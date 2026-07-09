Nach einem Urlaub in der Sonne braucht die Haut Regeneration, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Wie das am besten gelingt und auf welche Inhaltsstoffe man setzten sollte.

Sommersonne und Hitze fordert die Haut heraus. Viele greifen zu reichhaltiger Pflege. Doch was braucht die Haut jetzt wirklich und was macht eine gute Hautpflege im Sommer aus? 18.06.2026 | 5:19 min

Einmal kurz nicht aufgepasst im Sommerurlaub oder die Sonnencreme zu sparsam genutzt und schon ist es passiert: Sonnenbrand. Doch bereits eine ausgiebige oder erhöhte Sonnenexposition im Urlaub kann der Haut schaden.

Deshalb sagt Hautärztin Marion Moers-Carpi:

Die beste Pflege ist es, mit der Sonne vorsichtig und gewissenhaft umzugehen. „ Dr. Marion Moers-Carpi, Fachärztin für Dermatologie, München

Denn der größte Schaden entstehe durch Sonnenbrände. "Die können später weißen Hautkrebs triggern und spielen auch für den schwarzen Hautkrebs eine Rolle", so die Hautärztin. Zusätzlich lasse Sonnenbrand die Haut schneller altern.

Kinderhaut ist besonders empfindlich und braucht zuverlässigen Schutz vor UV‑Strahlung. Die Stiftung Warentest hat 23 Sonnenschutzmittel für Kinder geprüft - fünf Produkte fallen durch. 23.06.2026 | 4:39 min

Wenn es doch passiert, ist vor allem eines nötig, um die Haut wieder ins Gleichgewicht zu bringen: "Feuchtigkeit - von außen und innen", sagt Moers-Carpi.

Version in Einfacher Sprache Diesen Beitrag in Einfacher Sprache lesen

After-Sun-Produkte kühlen und spenden Feuchtigkeit

Bei der Regeneration helfen spezielle After-Sun-Produkte, denn fettreiche Cremes hinterließen eine Fettschicht, unter der sich Wärme staue, erklärt Ursula Sellerberg von der Bundesapothekerkammer. Bei der Hautpflege nach viel Sonneneinstrahlung möchte man aber einen anderen Effekt. "After-Sun-Produkte sind in der Regel wasserreicher und dünnflüssiger", erklärt Sellerberg.

"Sie kühlen, weil die in den After Suns enthaltene Feuchtigkeit verdunstet." Die Fettschicht, die After Suns hinterlassen, ist wesentlich dünner. Ganz ohne Fettanteil ginge es aber nicht, da das Wasser sonst zu schnell verdunsten würde.

Reagiert die Haut nach dem Sonnenbad mit Juckreiz oder Bläschen, kann das auf eine Sonnenallergie hinweisen. Woran man sie erkennt und was die Beschwerden lindert. 07.07.2026 | 5:12 min

Und dann heißt es: "Trinken, trinken, trinken, damit die Haut auch von innen genügend Feuchtigkeit bekommt", sagt Marion Moers-Carpi.

Diese Hausmittel helfen der Haut bei der Regeneration

Gurken Gurken kann man laut Hautärztin Marion Moers-Carpi nutzen, um sie auf die Haut zu legen: "Das ist nicht so kostenintensiv und bringt sehr viel Feuchtigkeit in die Haut." Schwarzer Tee Die Dermatologin empfiehlt: schwarzen Tee kochen, kalt werden lassen und in den Kühlschrank stellen. Dann mit Wattepads auf die Haut auftragen und einwirken lassen. "Schwarzer Tee hat eine beruhigende Wirkung für die Haut. Sie wird wieder weicher und beruhigt sich", sagt Marion Moers-Carpi.

Auf Social Media boomt das Thema Hautpflege, oft entsteht dabei der Eindruck: Mehr ist mehr. Doch braucht die Haut wirklich so viele Produkte - oder ist weniger am Ende sogar besser? 07.05.2026 | 5:59 min

Diese Vitamine und Inhaltsstoffe braucht die Haut im Sommer

Bestimmte Stoffe helfen der Haut, sich zu erholen. Diese sind unter anderem in Nahrungsmitteln oder in Kosmetik-Produkten zu finden. Auf folgende Inhaltsstoffe sollte man gerade im Sommer bei der Hautpflege achten:

Durch Vitamin C werden die Regeneration der Haut und die Kollagenbildung forciert, erklärt Moers-Carpi.

Darum ist Kollagen so wichtig für die Haut Kollagen ist ein Eiweiß (Protein) im menschlichen Körper und gilt als sogenanntes Strukturprotein. Es kommt in allen Bereichen unseres Körpers vor und ist wesentlicher Bestandteil der Haut. Es sorgt zum Beispiel dafür, dass das Bindegewebe dehnbar und widerstandsfähig ist und gilt als die Basis der Haut. Kollagen sorgt aber auch für die Festigkeit von Gelenken, Muskeln, Knorpeln oder Sehnen.

"Zink ist essenziell, damit die Haut sich erneuert", sagt Moers-Carpi. Zink bewirke eine Kollagenstimulation, so die Hautärztin weiter.

Vitamin E stärkt die Hautbarriere und sorgt dafür, dass mehr Feuchtigkeit gespeichert werden kann. "Es gilt als Verjüngungsvitamin", sagt Moers-Carpi. Vitamin E ist etwa in Olivenöl, Rapsöl, Nüssen, Leinsamen, Eigelb, Paprika, Avocado und Fisch enthalten.

Panthenol (Dexpanthenol) stärkt die natürliche Hautschutzbarriere, wodurch weniger Feuchtigkeit verdunsten kann.

Die Haut ist das größte Sinnesorgan des Menschen. Sie erfüllt viele Aufgaben im Körper. Welche Prozesse laufen täglich in ihr ab und was sagt sie über unseren Körper? Fünf Fragen, fünf Antworten. 04.05.2026 | 5:16 min

Glycerin bringe Feuchtigkeit in die Haut, so Dermatologin Moers-Carpi. Der Stoff besitzt die Fähigkeit, Feuchtigkeit anzuziehen und zu speichern.

Harnstoff (Urea) binde Feuchtigkeit in der Haut, sagt Ursula Sellerberg. Dadurch wird die körpereigene Schutzfunktion gestärkt.

Hyaluronsäure sei laut Sellerberg eine wichtige Komponente, um die Haut feucht zu halten. "Sie bringt viel Feuchtigkeit und sorgt für eine starke Rehydration", so Marion Moers-Carpi.

Aloe vera spende viel Feuchtigkeit und sei gleichzeitig entzündungshemmend, sagt Ursula Sellerberg.

Hyaluron speichert Wasser im Gewebe und hält die Haut straff. Mit dem Alter sinkt die Produktion, Falten entstehen. Cremes sollen dem entgegenwirken - doch wie wirksam sind sie? 20.11.2025 | 4:13 min

Die Antioxidationsampel



Rot: rote Beeren wie Holunder, Himbeeren, Brombeeren oder Gemüse wie Rote Bete

Gelb: Karotten oder Süßkartoffeln

Grün: Spinat oder Brokkoli, der viel Vitamin C, Vitamin B, Folsäure, Vorstufen von Vitamin A sowie Kalium, Kalzium, Magnesium und Eisen enthalte, so Moers-Carpi. Als Anhaltspunkt für hilfreiche Antioxidantien empfiehlt Marion Moers-Carpi die Antioxidationsampel. Die Ampelfarben stehen dabei für bestimmte Lebensmittel, die antioxidative Inhaltsstoffe enthalten, die gut für die Nachpflege der Haut sind.

Kann man das Hautkrebsrisiko mit Nachpflege senken?

Sonnenbrand ist ein Risikofaktor für schwarzen Hautkrebs und "ist auch insgesamt schlecht für den Körper, weil es eine Entzündung ist", sagt Marion Moers-Carpi. Sonnenbrand wieder rückgängig zu machen und das Hautkrebsrisiko zu senken, sei nicht möglich.

Man sollte aufpassen, dass die Schäden gar nicht erst auftreten. „ Dr. Ursula Sellerberg, Bundesapothekerkammer

Besonders aufpassen sollte man übrigens, wenn die Haut auch nach dem Urlaub und dem Abklingen eines Sonnenbrands weiter gerötet sei, sagt Sellerberg. Das sollte man am besten beim Hautarzt oder der Hautärztin abklären und sich in der Apotheke beraten lassen. Helfen könnten dann entzündungshemmende Cremes zum Beispiel mit Kamille, Hamamelis oder Ringelblumenextrakt.

Hilft Niacinamid bei der Hautregenration im Sommer? In der Hautpflege kommt man um den Inhaltsstoff Niacinamid aktuell nicht herum. Niacinamid ist eine Form von Vitamin B3 und wichtig für den Stoffwechsel der Haut. Doch hilft es auch bei der Regeneration nach Sonnenexposition? Dafür würde Dermatologin Marion Moers-Carpi den Stoff nicht empfehlen. "Ich habe sehr oft erlebt, dass viele Patienten das Niacinamid nicht so gut vertragen", sagt die Hautärztin. Besonders bei Menschen mit empfindlicher Haut, komme es zu Rötungen. "Und das ist bei einem Zuviel an Sonne nicht das Ideale", so die Hautärztin.

Sinnvoller Sonnenschutz durch Textilien : UV-Kleidung: Worauf es beim Kauf und beim Tragen ankommt Ob im Urlaub oder im Alltag: UV-Kleidung schützt neben Sonnencreme zusätzlich vor Sonnenstrahlung. Wie die Kleidung mit UV-Schutz funktioniert und wer sie tragen sollte. von Bonnie Kruse mit Video 6:01

Dieser Beitrag wurde erstmals am 1. August 2024 veröffentlicht und am 9. Juli 2026 aktualisiert.

Quelle: dpa-Custom Content