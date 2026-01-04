Tabu der Abhängigkeit:Alkoholsucht bei Müttern: "Der Rausch hat mir Angst gemacht"
von Caroline Drees
Mütter, die abhängig sind - ein großes Tabu. Aus Angst vor Stigmatisierung lassen sich viele nicht behandeln. Eine Klinik in Bayern will ihnen einen Safe Space bieten.
Die Sucht begleitet sie, seit sie 14 ist. Da trinkt sie zum ersten Mal Alkohol, eine Flasche Apfelkorn. "Der Geschmack war nicht schön", sagt Klaudia Berghof-Ruppelt. Aber dann schluckt sie auch noch Tabletten.
Heute, 32 Jahre später, steigt sie in einen Klettergurt, vor ihr eine sechs Meter hohe Wand. Klaudia wohnt mit ihrem Sohn im Haus Immanuel. Eine Suchtklinik in Bayern spezialisiert auf Frauen, insbesondere Mütter. Klaudias Therapeut sichert sie am Seil. Sie zieht sich hoch, Höhenangst hat sie keine. Das Klettern soll ihr Vertrauen stärken - in sich selbst und andere.
Suchtkranke Frauen: Hunderttausende in Therapie
Sucht bei Frauen, ein großes Tabu. Bei Müttern fast unsichtbar. Laut einer Analyse der Barmer Krankenkasse waren 2023 mehr als 400.000 Frauen allein wegen Alkoholsucht in Therapie. Die Dunkelziffer dürfte aber deutlich größer sein, denn viele lassen sich nicht behandeln aus Angst, ihr Kind zu verlieren. "Das sagen mir die Frauen ganz häufig: Ohne mein Kind wäre ich nicht hier", so Klinikdirektor Gotthard Lehner.
Klaudia versuchte, mit dem Rausch zu vergessen. Den sexuellen Missbrauch, Gewalt, Angehörige, die sie verloren hat. Drei, vier Flaschen Wein an einem Abend, wie Wasser weggetrunken.
Kinder leiden besonders
Wenn sie trank, versuchte sie ihren Sohn mit Bausteinen abzulenken, baute ihm eine Spielzeugbahn auf. Aber für ihn da sein, kann sie in diesen Momenten nicht, ignoriert etwa, dass er müde ist, ins Bett gebracht werden muss. "Natürlich habe ich mich geschämt. Ich wusste, das ist falsch und ich habe trotzdem weiter getrunken." Im Nachhinein betrachtet, war das ihr Schlüsselmoment:
Für Kinder aus suchtbelasteten Familien ist das Risiko, einmal selbst abhängig zu werden, im Vergleich bis zu sechsmal höher. Klinikdirektor Lehner sagt:
Im Haus Immanuel werden sie in der Kita auf dem Gelände betreut und besonders gefördert.
Manche von Ihnen haben Entwicklungsstörungen oder Verhaltensauffälligkeiten. Auch Klaudias Sohn. Er hatte seine Wut nicht unter Kontrolle, trat und biss, schlug andere Kinder. In der Klinik änderte sich das: "Im Streit sagt er jetzt: Geh bitte weg, lass mich in Ruhe. Das für mich zu sehen, ist sehr sehr schön."
Sucht ist chronisch
Für ihn will Klaudia abstinent bleiben. "Ich weiß, wenn ich rückfällig werden, verliere ich mein Kind. Und das möchte ich nicht." Ein Kampf, den sie jeden Tag aufs Neue mit sich ausmachen muss, denn Sucht ist chronisch. Die Rückfallrate liegt bei 50 Prozent.
Werner Wenninger, der therapeutische Leiter der Fachklinik sagt, Therapieerfolg bedeute nicht unbedingt, für immer abstinent zu sein. Vielmehr gehe es darum, Rückfallgefahren zu erkennen, und sich im Zweifel in einen geschützten Rahmen zu begeben.
Sich einzugestehen, dass man Hilfe braucht, für suchtkranke Menschen oft eine Herausforderung, denn Abhängigkeit ist mit Vorurteilen verbunden. "Wir müssen uns von der Idee verabschieden, jemand ist selbst schuld. Oder das wären schwierige Verhältnisse, in denen die Menschen leben", sagt Therapeut Wenninger. Suchterkrankungen gebe es in allen Gesellschaftsschichten.
Klaudia hat es nach oben geschafft, sechs Meter die Kletterwand hoch. "Das hat Spaß gemacht." Nach 13 Wochen hat sie ihre Therapie fast beendet, zieht mit ihrem Sohn bald nach Hause, geht zurück in den alten Job. Den geschützten Rahmen der Klinik zu verlassen, darauf blickt sie auch mit Sorge: Den Alltag wieder alleine bewältigen, clean bleiben, ein Kind versorgen - ein Kraftakt. Aber Klaudia will sich der Herausforderung stellen:
Caroline Drees ist Reporterin im ZDF-Landesstudio in München.
Mehr zum Thema Alkohol
Debatte über Mindestalter:Wein und Bier erst ab 18?
"Jahrbuch Sucht 2025":Suchtexperten fordern höhere Alkoholpreisemit Video35:15
Produktionsanteil wächst:Alkoholfreies Bier immer beliebtermit Video1:27
Bayerischer Bier-Klassiker:Helles Bier im Check: Welches überzeugt?von Luisa Luckhauptmit Video10:14