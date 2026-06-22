Faktencheck: Warum Sonnencreme nicht gefährlich ist

Im Netz verbreitet sich gefährliche Desinformation rund um das Thema Sonnenschutz. Vor allem zu Sonnencreme, Hautkrebs und Vitamin D gibt es viele Gerüchte. Ein Faktencheck.

Sonnencreme: Gerüchte in den sozialen Medien lösen Zweifel an diesem Sonnenschutz aus. (Symbolbild) Quelle: dpa

Eine Hitzewelle hat Deutschland seit Tagen fest im Griff. Für viele Menschen heißt das, dass sie freiwillig oder weil es etwa ihr Beruf erfordert, viel Zeit in der prallen Sonne verbringen. Angemessener Sonnenschutz ist da essenziell, um das Risiko von Verbrennungen und langfristig Hautkrebs zu reduzieren.

Was dagegen seit Jahrzehnten wirksam hilft, ist Sonnencreme. Doch in den sozialen Medien verbreiten sich immer wieder falsche Behauptungen, dass die Cremes das eigentliche Übel seien.

Welche Behauptungen kursieren zu Sonnencreme?

"Mit Sonnencreme würde ich nicht mal meinen Feind einreiben", schreibt ein Gesundheits-Influencer mit zehntausenden Followern, der im Video durch eine Drogerie läuft und auf die Regale deutet. "Wer das wirklich noch benutzt, muss des Wahnsinns sein", sagt er.

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Eine impfkritische Facebook-Seite ("Gesund ohne Rezept") postete Ende Mai: "Es ist 2026 und es gibt immer noch Leute, die glauben, dass die Sonne Krebs verursacht." Eine Nutzerin kommentiert: "Je höher der Lichtschutzfaktor, umso schlimmer."

Der Alternativmediziner Jörg Spitz warnte jüngst in einem Influencer-Podcast: "Schmiert euch nichts auf die Haut, was ihr nicht bereit seid, mit dem Löffel zu essen. (…) Leute, meidet die Sonnencreme wie die Pest."

Es gibt Dutzende weitere aktuelle Beispiele mit ähnlichen Aussagen, die viele Internetnutzer erreichen. Dabei gibt es vor allem zwei Narrative:

Sonnencreme sei gesundheitsschädlich, da so die Bildung von Vitamin D vermindert werde.

Bestimmte Inhaltsstoffe von Sonnencremes seien gefährlich.

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Wie beeinflusst Sonnencreme die Vitamin-D-Bildung?

Einen Großteil des wichtigen Vitamin D bildet der menschliche Körper selbst über die Haut, wenn sie UV-B-Strahlung etwa von der Sonne ausgesetzt ist. Zusätzlich kann Vitamin D über die Nahrung aufgenommen werden. Die energiereiche UV-Strahlung ist es jedoch auch, die Hautkrebs verursacht, indem sie das Erbgut von Zellen schädigt.

Sonnencreme kann die Vitamin-D-Bildung der Haut je nach Lichtschutzfaktor zu einem unterschiedlichen Grad schwächen - aber nicht vollständig unterbinden. Studien widerlegen einen Vitamin-D-Mangel durch Sonnencreme. Auch mit Sonnencreme sollte man sich aber nicht leichtfertig zu viel direkter Sonne aussetzen. Textilien bieten etwa zusätzlichen Schutz.

Aus Angst vor Vitamin-D-Mangel setzen sich manche Menschen einer deutlich zu hohen UV-Belastung aus. Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) hat gemeinsam mit Facharztverbänden und anderen Organisationen eine gemeinsame Empfehlung dazu erarbeitet.

Von starken, nicht ärztlich kontrollierten UV-Bestrahlungen (Sonne oder Solarium) zum Zweck der Vitamin-D-Bildung, der Selbsttherapie eines Vitamin-D-Mangels oder der Bräunung wird dringend abgeraten. „ Bundesamt für Strahlenschutz

Schon eine kurze Zeit in der Sonne reiche aus, um ausreichend Vitamin D zu bilden - wobei sich das je nach Intensität der Sonne und Hauttyp unterscheide. Bei Hauttyp II (helle Haut, zu Sonnenbrand neigend) und hoher UV-Intensität ist laut Bundesamt schon eine Zeit von etwa zwölf Minuten pro Woche ausreichend. "Ein Sonnenbrand ist grundsätzlich zu vermeiden", betont die Empfehlung.

Ein Mangel an Vitamin D ist also auch bei regelmäßiger Verwendung von Sonnencreme leicht zu vermeiden.

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Was wirken die Inhaltsstoffe von Sonnencreme?

Ihre Wirkung erhalten Sonnencremes auf unterschiedliche Weise. Es gibt Produkte, die mit Mineralien arbeiten, die UV-Strahlung absorbieren oder reflektieren. Andere Produkte wirken durch chemische Inhaltsstoffe oder ziehen in die Haut ein.

Oft werden verschiedene Wirkmittel kombiniert, um einen möglichst großen Frequenzbereich abzudecken. Die Qualitäts- und Preisunterschiede sind groß. Manche Menschen haben Allergien oder Unverträglichkeiten, deshalb sind nicht alle Produkte für jeden geeignet.

Wie sollte man Sonnencreme verwenden?



Der Lichtschutzfaktor sollte mindestens 30 betragen - für Kinder, Menschen mit Hauttyp I und II sowie bei Aufenthalten am Wasser oder in großen Höhen mindestens Lichtschutzfaktor 50.

Der Sonnenschutz sollte laut Produktbeschreibung auch vor UV-A-Strahlung schützen.

Alle Inhaltsstoffe sollten aufgelistet sein.

Sonnencreme sollte 20 bis 30 Minuten vorher aufgetragen werden.

Ausreichende Menge auftragen, das BfS empfiehlt 40 ml für einen erwachsenen Körper.

Mindestens alle zwei Stunden nachcremen, insbesondere nach dem Baden und Abtrocknen. Für einen ausreichenden Sonnenschutz empfiehlt das Bundesamt für Strahlenschutz in seinem Sonnencreme-Check, auf diese Punkte zu achten:

Warum sind in Europa verkaufte Sonnencremes sicher?

Im Netz werden immer wieder Inhaltsstoffe von Sonnencremes problematisiert - und diese Kritik wird dann auf alle Sonnencremes übertragen. Oft wird allgemein vor gesundheitsschädlicher "Chemie" gewarnt. Viele Internetshops und Influencer bewerben gleichzeitig Produkte, die auf solche Inhaltsstoffe verzichten, deren Sonnenschutzwirkung teils aber gering oder unklar ist.

Das Bundesamt für Risikobewertung (BfR) stellte in einem Papier von 2024 klar:

Es gibt aktuell keine wissenschaftlichen Studien, die gesundheitliche Beeinträchtigungen durch UV-Filter in Sonnenschutzmitteln vermuten lassen. „ Bundesamt für Risikobewertung

Sonnencremes müssen, wie alle kosmetischen Produkte, in der EU eine Sicherheitsbewertung durchlaufen, die auch die verwendeten Inhaltsstoffe, insbesondere die eingesetzten UV-Filter, einschließt. Das umfasst laut BfR auch toxikologische Informationen und die Frage, ob die Stoffe über die Haut in den Körper gelangen können.

Der UV-Filter Titandioxid etwa wird häufig kritisiert, da er 2022 als Lebensmittelzusatzstoff verboten wurde, nachdem eine erbgutschädigende Wirkung in Tierversuchen nicht ausgeschlossen werden konnte. Das BfR und die Verbraucherzentrale NRW verweisen jedoch darauf, dass Titandioxid-Nanopartikel bei der Verwendung als Sonnenschutz nicht in den Blutkreislauf aufgenommen werden.

Der Kontakt von Titandioxid-Nanopartikeln mit der Haut sei gut untersucht, so das BfR. "Studien belegen, dass Nano-Titandioxid in den Formen, wie sie in kosmetischen Mitteln verwendet werden, nicht in den menschlichen Blutkreislauf eindringen kann."

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Geht vom Inhaltsstoff Octocrylen eine Gefahr aus?

Auch vor dem UV-Filter Octocrylen wird im Netz gewarnt, da er durch längere Lagerung zu dem möglicherweise gesundheitsschädlichen Stoff Benzophenon umgebildet werde. Das BfR verweist darauf, dass Octocrylen inzwischen "nur noch in wenigen Sonnenschutzmitteln" eingesetzt werde. Stichproben legten nahe, dass "in der weit überwiegenden Mehrzahl der auf dem deutschen Markt verfügbaren Octocrylen-haltigen Produkte Benzophenon nicht oder in geringen Mengen vorkommt." Eine gesundheitliche Gefährdung der Verbraucherinnen und Verbraucher sei nicht zu erwarten.

Wer Sonnencreme mit diesem Inhaltsstoff richtig lagert und abgelaufen nicht weiterverwendet, kann dieses Problem vermeiden.

Auf Antrag der französischen Gesundheitsbehörde Anses berät die EU-Chemieagentur ECHA derzeit, ob die maximale Konzentration von Octocrylen in Kosmetika deutlich gesenkt wird. Dabei geht es aber nicht um menschliche Gesundheit, sondern um mögliche Umweltschäden, vor allem in Bezug auf Meeresorganismen.

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Warum nehmen die Hautkrebs-Zahlen zu?

Zwischen 2004 und 2024 haben sich die Hautkrebsfälle in Deutschland etwa verdoppelt. 2024 wurden laut statistischem Bundesamt über 120.000 Menschen stationär in Krankenhäusern wegen Hautkrebs behandelt.

Diese Zunahme ist nicht nur mit einer alternden Bevölkerung zu erklären, denn sie fällt bei Hautkrebs höher aus als bei anderen Krebsarten. Jan-Christoph Simon, Direktor der Klinik für Dermatologie am Uniklinikum Leipzig, erklärt:

Mit dem Klimawandel wird es in unseren Breiten mehr Sonnentage geben. Das bedeutet aber auch, dass mehr UV-Strahlung auf uns niederprasseln wird. „ Jan-Christoph Simon, Uniklinikum Leipzig

Hautkrebs entsteht oft erst lange Zeit, nachdem sich Menschen intensiv der Sonne ausgesetzt haben. Sogar eine Exposition im Kinder- und Jugendalter kann später im Leben das Risiko deutlich erhöhen.

Die Zahl der Solarien und Sonnenstudios in Deutschland ist gegenüber den 2000er Jahren inzwischen deutlich zurückgegangen. Doch die Folgen von braungebrannten Beauty-Trends der Vergangenheit können sich womöglich noch jetzt in steigenden Krebsraten bemerkbar machen. Regelmäßige Solarium-Besuche erhöhen das Risiko erheblich.