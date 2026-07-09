Richtige Hautpflege im Sommer:Tipps für die Pflege beanspruchter Haut
von Thilo Hopert
Nach einem Urlaub in der Sonne braucht die Haut Regeneration, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Wie das am besten gelingt und auf welche Inhaltsstoffe man setzten sollte.
Einmal kurz nicht aufgepasst im Sommerurlaub oder die Sonnencreme zu sparsam genutzt und schon ist es passiert: Sonnenbrand. Doch bereits eine ausgiebige oder erhöhte Sonnenexposition im Urlaub kann der Haut schaden.
Deshalb sagt Hautärztin Marion Moers-Carpi:
Denn der größte Schaden entstehe durch Sonnenbrände. "Die können später weißen Hautkrebs triggern und spielen auch für den schwarzen Hautkrebs eine Rolle", so die Hautärztin. Zusätzlich lasse Sonnenbrand die Haut schneller altern.
Wenn es doch passiert, ist vor allem eines nötig, um die Haut wieder ins Gleichgewicht zu bringen: "Feuchtigkeit - von außen und innen", sagt Moers-Carpi.
After-Sun-Produkte kühlen und spenden Feuchtigkeit
Bei der Regeneration helfen spezielle After-Sun-Produkte, denn fettreiche Cremes hinterließen eine Fettschicht, unter der sich Wärme staue, erklärt Ursula Sellerberg von der Bundesapothekerkammer. Bei der Hautpflege nach viel Sonneneinstrahlung möchte man aber einen anderen Effekt. "After-Sun-Produkte sind in der Regel wasserreicher und dünnflüssiger", erklärt Sellerberg.
"Sie kühlen, weil die in den After Suns enthaltene Feuchtigkeit verdunstet." Die Fettschicht, die After Suns hinterlassen, ist wesentlich dünner. Ganz ohne Fettanteil ginge es aber nicht, da das Wasser sonst zu schnell verdunsten würde.
Und dann heißt es: "Trinken, trinken, trinken, damit die Haut auch von innen genügend Feuchtigkeit bekommt", sagt Marion Moers-Carpi.
Diese Hausmittel helfen der Haut bei der Regeneration
Diese Vitamine und Inhaltsstoffe braucht die Haut im Sommer
Bestimmte Stoffe helfen der Haut, sich zu erholen. Diese sind unter anderem in Nahrungsmitteln oder in Kosmetik-Produkten zu finden. Auf folgende Inhaltsstoffe sollte man gerade im Sommer bei der Hautpflege achten:
Durch Vitamin C werden die Regeneration der Haut und die Kollagenbildung forciert, erklärt Moers-Carpi.
Kollagen ist ein Eiweiß (Protein) im menschlichen Körper und gilt als sogenanntes Strukturprotein. Es kommt in allen Bereichen unseres Körpers vor und ist wesentlicher Bestandteil der Haut. Es sorgt zum Beispiel dafür, dass das Bindegewebe dehnbar und widerstandsfähig ist und gilt als die Basis der Haut. Kollagen sorgt aber auch für die Festigkeit von Gelenken, Muskeln, Knorpeln oder Sehnen.
"Zink ist essenziell, damit die Haut sich erneuert", sagt Moers-Carpi. Zink bewirke eine Kollagenstimulation, so die Hautärztin weiter.
Vitamin E stärkt die Hautbarriere und sorgt dafür, dass mehr Feuchtigkeit gespeichert werden kann. "Es gilt als Verjüngungsvitamin", sagt Moers-Carpi. Vitamin E ist etwa in Olivenöl, Rapsöl, Nüssen, Leinsamen, Eigelb, Paprika, Avocado und Fisch enthalten.
Panthenol (Dexpanthenol) stärkt die natürliche Hautschutzbarriere, wodurch weniger Feuchtigkeit verdunsten kann.
Glycerin bringe Feuchtigkeit in die Haut, so Dermatologin Moers-Carpi. Der Stoff besitzt die Fähigkeit, Feuchtigkeit anzuziehen und zu speichern.
Harnstoff (Urea) binde Feuchtigkeit in der Haut, sagt Ursula Sellerberg. Dadurch wird die körpereigene Schutzfunktion gestärkt.
Hyaluronsäure sei laut Sellerberg eine wichtige Komponente, um die Haut feucht zu halten. "Sie bringt viel Feuchtigkeit und sorgt für eine starke Rehydration", so Marion Moers-Carpi.
Aloe vera spende viel Feuchtigkeit und sei gleichzeitig entzündungshemmend, sagt Ursula Sellerberg.
Kann man das Hautkrebsrisiko mit Nachpflege senken?
Sonnenbrand ist ein Risikofaktor für schwarzen Hautkrebs und "ist auch insgesamt schlecht für den Körper, weil es eine Entzündung ist", sagt Marion Moers-Carpi. Sonnenbrand wieder rückgängig zu machen und das Hautkrebsrisiko zu senken, sei nicht möglich.
Besonders aufpassen sollte man übrigens, wenn die Haut auch nach dem Urlaub und dem Abklingen eines Sonnenbrands weiter gerötet sei, sagt Sellerberg. Das sollte man am besten beim Hautarzt oder der Hautärztin abklären und sich in der Apotheke beraten lassen. Helfen könnten dann entzündungshemmende Cremes zum Beispiel mit Kamille, Hamamelis oder Ringelblumenextrakt.
In der Hautpflege kommt man um den Inhaltsstoff Niacinamid aktuell nicht herum. Niacinamid ist eine Form von Vitamin B3 und wichtig für den Stoffwechsel der Haut. Doch hilft es auch bei der Regeneration nach Sonnenexposition? Dafür würde Dermatologin Marion Moers-Carpi den Stoff nicht empfehlen. "Ich habe sehr oft erlebt, dass viele Patienten das Niacinamid nicht so gut vertragen", sagt die Hautärztin. Besonders bei Menschen mit empfindlicher Haut, komme es zu Rötungen. "Und das ist bei einem Zuviel an Sonne nicht das Ideale", so die Hautärztin.
Dieser Beitrag wurde erstmals am 1. August 2024 veröffentlicht und am 9. Juli 2026 aktualisiert.
Mehr zum Thema Haut und Hautpflege
Pickel, Knötchen und Bläschen im Sommer:Sonnenallergie erkennen, behandeln und vorbeugenvon Andreas Kürtenmit Video5:12
- Faktencheck
Desinformation im Internet:Hautkrebs-Risiko: Influencer schüren Zweifel an Sonnencremevon Nils Metzgermit Video0:51
TikTok-Hautpflege-Trend im Check:Skinimalism: Warum für die Haut weniger oft mehr istvon Katja Wiemersmit Video5:59
- FAQ
Die passende Sonnencreme finden:Was bei Sonnenschutz entscheidend istvon Ulrike Hauswaldmit Video1:21
Hautkrebs-Screening überflüssig?:Früherkennung von Hautkrebs auf dem Prüfstandvon Isabel de la Vegamit Video4:48
Abschminkprodukte bei Stiftung Warentest:Make-up-Entferner im Test: Welche Produkte überzeugen?von Cornelia Petereitmit Video1:15
Hyaluronsäure in Kosmetik:Was Hyaluron-Produkte für die Haut bewirkenvon Corinna Kleemit Video4:13
Hämatome richtig einschätzen:Blaue Flecken: Wie sie entstehen und heilenvon Helena Schwarmit Video5:09