichheit, sprich aber auch Drogenmissbrauch, sprich Kriminalität, sprich Bildungsungleichheit."
Die Dringlichkeit zeige sich vor allem in einer Zahl: Im vergangenen Jahr haben rund 62.000 Jugendliche die Schule ohne Abschluss verlassen. Statt zur Schule zu gehen, geriet Haftbefehl nach eigenen Angaben bereits im Alter von 13 Jahren in den Strudel des Drogenkonsums. Der Offenbacher Marktplatz - in der Dokumentation das Zentrum des Drogenhandels.
Psychische und soziale Probleme führen zum Drogenkonsum
"Drogenkonsum ist die Folge von psychischen Problemen, von sozialen Problemen, und insofern gibt es da natürlich auch in Offenbach diese Probleme", sagt Sebastien Wenzlitschke vom Jugendzentrum Nordend. Aber auch wenn das zum Image von vielen gehöre, sei Offenbach kein Ghetto - der Blick von Haftbefehl sei ein subjektiver. Er verweist auf die Jugendeinrichtungen:
Haftbefehl - ein Idol mit Rissen
Offenbach ist nach Angaben der polizeilichen Kriminalstatistik die sicherste Großstadt Hessens. Doch die Themen rund um Drogen und Perspektiven sind hier nach wie vor präsent. Die jungen Menschen wünschen sich eine andere Biografie. "Also für mich war er ein Kindheitsheld", sagt Alaattin. Doch die Dokumentation habe ihm das Sichtfeld geöffnet, was härtere Drogen mit jemandem machen könnten. Marlon erzählt:
Für den 19-Jährigen, der leidenschaftlich rappt, ist Haftbefehl ein musikalisches Idol. Aber sein von Drogen geprägter Absturz dürfe nicht als Vorbild verstanden werden.
