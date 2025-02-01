Nach Abschiedstournee:Moses Pelham: "Letzte Worte" einer Rap-Legende
von Leon Müller
Mehr als 30 Jahre prägte er die deutsche Rap-Szene, jetzt verabschiedet sich Moses Pelham von der Musik-Bühne. Warum ihm der geplante Schlussstrich so schwerfällt.
Schon im Dezember zog Moses Pelham auf große Abschiedstour. Allein in seiner Heimatstadt spielte der Frankfurter neun ausverkaufte Shows - ein Zeichen dafür, wie sehr der Rapper und Musikproduzent der Stadt verbunden ist.
In Frankfurt schließt sich für ihn der Karriere-Kreis. Denn hier, wo er sich zuletzt Abend für Abend von seinen Fans verabschiedete, begann seine musikalische Laufbahn.
Vom Frankfurter Arbeiterviertel in die Charts
Schon als Teenager begeistert sich der Sohn eines amerikanischen Blues-Musikers und einer deutschen Versicherungsangestellten für die Kunstform Rap. Mit dem "Rödelheim Hartreim Projekt" und dessen Debütalbum "Direkt aus Rödelheim" brachte er nach ersten englischsprachigen Gehversuchen 1994 deutschsprachigen harten Rap in die Charts. Der damals 22-Jährige ebnete den Weg für die Musik, die später als Straßenrap bekannt wurde.
In über 30 Jahren Karriere verkaufte Moses Pelham mehr als zehn Millionen Tonträger. Mit seiner Band "Glashaus" feierte er große Erfolge und auch als Förderer von Nachwuchstalenten machte er sich einen Namen. Zu seinen bedeutendsten Entdeckungen zählt der Sänger Xavier Naidoo.
Naidoo wurde dank Pelham zum Star, geriet später aber wegen antisemitischer und rassistischer Äußerungen sowie seiner Nähe zu Verschwörungstheorien in die Kritik. 2022 entschuldigte er sich öffentlich in einem Video für sein Verhalten. Seit 2019 hatte Naidoo keine Musik mehr veröffentlicht - bis jetzt.
Mit den jüngsten Vorwürfen gegen Naidoo müsse er sich noch auseinandersetzen, sagte Pelham der "FAZ". Das wolle er aber mit ihm und nicht in der Öffentlichkeit machen.
"Letzte Worte" von Moses Pelham: Abschiedsalbum mit Weggefährten
Mit seinem aktuellen Album "Letzte Worte", das in der ersten Woche auf Platz drei der deutschen Charts einstieg, beendet Moses Pelham nun seine Solokarriere. Die zwölf Tracks bieten eine musikalische Rückschau auf sein Gesamtwerk: melancholische Songs, verspielte Stücke und viele Wegbegleiter wie die Böhsen Onkelz, Cassandra Steen, Michael Patrick Kelly und auch Xavier Naidoo sind auf dem Album zu hören.
Leicht fällt es Moses Pelham nicht, einen Schlussstrich unter sein musikalisches Schaffen zu ziehen. Mit der Musik habe er einen Weg gefunden, sich selbst die Welt zu erklären. Es sei völlig ausgeschlossen, dass er die Musik nicht vermissen werde, sagt er im ZDF.
Und jetzt erstmal: Podcast und Kochbuch statt Gangstar-Rap
Auch jenseits der Musik zeigt sich der 53-Jährige vielseitig. Mit dem Musikjournalisten Jan Wehn macht er den Podcast "Pelham & Wehn retten die Welt" in dem sie über all das sprechen, was sie bewegt.
2023 veröffentlichte Pelham zudem ein eigenes Kochbuch mit veganen Rezepten. Aus moralischen Gründen stellte er schon vor Jahren seine Ernährung um und lebt seitdem vegan, auch wenn der Umstieg nicht einfach war.
Langweilig scheint es Moses Pelham jedenfalls nicht zu werden. Welche Projekte er in der nächsten Zeit ohne seine Musik angehen wird, hält er sich aber erst einmal offen.
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