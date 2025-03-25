Gicht – Aktuelle Infos und Hintergründe zur Erkrankung

Gicht
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Gicht ist eine Stoffwechselerkrankung, bei der sich die Gelenke entzünden. Dabei kann es hin und wieder zu einem Gichtanfall kommen. Eine Ursache kann zu viel Harnsäure im Blut sein. Dagegen hilft die richtige Ernährung und der Verzicht bestimmter Lebensmittel aber auch Medikamente, die den Harnsäurespiegel senken. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe rund um die Krankheit im Überblick.
Krankheitsbild der Gicht
Ernährung bei Gicht
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