Dry January: Verzicht auf Alkohol und Vorteile für den Körper

Ohne Alkohol ins neue Jahr starten:Dry January: So profitiert der Körper vom Alkoholverzicht

von Laren Müller

|

Viele setzen nach den Weihnachtstagen und dem Jahreswechsel auf diesen Trend: Den ersten Monat des Jahres komplett auf Alkohol zu verzichten. Wie sich der Körper dadurch erholt.

Zwei Cocktailgläser auf dem Tisch: In ein Glas wird noch ein Cocktail gefüllt

Ein ganzer Monat ohne Alkohol, das ist die Idee hinter dem "Dry January“. Wie sich der Alkoholverzicht auf den Körper auswirkt und wie man am besten durchhält.

05.01.2026 | 4:09 min

Der "Dry January" geht ursprünglich auf eine Initiative der Finnen zurück. Sie führten 1942 den "Sober January" ein, als der Alkoholkonsum während des Krieges gegen Russland drastisch zunahm.

2014 rief die gemeinnützige Organisation "Alcohol Change" in Großbritannien eine Kampagne ins Leben und sicherte sich den eingetragenen Markennamen "Dry January". Diese Kampagne wurde weltweit immer populärer.

Die Nachfrage nach alkoholfreiem Wein steigt.

Lange galt alkoholfreier Wein als geschmacklich unzureichend, jetzt erlebt er einen Aufschwung. Gründe sind neue Verfahren und der Wunsch nach einem gesünderen Lebensstil.

02.01.2026 | 2:10 min

Dry January auch in Deutschland

Auch in Deutschland werben gemeinnützige Organisationen für den trockenen Januar - und das aus gutem Grund: Deutschland gilt als Hochkonsumland. Ab 15 Jahren trinkt hier jeder durchschnittlich 10,7 Liter Alkohol pro Jahr. Dabei kann Alkohol gravierende Folgen haben. Er schadet der Gesundheit und erhöht sogar das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs.

Alkohol ist ein Zellgift, das jedes Organ im Körper angreifen kann. Er wirkt schon mit dem ersten Tropfen und kann auch in kleinen Mengen Krankheiten begünstigen.

Dr. Johannes Nießen, Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit

Alkohol ist ein Zellgift, das wasser- und fettlöslich ist. Er gelangt vor allem über die Schleimhaut des Dünndarms ins Blut. Dort verteilt er sich innerhalb weniger Minuten im Blutkreislauf und schließlich im gesamten Körper. Organe wie Herz, Gehirn oder Muskeln werden beeinträchtigt. Über 90 Prozent des Alkohols baut die Leber ab. Sie trägt damit die Hauptlast der möglichen Schädigungen. Dennoch können durch Alkoholkonsum auch andere Körperorgane und Nervenzellen geschädigt werden.

Eric sitzt an einer Bar und hält ein Glas mit Alkohol gefüllt in der Hand. Vor ihm stehen weitere Gläser und Flaschen.

ZDF-Reporter Eric Mayer betrinkt sich für die Wissenschaft und zeigt, welchen Einfluss Alkohol auf die geistigen und körperlichen Fähigkeiten hat.

24.05.2024 | 24:56 min

Wie der Neujahrsvorsatz die Gesundheit fördert

Mehrere Wochen auf Alkohol zu verzichten, kann wohltuend auf den Körper wirken und viele positive Effekte mit sich bringen. Wie schnell sich körperliche und psychische Veränderungen bemerkbar machen, ist bei jedem unterschiedlich. Es hängt unter anderem davon ab, wie viel und wie regelmäßig Alkohol vorher konsumiert wurde.

Das bringt Alkoholfasten

"Um es mit Herbert Grönemeyer zu sagen: Alkohol ist ja erstmal ein Sanitäter in der Not", erläutert Bevölkerungsmediziner Johannes Nießen. "Aber es heißt dann auch weiter: Alkohol ist das Schiff, mit dem man untergeht." Am Anfang fühle man sich noch gut, aber langfristig sei man niedergeschlagen, nahezu depressiv und nicht mehr leistungsfähig, erklärt Nießen.

Was bringt der Verzicht auf Alkohol?

Was passiert im Körper, wenn man einen Monat lang keinen Alkohol trinkt? Wie kann man festgefahrene Gewohnheiten ändern? Das erklärt Arzt und Medizinjournalist Dr. Christoph Specht.

08.01.2025 | 6:28 min

Vier Wochen ohne Alkohol können lang sein

Um den Dry January durchzuhalten, empfiehlt das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG), sich neue, gesündere Gewohnheiten und Routinen zu schaffen. Besonders herausfordernd empfinden viele das Ablehnen von Alkohol auf einer Geburtstagsfeier oder in der Kneipe.

"Nein" zu sagen kann man aber trainieren. Je häufiger man Alkohol ablehnt, desto leichter und selbstverständlicher wird es.

Dry January

Ein beliebter Neujahrsvorsatz ist der Dry January, auch trockener Januar genannt. Dabei verzichtet man einen Monat lang ganz bewusst auf Alkohol.

08.01.2025 | 1:38 min

Riskanter Alkoholkonsum

Neben den spürbaren körperlichen Veränderungen, sollte der Dry January Anlass dazu sein, den eigenen Alkoholkonsum zu hinterfragen. Folgende Fragen können dabei helfen:

  • Kann ich auch ohne Alkohol einen Geburtstag feiern oder mich mit Freunden treffen?
  • Wie schwer fällt mir die Abstinenz?
  • Ist mein Konsum riskant?

Jasimna Neudecker und zwei Frauen, die sich im Hintergrund zuprosten

Für Carolin wurde der Alkoholismus ihrer Mutter zum Verhängnis. Auch sie wurde alkoholkrank. Jasmina Neudecker erzählt sie, wie sie den Teufelskreis aus Erbe, Sucht und Trauma durchbrochen hat.

21.07.2025 | 27:10 min

Wann von riskantem Alkoholkonsum gesprochen wird

Rund neun Millionen Menschen in Deutschland haben einen riskanten Alkoholkonsum. Trinken Frauen mehr als ein kleines Glas Wein am Tag und Männer mehr als zwei, spricht man bereits von einer riskanten Alkoholtrinkmenge.

Den Mythos, ein Glas Rotwein am Tag sei gut fürs Herz, haben aktuelle Studien längst widerlegt. Der Alkoholkonsum ist außerdem nachweislich riskant, wenn nicht mindestens zwei bis drei alkoholfreie Tage in der Woche eingehalten werden.

Besonders ungesund ist es, große Mengen Alkohol auf einmal zu trinken. Gerade das sogenannte Komasaufen ist sehr gefährlich.

Dr. Johannes Nießen, Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit

Eigenes Trinkverhalten einschätzen und Hilfe finden

Dry January: Ein langfristiger Effekt?

Der Körper reagiert auf die Alkoholabstinenz je nach vorangegangenem Konsum spürbar schnell. Allerdings nützt es natürlich nichts, wenn man dafür die restlichen Monate des Jahres umso tiefer ins Glas schaut.

Eine britische Studie aus dem Jahr 2019 zufolge hat der Dry January tatsächlich einen Langzeit-Effekt: Wer im Januar auf Alkohol verzichtete, hatte das gesamte Jahr über weniger zu alkoholischen Getränken gegriffen.

Katty Salié in einer Bar

Einen gesunden Umgang mit Alkohol - gibt es den überhaupt? Wo ist die Grenze zwischen Genuss und Sucht? Katty Salié geht der Frage nach, wie sich das Trinkverhalten in unserer Gesellschaft verändert.

29.08.2025 | 44:05 min

Der Artikel wurde erstmals am 2. Januar 2024 publiziert und am 6. Januar 2026 aktualisiert.

Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 05.01.2026 ab 09:05 Uhr.
