Hausmittel und Tipps zur Behandlung der Cellulite gibt es viele. Aber was hilft wirklich gegen Orangenhaut?

Bis zu 90 Prozent der Frauen entwickeln im Laufe ihres Lebens eine Cellulite, auch Orangenhaut genannt. Dabei entstehen medizinisch unbedenkliche Hautdellen, die ein ästhetisches Problem darstellen. Über sechs Millionen Frauen in Deutschland greifen zu Anti-Cellulite-Produkten - meist mit wenig Erfolg.

Das Lipödem betrifft ebenfalls fast nur Frauen und ähnelt im Erscheinungsbild der Cellulite. Dabei handelt es sich aber um eine chronische Erkrankung, bei der sich das Fettgewebe unkontrolliert vermehrt. Die Betroffenen leiden oft unter starken Schmerzen Eine Cellulitis, auch als Zellulitis bezeichnet, wird häufig mit Cellulite verwechselt. Selbst Mediziner verwenden die beiden Begriffe manchmal fälschlicherweise synonym. Dabei handelt es sich jedoch um etwas völlig anderes: Die Cellulitis ist eine bakterielle Infektion der Haut und des subkutanen Gewebes mit schmerzhaften Rötungen und Schwellungen. Sie muss zeitnah ärztlich behandelt werden, in der Regel mit Antibiotika

Wie entsteht Cellulite?

Bei der Cellulite breiten sich Fettzellen in der Unterhaut aus und vergrößern sich. Sie drücken gegen das darüberliegende Bindegewebe und verschieben es in Richtung Hautoberfläche. Dort entstehen dann typische Dellen an Oberschenkeln, Po und Hüfte.