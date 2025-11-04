Haftbefehl: Warum Fans des Rappers jetzt Reinhard Mey lieben

Sanfte Balladen von Reinhard Mey aus den 70ern und harter Deutschrap von heute vertragen sich nicht? Viele Haftbefehl-Fans sehen das anders.

Rapper Aykut Anhan alias Haftbefehl ist eine Ikone der Szene (Archivbild). Quelle: dpa

Deutschrap hat bei vielen Menschen einen sehr schlechten Ruf. Allzu brutal kommen viele Texte daher: Die Künstler rappen von Waffen, Drogen, Gewalt und Kriminalität; Frauen und queere Menschen sind oft Opfer von Spott oder Gewaltfantasien.

Einflussreichster Rapper Deutschlands

Die Netflix-Doku "Babo - Die Haftbefehl-Story", die in der vergangenen Woche mit ihrem Erscheinen direkt in die Streaming-Charts schoss, ist auf den ersten Blick nicht unbedingt geeignet, diesen Ruf zum Positiven zu verändern. Die Regisseure Sinan Sevinc und Juan Moreno begleiten darin den deutschen Musiker Haftbefehl, der als einflussreichster Rapper Deutschlands gilt.

Eine Netflix-Doku zeigt die jahrzehntelange Kokain-Sucht des Rappers Haftbefehl. Die perfide Wirkung der Droge und Auswege erklären ein Toxikologe und eine Suchttherapeutin bei ZDFheute live. 31.10.2025 | 17:39 min

Sie zeigen seine musikalischen Erfolge und sein künstlerisches Genie, aber auch sein Aufwachsen inmitten der Kriminalität von Offenbachs Straßen, seinen massiven Drogenkonsum und seine psychischen Abgründe. Kritiker und Publikum äußerten sich schockiert von den Einblicken, die die Doku gewährt, weil sie Aykut Anhan, wie Haftbefehl mit bürgerlichem Namen heißt, unter Drogeneinfluss zeigen. Viele andere schätzen den Film genau wegen dessen Authentizität.

Metapher für Einsamkeit und Verlust

Nun hat die Doku aber einen zusätzlichen Effekt, der Fans wie Kritiker überraschen dürfte. In einer der eindrücklichsten Szenen, in denen Haftbefehl sichtbar an einem vorläufigen Tiefpunkt angelangt ist, lässt er aus seinem Smartphone ein Lied ertönen, das ihm sichtlich viel bedeutet und das er auswendig mitsingen kann: "In meinem Garten" von Liedermacher Reinhard Mey. 1970 erschienen, besingt das Lied unter anderem die Blumen und Tiere im Garten, die trotz Fürsorge, die das lyrische Ich ihnen widmet, verdorren oder verschwinden - eine Metapher für Einsamkeit und Verlust.

Hip-Hop-Mogul Sean "Diddy" Combs ist in New York in Zusammenhang mit Prostitution zu gut vier Jahren Haft verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte über elf Jahre gefordert. 04.10.2025 | 1:37 min

Die Haftbefehl-Doku zeigt, wie diese Themen Anhan sein Leben lang prägten. Seine Kindheit war gezeichnet von einem abwesenden Vater, den er als Kind einmal am Suizid gehindert hatte, bevor er sich dann doch das Leben nahm, als Anhan 14 Jahre alt war. Ein Trauma, das er nie überwunden hat. Ausgerechnet das zarte, melancholische Stück des heute 82-jährigen Liedermachers Mey entwickelt sich nun unter Deutschrap-Fans zum Internetphänomen. Auf Tiktok oder Instagram posten junge, oft migrantische Haftbefehl-Fans Videos von sich, wie sie "In meinem Garten" hören oder selbst singen.

Beim Musikstreamingdienst Spotify landet der Song in der Liste der meistgestreamten Songs in Deutschland am Montag auf dem 20. Platz - Haftbefehl selbst schafft es mit sieben Songs in die Top 20.

Poesie und Sozialkritik

Das zeigt: Viele Deutschrap-Fans feiern nicht einfach nur Brutalität und eindeutige Texte. Sie interessieren sich für Sprache und Poesie. Musikexperten verweisen immer wieder darauf, dass Deutschrap zwar oft explizit ist und drastische Themen in den Vordergrund stellt, aber trotzdem virtuos mit Sprache spielt und diese auch über die eigenen Fan-Gruppen hinaus prägt.

So integriert Haftbefehl beispielsweise viele Vokabeln aus dem Türkischen oder dem Kurdischen in seine Texte und beeinflusst so die Jugendsprache - und damit nach und nach auch das Deutsche allgemein. Neben vielen Songs, die sich seiner kriminellen Vergangenheit widmen, nimmt er auch immer wieder sozialkritische Themen in seine Texte auf, etwa Rassismus oder Armut.

Der Beginn einer "Bromance"?

Viele seiner Fans können sich mit Haftbefehls Kunst identifizieren, das zeigt nicht zuletzt auch sein enormer kommerzieller Erfolg. Doch augenscheinlich ist es auch die Liebe zur Sprache, die er mit seinen Fans teilt - sind die doch offenbar auch für Musik wie die von Reinhard Mey zu begeistern, die sich den großen Fragen des Lebens deutlich subtiler nähert. Hat diese Liebe zur Sprache also das Potenzial, Generationen zu verbinden?

Immerhin gab Haftbefehl auf seiner Instagram-Seite bekannt, dass Reinhard Mey die Doku gesehen und sich bei ihm gemeldet habe. Der Liedermacher habe gezögert, seinen Song für die Doku zur Verfügung zu stellen, sich aber letztlich überzeugen lassen. Nun habe Mey ihm etwas gegeben, das tiefer geht als Zustimmung - "eine stille ehrliche Bestätigung: Dass man den Menschen hinter dem Bild, den Künstler hinter den Schlagzeilen, erst wirklich verstehen sollte, bevor man sich ein Urteil erlaubt".

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: dpa Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.