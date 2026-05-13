Suchterkrankungen - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Suchterkrankungen |

Ob zwanghafter Konsum oder exzessives Verhalten - Suchtkrankheiten sind vielseitig. Es gibt verschiedene Arten von Sucht: Alkoholsucht, Drogenabhängigkeit, Nikotinsucht, Handysucht und viele mehr. Doch was ist Sucht? Welche Therapieformen und Möglichkeiten zur Suchtprävention gibt es? ZDFheute informiert zum Thema Sucht: Aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Erfahrungsberichte in der Übersicht.