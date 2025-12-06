Hyaluron gilt als Jungbrunnen für die Haut. Das weiß auch die Kosmetikindustrie. Produkte mit Hyaluronsäure versprechen weniger Falten und frisches Aussehen. Wie wirksam sind sie?

Silvana will erste Fältchen loswerden. Sie probiert verschiedene Hyaluron-Produkte aus. Das Ergebnis nach vier Wochen überrascht. 20.11.2025 | 4:13 min

Cremes und Seren mit Hyaluronsäure boomen. Auf dem Markt gibt es unzählige Produkte für verschiedene Hauttypen. Und Online finden sich zahlreiche Anwendungstipps für die tägliche Hautpflege mit Hyaluron-Produkten. Doch was ist Hyaluronsäure eigentlich und halten Produkte, was sie versprechen?

Hyaluronsäure - Wichtig für Haut und Bindegewebe

Hyaluronsäure ist eine körpereigene Substanz. Man findet sie von Kopf bis Fuß, zum Beispiel in der Haut, im Bindegewebe und in den Gelenken. In den Gelenken dient sie als eine Art Schmiermittel und Stoßdämpfer, in der Haut sorgt sie für Spannkraft und Feuchtigkeit. Ihr wesentliches Merkmal ist die Fähigkeit, hohe Mengen Wasser zu binden. Das macht sie zu einer Art natürlichem Füllstoff, die Haut bleibt elastisch und prall.

Hüft- und Knieschmerzen : Hyaluron-Spritze ohne Nutzen, aber mit Risiko Eine Spritze mit Hyaluronsäure und das Knie ist wie neu: Dies Versprechen sei nicht nur falsch, sondern berge Risiken, zeigt eine Auswertung. Patienten würden oft nicht aufgeklärt. mit Video 5:01

Produktion von Hyaluronsäure nimmt im Alter ab

Mit steigendem Alter nimmt die körpereigene Hyaluronsäure-Produktion ab, was vor allem zu einer trockenen Haut und einem Elastizitätsverlust führt, erklärt Christiane Bayerl, Hautärztin an den Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden.

Um dem entgegenzuwirken, kann Hyaluronsäure der Haut von außen zugeführt werden, beispielsweise über Cremes oder Seren. Das lässt sie frischer erscheinen.

Hyaluron hält die Feuchtigkeit, sodass die kleinen Knitterfältchen verschwinden. „ Prof. Dr. Christiane Bayerl, Fachärztin für Dermatologie

Solange man die Creme oder das Serum regelmäßig zweimal täglich anwendet, hält diese leicht aufpolsternde Wirkung an. Große, mimische Falten könne Hyaluron in dieser Anwendungsform allerdings nicht verschwinden lassen, so Bayerl weiter.

Auf TikTok boomt der Hype um Anti-Aging-Produkte für die Haut. Der Trend sorgt bei Ärzten und Eltern für Kritik. 06.05.2024 | 3:35 min

Welche Nahrungsmittel Hyaluron enthalten Typische Hyaluronsäure-Quellen in der Ernährung sind Makrelen und Knochenbrühe. Aber auch in pflanzlichen Lebensmitteln wie Kartoffeln, Mandeln und Tofu ist Hyaluronsäure enthalten. Allerdings ist bislang nicht geklärt, ob und wie Hyaluronsäure aus Lebensmitteln im menschlichen Stoffwechsel aufgenommen wird.



Um die Haut prall und elastisch zu halten, sollte man ausreichend trinken und sich gesund und ausgewogen ernähren. Dazu gehört viel Obst und Gemüse. Alkohol, Zigaretten, Schlafmangel und zu viel Sonne wirken sich negativ auf die Zellerneuerung und Hautelastizität aus.

Anti-Aging: Hyaluron als Wunderwaffe für die Haut?

Die Versprechen der Kosmetikindustrie klingen vollmundig. Sie reichen von sichtbar reduzierten Falten, strafferer Haut bis zu einer "gelifteten" Augenpartie. Öko-Test hat 24 Hyaluron-Seren getestet und neben den Inhaltsstoffen auch die Werbeaussagen der Hersteller unter die Lupe genommen.

Laser, Cremes oder Hausmittel - was hilft wirklich gegen Altersflecken? 25.06.2025 | 4:54 min

Das Ergebnis des Tests: Es gibt keine belastbaren wissenschaftlichen Belege für die beworbene Wirkung bei dermal aufgetragener Hyaluronsäure gegen Falten.

Das führt aus unserer Sicht in die Irre, weil die Studienlage das überhaupt nicht hergibt. „ Katja Tölle, stellvertretende Chefredakteurin Öko-Test

Die Hautpflegeprodukte gelangen nicht tief genug in die unteren Hautschichten, um größere Falten reduzieren zu können. Die Verbraucherschützer konnten zudem keinen Vorteil gegenüber einer herkömmlichen Feuchtigkeitspflege entdecken. Cremes auf Basis von Glycerin oder Harnsäure haben einen ähnlichen feuchtigkeitsspendenden Effekt.

Hyaluron-Produkte als Nahrungsergänzung Die Angebote für Nahrungsergänzungsmittel mit Hyaluronsäure sind vielfältig: Kapseln, Pulver und Beauty-Drinks - oft kombiniert mit Kollagen, Vitaminen oder Mineralstoffen. Doch auch hier ist die wissenschaftliche Datenlage zur Wirksamkeit begrenzt.



Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat die vorhandenen Studien zur Wirkung von Hyaluronsäure auf die Haut geprüft und festgestellt, dass gesundheitsbezogene Aussagen nicht ausreichend belegt sind. Sie sind daher für Nahrungsergänzungsmittel mit Hyaluronsäure verboten. Auch Stiftung Warentest hat Schönheitsdrinks mit Hyaluronsäure und/oder Kollagen untersucht und konnte keinen wissenschaftlichen Beleg für eine Wirksamkeit finden.

Wundermittel oder Werbetrick? : Was Kollagen-Pulver und Co. wirklich bewirken Kollagen-Präparate sollen für Schönheit von innen sorgen, Falten reduzieren und der Hautalterung vorbeugen. Doch halten Pulver, Kapseln und Schönheitsdrinks, was sie versprechen? von Corinna Klee mit Video 4:11

Bei Cremes und Seren auf veganes Siegel achten

Hyaluronsäure wurde früher hauptsächlich aus tierischen Schlachtabfällen gewonnen, etwa aus Hahnenkämmen und Gelenken von Rindern. Diese Herstellung ist nach wie vor verbreitet. Hyaluronsäure wird aber auch zunehmend durch biotechnologische Verfahren hergestellt - wegen der höheren Reinheit, Sicherheit und ethischer Vorteile.

Anhand der Angaben zu Inhaltsstoffen ist für den Verbraucher jedoch nicht zu erkennen, woher die Hyaluronsäure stammt. Deswegen empfehlen Verbraucherschützer, auf den Zusatz "vegan" zu achten.

Astaxanthin gilt als Superfood für Augen und Haut. Doch Studien belegen die Wirkung nicht. Fachleute warnen vor überdosierten Präparaten und fehlender Zulassung. 28.10.2025 | 4:01 min

Bedenkliche Inhaltsstoffe in Seren gefunden

Hyaluron-Produkte an sich sind gut verträglich, weil es eine natürlich vorkommende Substanz ist, erklärt Bayerl. Problematisch können andere Inhaltsstoffe sein.

In Cremes sind zum Beispiel Duft- und Konservierungsstoffe enthalten, die Allergien auslösen können. „ Prof. Dr. Christiane Bayerl, Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden

Bei fünf der von Öko-Test untersuchten Seren wurden bedenkliche Inhaltsstoffe gefunden, etwa das Konservierungsmittel Chlorphenesin, das Allergien auslösen und die Haut reizen kann.

Zudem fanden die Verbraucherschützer PEG-Derivate, chemische Verbindungen, die als Emulgatoren oder Feuchthaltemittel eingesetzt werden. Sie stehen in der Kritik, weil sie die Barrierefunktion der Haut schwächen, was das Eindringen von Fremdstoffen wie Umweltgiften erleichtert.

Gefährlicher Schönheitstrend : Fake-Botox - undercover unter Fälschern Botox wird im Ausland gefälscht und für illegale Behandlungen nach Deutschland geschmuggelt. Wer steckt dahinter? Und wie gefährlich ist das? Die Spur führt in die Türkei. von Felix Wolf und Steffen Mayer mit Video 28:52

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: dpa Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.