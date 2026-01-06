Ohne Alkohol ins neue Jahr starten:Dry January: So profitiert der Körper vom Alkoholverzicht
von Laren Müller
Viele setzen nach den Weihnachtstagen und dem Jahreswechsel auf diesen Trend: Den ersten Monat des Jahres komplett auf Alkohol zu verzichten. Wie sich der Körper dadurch erholt.
Der "Dry January" geht ursprünglich auf eine Initiative der Finnen zurück. Sie führten 1942 den "Sober January" ein, als der Alkoholkonsum während des Krieges gegen Russland drastisch zunahm.
2014 rief die gemeinnützige Organisation "Alcohol Change" in Großbritannien eine Kampagne ins Leben und sicherte sich den eingetragenen Markennamen "Dry January". Diese Kampagne wurde weltweit immer populärer.
Dry January auch in Deutschland
Auch in Deutschland werben gemeinnützige Organisationen für den trockenen Januar - und das aus gutem Grund: Deutschland gilt als Hochkonsumland. Ab 15 Jahren trinkt hier jeder durchschnittlich 10,7 Liter Alkohol pro Jahr. Dabei kann Alkohol gravierende Folgen haben. Er schadet der Gesundheit und erhöht sogar das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs.
Alkohol ist ein Zellgift, das wasser- und fettlöslich ist. Er gelangt vor allem über die Schleimhaut des Dünndarms ins Blut. Dort verteilt er sich innerhalb weniger Minuten im Blutkreislauf und schließlich im gesamten Körper. Organe wie Herz, Gehirn oder Muskeln werden beeinträchtigt. Über 90 Prozent des Alkohols baut die Leber ab. Sie trägt damit die Hauptlast der möglichen Schädigungen. Dennoch können durch Alkoholkonsum auch andere Körperorgane und Nervenzellen geschädigt werden.
Wie der Neujahrsvorsatz die Gesundheit fördert
Mehrere Wochen auf Alkohol zu verzichten, kann wohltuend auf den Körper wirken und viele positive Effekte mit sich bringen. Wie schnell sich körperliche und psychische Veränderungen bemerkbar machen, ist bei jedem unterschiedlich. Es hängt unter anderem davon ab, wie viel und wie regelmäßig Alkohol vorher konsumiert wurde.
Das bringt Alkoholfasten
"Um es mit Herbert Grönemeyer zu sagen: Alkohol ist ja erstmal ein Sanitäter in der Not", erläutert Bevölkerungsmediziner Johannes Nießen. "Aber es heißt dann auch weiter: Alkohol ist das Schiff, mit dem man untergeht." Am Anfang fühle man sich noch gut, aber langfristig sei man niedergeschlagen, nahezu depressiv und nicht mehr leistungsfähig, erklärt Nießen.
Vier Wochen ohne Alkohol können lang sein
Um den Dry January durchzuhalten, empfiehlt das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG), sich neue, gesündere Gewohnheiten und Routinen zu schaffen. Besonders herausfordernd empfinden viele das Ablehnen von Alkohol auf einer Geburtstagsfeier oder in der Kneipe.
"Nein" zu sagen kann man aber trainieren. Je häufiger man Alkohol ablehnt, desto leichter und selbstverständlicher wird es.
- Motivationsfördernd kann ein Erfolgstagebuch sein, das jeden Tag den gelungenen Alkoholverzicht schwarz auf weiß vor Augen führt.
- Mitstreiter suchen: Gemeinsam mit Freunden oder dem Partner fällt es leichter, auf Alkohol zu verzichten.
- Sich bewusst auf das spürbare Wohlbefinden des eigenen Körpers konzentrieren und sich über einen gelungenen Verzicht freuen.
Riskanter Alkoholkonsum
Neben den spürbaren körperlichen Veränderungen, sollte der Dry January Anlass dazu sein, den eigenen Alkoholkonsum zu hinterfragen. Folgende Fragen können dabei helfen:
- Kann ich auch ohne Alkohol einen Geburtstag feiern oder mich mit Freunden treffen?
- Wie schwer fällt mir die Abstinenz?
- Ist mein Konsum riskant?
Wann von riskantem Alkoholkonsum gesprochen wird
Rund neun Millionen Menschen in Deutschland haben einen riskanten Alkoholkonsum. Trinken Frauen mehr als ein kleines Glas Wein am Tag und Männer mehr als zwei, spricht man bereits von einer riskanten Alkoholtrinkmenge.
Den Mythos, ein Glas Rotwein am Tag sei gut fürs Herz, haben aktuelle Studien längst widerlegt. Der Alkoholkonsum ist außerdem nachweislich riskant, wenn nicht mindestens zwei bis drei alkoholfreie Tage in der Woche eingehalten werden.
Eigenes Trinkverhalten einschätzen und Hilfe finden
Dry January: Ein langfristiger Effekt?
Der Körper reagiert auf die Alkoholabstinenz je nach vorangegangenem Konsum spürbar schnell. Allerdings nützt es natürlich nichts, wenn man dafür die restlichen Monate des Jahres umso tiefer ins Glas schaut.
Eine britische Studie aus dem Jahr 2019 zufolge hat der Dry January tatsächlich einen Langzeit-Effekt: Wer im Januar auf Alkohol verzichtete, hatte das gesamte Jahr über weniger zu alkoholischen Getränken gegriffen.
Der Artikel wurde erstmals am 2. Januar 2024 publiziert und am 6. Januar 2026 aktualisiert.
Mehr zum Thema Alkohol
"Dry January":Alkoholfreier Wein: Wie Winzer auf den Zeitgeist setzenvon Anna Dudamit Video2:10
Die "Sober Community" wächst:"Nice Dry!": Verein macht Party ohne Promillevon Eva Münstermannmit Video6:47
Tabu der Abhängigkeit:Alkoholsucht bei Müttern: "Der Rausch hat mir Angst gemacht"von Caroline Dreesmit Video7:52
Handbuch zur Krebsprävention:Alkoholkonsum: WHO warnt Europäermit Video6:47
Weitere Ratgeber-Themen
Stressfrei ins neue Jahr:Wie 2026 ohne große Vorsätze besser gelingtvon Valentina Kurscheidmit Video1:28
Stiftung Warentest prüft Diätshakes:Viele Shakes zum Abnehmen überzeugen nicht im Testvon Gereon Helmesmit Video4:52
Über die Hälfte der Proben belastet:Öko-Test: Antibiotikaresistente Keime in Hähnchenbrustfiletvon Florence-Anne Kälblemit Video1:12
Dokumente scannen und aufbewahren:Was Sie zum Digitalisieren von Unterlagen wissen solltenvon Anne Waltermannmit Video4:20