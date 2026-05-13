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Suchterkrankungen - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Suchterkrankungen

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Ob zwanghafter Konsum oder exzessives Verhalten - Suchtkrankheiten sind vielseitig. Es gibt verschiedene Arten von Sucht: Alkoholsucht, Drogenabhängigkeit, Nikotinsucht, Handysucht und viele mehr. Doch was ist Sucht? Welche Therapieformen und Möglichkeiten zur Suchtprävention gibt es? ZDFheute informiert zum Thema Sucht: Aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Erfahrungsberichte in der Übersicht.

Aktuelles zu Suchterkrankungen

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    von Jörg Strücker
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  5. Ein Aschenbecher mit konsumierten Zigaretten und Tabaksticks steht auf einem Tisch.

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    von Hilke Petersen
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  6. Eine Frau raucht eine Zigarette. (Symbolbild)

    Gesetz für "rauchfreie Generation":Großbritannien verbietet jungen Menschen Kauf von Tabak

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  4. Leon Windscheid und Betty Taube stehen vor einem grafischen Hintergrund mit Symbolen für Alkoholabhängigkeit und Co-Abhängigkeit. Eine weinrote Flasche mit angelegten Ketten symbolisiert Sucht und deren Auswirkungen auf die Familie. Das Bild thematisiert Kindheitstrauma, Heilung und Resilienz.

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