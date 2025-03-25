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Gicht – Aktuelle Infos und Hintergründe zur Erkrankung

Gicht

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Gicht ist eine Stoffwechselerkrankung, bei der sich die Gelenke entzünden. Dabei kann es hin und wieder zu einem Gichtanfall kommen. Eine Ursache kann zu viel Harnsäure im Blut sein. Dagegen hilft die richtige Ernährung und der Verzicht bestimmter Lebensmittel aber auch Medikamente, die den Harnsäurespiegel senken. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe rund um die Krankheit im Überblick.

Krankheitsbild der Gicht

Schmerzendes Handgelenk

Gicht - Rötung und Schwellung der Gelenke

Ernährung bei Gicht

Gemüse und Gemüsesaft

Fünf Tipps für erfolgreiches Fasten

Tipps für den Kräutergarten
Cola-Kraut bei Gicht

Arthritis und Arthrose

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Aktuelles zum Thema Gesundheit

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    Magenbypass: Operation bei Adipositas:Spritze oder OP: Ist der Magenbypass auf Dauer effektiver?

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    von Achim Schregle
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  19. Männliche Anatomie mit Morbus Crohn.

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    Rauchstopp auf Rezept:Krankenkassen zahlen Medikamente zur Rauchentwöhnung

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