Elektrolyt-Produkte boomen: Sie sollen nicht nur bei Flüssigkeitsverlust durch Schwitzen bei Hitze helfen, sondern etwa auch die Leistung steigern. Doch was können sie wirklich?

Bei starker Hitze oder längerer, intensiver sportlicher Betätigung verliert der Körper Elektrolyte über den Schweiß. Wann kann der Ausgleich über Elektrolyt-Produkte sinnvoll sein? Quelle: imago/YAY Images

Die meisten Elektrolyte kann der Körper nicht selbst herstellen. In sozialen Netzwerken werden Elektrolyt-Produkte in Form von Pulvern, Brausetabletten und Drinks deshalb als unverzichtbare Nahrungsergänzungsmittel beworben. Doch brauchen gesunde Menschen diese Produkte im Alltag und wie sinnvoll sind sie bei Schwitzen durch Hitze?

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Was sind Elektrolyte?

Elektrolyte sind Mineralstoffe wie Natrium, Kalium, Magnesium oder Calcium, die normalerweise über eine ausgewogene Ernährung aufgenommen werden. Sie liegen im Körper elektrisch geladen vor und sorgen unter anderem dafür, dass Signale zwischen Nerven- und Muskelzellen weitergeleitet werden. Auch für den Flüssigkeitshaushalt und das Herz-Kreislauf-System spielen sie eine wichtige Rolle.

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Wann man zusätzlich Elektrolyt-Produkte braucht

Im Alltag ist ein Mangel eher selten. Anders sieht es aus, wenn der Körper größere Mengen Flüssigkeit verliert. Das kann bei Durchfall oder Erbrechen, aber auch bei starker Hitze oder Saunaaufenthalten passieren. Besonders wichtig wird ein Ausgleich des Elektrolytverlustes außerdem bei intensiven Ausdauereinheiten ab 60 Minuten. Für einen normalen Besuch im Fitnessstudio reicht Wasser aber meist völlig aus. Ältere Personen sollten laut Sportmediziner Perikles Simon etwas vorsichtiger sein.

Bei älteren Personen kann auch ein Fitnessstudio-Besuch schon zu hohen Elektrolytverlusten führen. „ Prof. Dr. Dr. Perikles Simon, Sportmediziner, Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Elektrolyt-Produkte sollten normalerweise nicht dauerhaft konsumiert werden. Manche Präparate enthalten Spurenelemente wie Zink, Selen, Kupfer oder Mangan. Täglich eingenommen können sie die Aufnahme anderer Nährstoffe beeinflussen.

"Sehr häufig sehen wir Eisen in zu geringer Konzentration im Körper bei Personen, die dauerhaft Elektrolytlösungen zuführen", sagt Sportmediziner Simon.

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Wer besonders aufpassen sollte



Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Bluthochdruck

Nierenerkrankungen

Diabetes

Erkrankungen, die den Mineralstoffhaushalt beeinflussen

Viele Produkte enthalten größere Mengen Natrium, Kalium oder Zucker. Wer regelmäßig Medikamente einnimmt oder Vorerkrankungen hat, sollte die Einnahme deshalb mit einer Ärztin oder einem Arzt besprechen. Elektrolyt-Produkte sind nicht für jede Person unproblematisch. Vorsichtig sein sollten insbesondere Menschen mit:Viele Produkte enthalten größere Mengen Natrium, Kalium oder Zucker. Wer regelmäßig Medikamente einnimmt oder Vorerkrankungen hat, sollte die Einnahme deshalb mit einer Ärztin oder einem Arzt besprechen.

Pulver, Tabletten oder Fertigdrink: Was ist die beste Wahl?

Die Unterschiede bei den Darreichungsformen liegen vor allem im Komfort. Pulver lassen sich individuell dosieren und sind oft günstiger. Brausetabletten sind praktisch für unterwegs, enthalten aber häufig Süßstoffe oder Aromen. Fertiggetränke sind sofort trinkbar, dafür meist teurer und oft zuckerhaltiger. Ein Blick auf die Zutatenliste ist deshalb ratsam.

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Sinnvoll für den Urlaub

Gerade in der Reiseapotheke können Elektrolyte sinnvoll sein. Magen-Darm-Infekte, ungewohntes Essen aber auch eine starke Hitze führen bei manchen Urlaubern zu erhöhtem Flüssigkeitsverlust. In solchen Situationen können Elektrolyt-Lösungen helfen.

Elektrolyt-Lösung selbst herstellen



ein Liter Wasser

vier gestrichene Teelöffel Zucker

ein dreiviertel Teelöffel Salz

Experten empfehlen zusätzlich etwa ein Glas Orangensaft. Durch das darin enthaltene Citrat kann die Aufnahme der Elektrolyte im Darm verbessert werden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt bei erhöhtem Bedarf eine einfache Lösung:Experten empfehlen zusätzlich etwa ein Glas Orangensaft. Durch das darin enthaltene Citrat kann die Aufnahme der Elektrolyte im Darm verbessert werden.

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Machen Elektrolyte leistungsfähiger?

Viele Hersteller werben mit besserer Leistungsfähigkeit. Experten sehen das kritisch: Wer ausreichend trinkt und gut versorgt in eine Sporteinheit startet, wird durch zusätzliche Elektrolyte in der Regel nicht leistungsfähiger.

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Helfen Elektrolyte gegen den Kater?

Besonders in sozialen Medien gelten Elektrolyt-Produkte inzwischen als Geheimtipp gegen den Kater. Zeitweise waren bestimmte Produkte nach viralen Empfehlungen sogar ausverkauft. Tatsächlich verliert der Körper durch Alkohol Elektrolyte.

Alkoholkonsum führt dazu, dass wir ziemlich viel Flüssigkeit verlieren und das kann zu Elektrolytdysbalancen führen. „ Prof. Dr. Dr. Perikles Simon, Sportmediziner, Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Elektrolyt-Produkte können diesen Verlust teilweise ausgleichen. Gegen die eigentlichen Ursachen des Katers helfen sie jedoch nicht. Die Abbauprodukte des Alkohols werden dadurch nicht schneller beseitigt.

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Verhindern Elektrolyte Heißhunger?

Auch dieser Tipp kursiert immer wieder online. Dahinter steckt, dass manche Menschen einen erhöhten Flüssigkeitsbedarf fälschlicherweise als Hungergefühl wahrnehmen. Wissenschaftliche Belege dafür, dass Elektrolyt-Produkte Heißhunger verhindern, gibt es bislang nicht.

Die wichtigste Frage ist deshalb oft nicht, welches Elektrolyt-Produkt das Beste ist, sondern, ob man überhaupt eines braucht. Für die meisten Menschen reichen Wasser und eine ausgewogene Ernährung aus, um Elektrolytverluste auszugleichen.

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