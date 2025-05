Rapper Xatar tot aufgefunden

Die Hiphop-Szene trauert: Der Rapper Xatar ist am Donnerstagabend tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Sein Tod bewegt nicht nur die Musikwelt.

Der deutsche Rapper Xatar ist tot. Quelle: dpa

Der Rapper Xatar ist im Alter von 43 Jahren gestorben. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Giwar Hajabi hieß, sei am Donnerstagabend tot in einer Kölner Wohnung aufgefunden worden, teilte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft am Freitag dem ZDF mit.

Laut Angaben der Kölner Staatsanwaltschaft wurde der 43-Jährige am 8. Mai 2025 gegen 18:30 Uhr tot in einer Kölner Wohnung aufgefunden. Die Behörde hat nach eigenen Angaben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, um zu prüfen, ob ein strafrechtlich relevantes Fremdverschulden vorliegt.

Zu diesem Zweck ist heute eine Obduktion des Leichnams durchgeführt worden. Zeichen äußerlicher Gewalteinwirkung haben sich dabei nicht feststellen lassen. „ Staatsanwaltschaft Köln

Untersuchungen zur Todesursache dauern an

Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass die Untersuchungen zur Todesursache durch das Institut für Rechtsmedizin in Köln weiterhin andauerten. Insbesondere sei ein chemisch-toxikologisches Gutachten in Auftrag gegeben worden, dessen Auswertung erfahrungsgemäß mehrere Wochen in Anspruch nehme.

Weitere Auskünfte können mit Blick auf zu wahrende Persönlichkeitsrechte des Verstorbenen und seiner Angehörigen nicht erteilt werden. „ Staatsanwaltschaft Köln

Jan Böhmermann begrüßte 2021 den Rapper, Musikproduzenten und Unternehmer Xatar. Gemeinsam kochten sie - Köftespieß meets Rinderroulade. 08.07.2024 | 29:40 min

Der im Iran geborene Musiker, Kind eines berühmten Komponisten und Dirigenten und einer Musikerin, galt als eine der einflussreichsten, aber auch umstrittensten Figuren der deutschen Rap-Szene. Seine Alben eroberten mitunter die Charts, er selbst geriet aber auch mit dem Gesetz in Konflikt.

Spektakulärer Goldraub im Jahr 2009

Bekannt wurde er unter anderem für einen spektakulären Goldraub im Jahr 2009. Er und seine Komplizen überfielen einen Goldtransporter und erbeuteten nach Angaben der Staatsanwaltschaft Schmuck und Zahngold. Nach dem Überfall wurde er gefasst und zu einer Haftstrafe verurteilt. Aus dem Gefängnis heraus gelang ihm der Start für eine Karriere im Musikbusiness.

Auch als Geschäftsmann war Xatar umtriebig. Er verdiente sein Geld auch im Schmuckgeschäft, besaß einen Döner-Imbiss und eine Shisha-Bar.

"Deutsch-Rap-Legende": Fans und Kollegen trauern

Am Freitag meldeten sich zahlreiche Szenegrößen in den sozialen Medien zu Wort, um ihre Trauer und Fassungslosigkeit über Xatars Tod mit ihren Fans zu teilen. "Eine wahre Deutschrap-Legende ist von uns gegangen", schrieb der Berliner Rapper Fler auf Instagram. Er sei sehr traurig, dass er seinen Kollegen nie im echten Leben kennengelernt habe.

Post von Fler Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Instagram-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Aktivistin lobt Xatars Einsatz für Minderheiten

Die Menschenrechtsaktivistin und Journalistin Düzen Tekkal hat sich tief betroffen über den Tod von Xatar geäußert. "Xatar hinterlässt für mich eine Leerstelle - vor allem in der deutschen Hip-Hop-Kultur," schrieb sie in einem Statement auf Social Media.

Ich habe selten jemanden getroffen, der sich so eingesetzt hat, vor allem für die Rechte von Minderheiten. „ Düzen Tekkal, Aktivistin und Journalistin

Post von der Aktivistin Düzen Tekkal Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Instagram-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Tekkal kannte Xatar seit vielen Jahren. Sie erinnerte daran, dass der Rapper besonders jesidische und kurdische Initiativen unterstützt habe - häufig fernab der Öffentlichkeit. So habe er etwa den Verein "Our Bridge e.V." unterstützt, der ein Waisenhaus für jesidische Kinder im Irak und in der kurdischen Autonomieregion betreibt.

Unterstüzer der Freiheitsbewegung im Iran

Auch die Freiheitsbewegung im Iran habe er unterstützt, betonte sie - nicht zuletzt, weil er selbst Kurde aus Saqqez gewesen sei, jener Stadt, aus der auch Jina Mahsa Amini stammte.

Sacharow-Preis für Iranerin Mahsa Amini

Xatar habe sich früh öffentlich zu seiner kurdischen Identität bekannt - und das in einer Zeit, in der das "alles andere als selbstverständlich" gewesen sei.

Damit ist er für viele kurdische und jesidische Jugendliche zum Rolemodel geworden. „ Düzen Tekkal, Journalistin

Auch erinnerte Tekkal an die Widersprüche in Xatars Leben - an Fehler, die er selbst thematisiert und öffentlich reflektiert habe.

Aber heute überwiegt vor allem dieser Verlust. „ Düzen Tekkal