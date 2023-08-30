Arthrose und Arthritis: Was man bei Gelenkschmerzen tun kann

Fast eine Million Deutsche leiden an einer chronischen Gelenkentzündung, einer Arthritis. Die Krankheit kann die Lebensqualität stark beeinträchtigen. Was man dagegen tun kann.

Grundsätzlich kann sich jedes Gelenk im Körper entzünden. Millionen Betroffene wissen, was das bedeutet: Starke Schmerzen und eine eingeschränkte Beweglichkeit und Funktionalität. Das wiederum kann die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Besonders häufig sind Fingergelenke von einer Entzündung betroffen, oft auch Ellbogen, Fuß, Knöchel oder Knie.

Was ist Arthritis?

Unter Arthritis werden verschiedene entzündliche Gelenkerkrankungen zusammengefasst. Die Krankheit tritt überwiegend nach dem 50. Lebensjahr auf, Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Das entscheidende Kennzeichen einer Arthritis ist eine Entzündung im Gelenk. Sie kann auch bei Gelenken auftreten, die im Gegensatz zu einer Erkrankung an Arthrose noch keine Verschleißerscheinungen zeigen.

Die Differenzierung ist im ersten Moment manchmal auch für Ärzte nicht eindeutig, weiß Dr. Ingo Janssen, Nuklearmediziner aus Berlin:

Die Krankheitsbilder gehen so ein bisschen fließend ineinander über, beziehungsweise Arthrose hat oftmals eine entzündliche Komponente, wird somit zur Arthritis. „ Dr. Ingo Janssen, Nuklearmediziner

In solchen Fällen helfen dann bildgebende Verfahren, um die richtige Diagnose zu stellen.

Was ist der Unterschied zwischen Arthrose und Arthritis?

Arthritis Quelle: Colourbox Bei einer Arthritis kommt es in den betroffenen Gelenken zu einer Erwärmung, Schwellung und Rötung. Außerdem ist die Beweglichkeit des Gelenks eingeschränkt. Oft verlaufen Entzündungen und Symptome schubweise und verschlimmern sich im Laufe der Zeit. Arthrose Quelle: Imago Bei der Arthrose kommt es zu einem Verschleiß. Davon betroffen ist die Knorpelschicht im Gelenk, die wie eine Stoßdämpfer wirkt und sich im Laufe des Lebens immer weiter abnutzen kann. Eine Arthrose kann, muss aber nicht mit einer Entzündung einhergehen. Was Arthritis und Arthrose unterscheidet Treten Schmerzen in körperlichen Ruhephasen auf, handelt es sich in der Regel um eine Arthritis .

auf, handelt es sich in der Regel um eine . Bei einer Arthrose treten Beschwerden meist bei körperlicher Belastung auf.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die Steifigkeit der Gelenke: Hält diese morgens länger als 30 Minuten an, spricht das eher für Arthritis.



Im Blut können Entzündungswerte, aber auch Antikörper nachgewiesen werden. Im Röntgen- oder Ultraschallbild sind die Veränderungen an den Gelenken zu erkennen. Manchmal ist auch ein MRT nötig, eine Spiegelung des Gelenks (Arthroskopie) oder eine Punktion, bei der Flüssigkeit aus dem Gelenk entnommen und auf Infektionen untersucht wird.

Immunsystem häufig Auslöser für Gelenkentzündungen

Die Ursachen für eine Gelenkentzündung können sehr unterschiedlich sein: Eine Infektion mit Bakterien oder Viren ist ebenso möglich wie eine Stoffwechselerkrankung, z. B. Gicht. Der häufigste Auslöser für eine Arthritis ist allerdings eine Autoimmunerkrankung.

Bei der "rheumatoiden Arthritis" greift das Immunsystem den eigenen Körper an, genauer die Innenhaut der Gelenke. Dadurch werden Entzündungsprozesse in Gang gesetzt. Die Gründe dafür sind nicht genau geklärt, familiäre Veranlagung spielt eine Rolle. In Deutschland haben etwa ein Prozent aller Erwachsenen eine rheumatoide Arthritis.

Bewegung als Therapie bei Arthritis

Heilen lässt sich eine Arthritis bisher nicht. Durch verschiedene Therapien können die Entzündungen aber gehemmt und das Fortschreiten der Erkrankung verzögert werden. Bei manchen Patienten schlagen die Therapien so gut an, dass sie über Jahre beschwerdefrei sind.

Sport kann die Beweglichkeit und Kraft der Gelenke verbessern und ist ein wichtiger Therapiebaustein bei Arthritis. Allerdings sollte man nur moderat trainieren. Das richtige Maß sei wichtig, um den Bandapparat nicht zu überlasten, weiß Jansen und ergänzt:

Um nicht für eine Situation zu sorgen, wo man das Gelenk derart beansprucht und vielleicht überbelastet, dass es eben wieder zu einer Aktivierung der Arthritis kommt. „ Dr. Ingo Janssen, Nuklearmediziner

Auch Ernährung spielt bei Arthritis eine Rolle Quelle: imago Ernährung hat durch neuere wissenschaftliche Erkenntnisse an Bedeutung gewonnen. Durch konsequente Ernährungsumstellung schaffen es einige Patienten die Entzündungen so stark zurückzudrängen, dass sie fast beschwerdefrei sind.



Fleisch und fette Milchprodukte sollten Menschen mit einer Arthritis meiden, denn sie enthalten große Mengen entzündungsfördernder Stoffe. Positiv wirken sich dagegen Omega-3-Fettsäuren aus (z. B. Fisch). Daneben stärken Kalzium und Vitamin D den Knochen. Auch Fasten bzw. Intervallfasten kann bei vielen Betroffenen die Beschwerden reduzieren.

Helfen konservative Maßnahmen nicht oder nicht ausreichend, können Operationen nötig werden, bei denen das betroffene Gelenk ganz oder teilweise ersetzt oder versteift wird.

Radioaktive Strahlen statt Operation

Bestimmte Formen der Arthritis lassen sich statt zu operieren mit einem nuklearmedizinischen Verfahren behandeln: Bei der Radiosynoviorthese setzen Ärzte radioaktive Substanzen gegen die Entzündung ein. Diese so genannten Strahler haben eine sehr kurze Reichweite, manche weniger als einen Millimeter. Der Arzt muss sie daher genau in den Bereich spritzen, der entzündet ist.

Die Entzündungszellen werden von den strahlenden Teilchen angelockt und fressen sie auf. Die Radioaktivität tötet die Entzündungszellen dann innerhalb weniger Wochen ab. Gelenkentzündung und Schmerzen sollen so zurückgehen. Allerdings verbessern sich in rund einem Drittel aller Fälle die Beschwerden nicht.

Wir haben auch Patienten mit mehreren betroffenen Gelenken, die wir behandeln. […], zwei Gelenke sprechen hervorragend an, das dritte Gelenk nicht […] obwohl es derselbe Patient ist. „ Dr. Ingo Janssen, Nuklearmediziner

Genau erklären könne das keiner. Der Grund dafür sei unklar.