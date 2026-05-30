Nach den Eisheiligen startet die Balkonsaison. Welche Pflanzen passen, hängt von der Ausrichtung ab und davon, wie gut sie Sonne, Hitze, Trockenheit oder Schatten vertragen.

Wann ist der richtige Zeitpunkt, um Blumenkästen zu bepflanzen, damit es im Sommer auf dem Balkon schön bunt blüht? Gartenexpertin Anja Koenzen gibt Tipps und erklärt, worauf man achten sollte. 05.05.2026 | 7:37 min

Im Laufe der Gartengeschichte haben Pflanzen aus unterschiedlichsten Klimazonen den Weg zu uns gefunden. Diese bringen jeweils eigene Ansprüche und Eigenschaften mit, die berücksichtigt werden müssen - und eröffnen zugleich vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Garten.

Zu den klassischen Pflanzen für sonnige Balkonkästen zählen Pelargonien ("Geranien"), Kapkörbchen (Dimorphotheca) und Steinsame (Lithospermum) - sie stammen ursprünglich aus den heißen Regionen Südafrikas. Für schattige Balkone eignen sich dagegen Zierpflanzen, die auch in ihrer natürlichen Umgebung an Waldrändern oder anderen lichtarmen Standorten wachsen.

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Perfekte Balkonpflanzen für heiße Tage

Pelargonien sind durch ihr leicht sukkulentes Wachstum gut an Hitze und Trockenheit angepasst. Sie blühen reicher, wenn sie ausgeputzt werden. Obwohl sie mehrjährig sind, überstehen sie den mitteleuropäischen Winter nicht.

Kapkörbchen und Steinsame freuen sich über regelmäßige Wassergaben, überstehen aber auch einige heiße und trockene Tage problemlos.

Welche Pflege benötigen verschiedene Pflanzen im Garten und auf dem Balkon, um heiße Temperaturen zu überstehen? Tipps von Garten-Expertin Anja Koenzen. 28.05.2026 | 7:03 min

So bleiben Kapkörbchen, Steinsame und Männertreu in Blüte

Kapkörbchen und Steinsame keimen als einjährige Pflanzen in ihrer südafrikanischen Heimat im Mai und Juni (dort Winter) und bilden bis August Blattmasse. Anschließend blühen sie für einige Wochen. Mit Beginn der Samenreife sterben die Pflanzen ab, da der heiße und trockene Sommer von Oktober bis Februar einsetzt. Entscheidend ist also, die Samenbildung zu verhindern, da sonst die Blüte rasch nachlässt. Verblühte Blüten sollten daher regelmäßig entfernt werden.

Das gilt besonders für das blaue Männertreu: Nach einer üppigen Blüte verschwindet es oft innerhalb kurzer Zeit, sobald die Samen ausreifen. Für eine zweite Blüte empfiehlt es sich, die Pflanze gegen Ende der ersten Blühphase etwa um die Hälfte zurückzuschneiden. Der starke Rückschnitt wirkt zunächst radikal, fördert aber einen erneuten, dichten Flor.

Ziergräser verschönern jeden Garten oder Balkon. Was sind weitere Vorteile und wie pflegt man sie? Garten-Expertin Anja Koenzen gibt Tipps. 07.08.2025 | 8:11 min

Warum sich Beratung für Einsteiger lohnt Wer noch wenig Erfahrung hat, sollte sich in einer Gärtnerei bei der Pflanzenauswahl beraten lassen. Die jeweiligen Ansprüche und welche Pflanzen gut zusammenpassen, sind nicht immer auf den ersten Blick erkennbar. Selbst bei guter Pflege kümmern Pflanzen am falschen Standort.

Petunien und Calibrachoa: Sonnenliebhaber mit Pflegebedarf

Die beliebten Petunien und die verwandten Calibrachoa stammen aus den südamerikanischen Subtropen und benötigen entsprechend viel Wasser. Petunien reagieren zudem empfindlich auf Regen und sollten daher möglichst geschützt stehen.

Welche Pflanzen sich eignen, hängt also immer auch davon ab, wie viel Pflege man leisten möchte und welche Vorlieben man hat. Grundsätzlich vertragen diese Arten volle Sonne mit hoher UV-Strahlung und kommen auch mit höheren Temperaturen gut zurecht - empfindlichere Pflanzen können hier dagegen schnell verbrennen.

Hitzeresistent und wassersparend : Pflanzen-Tipps für Sonne und Trockenheit Das Frühjahr war extrem trocken und auch der Sommer wird Experten zufolge kaum genug Regen bringen. Hitzeresistente Pflanzen gedeihen auch unter diesen Bedingungen. Ein Überblick. von Jenifer Girke mit Video 9:10

Fuchsien und Begonien: Pflanzen für Schattenbalkone

Für schattige Balkone eignen sich andere Pflanzen als für sonnige Lagen, etwa Fuchsien in vielen Sorten oder verschiedene Begonienarten. In direkter Sonne würden sie schnell Schaden nehmen oder sogar verbrennen.

Morgen- oder Abendsonne vertragen sie meist gut, der intensiven Mittagssonne sollten sie aber nicht ausgesetzt werden.

Hitze und Trockenheit können für viele Pflanzen den Tod bedeuten. Anja Koenzen erklärt, wie man Pflanzen am besten davor schützen kann und welche Pflanzen besonders widerstandsfähig sind. 19.06.2025 | 6:45 min

Balkonkästen und Substrat: So gedeihen Balkonpflanzen besser

Empfehlenswert sind sogenannte Gärtnerkästen, also Balkonkästen mit integriertem Wasserspeicher. Sie sorgen für gleichmäßige Feuchtigkeit im Wurzelbereich.

Auch das Substrat ist entscheidend: Torfhaltige Erde neigt bei Trockenheit zum Schrumpfen und lässt sich anschließend nur schwer wieder durchfeuchten - das Gießwasser läuft dann oft seitlich ab. Torffreie Substrate zeigen dieses Verhalten nicht, speichern jedoch weniger Wasser und Nährstoffe und erfordern daher etwas mehr Pflege.

Kräutererde, Zitruspflanzenerde & Co: Garten-Expertin Anja Koenzen zeigt, wie man Erde und Dünger einfach selbst anmischt. 10.04.2025 | 9:48 min

Für ein gesundes Wachstum brauchen die Pflanzen ausreichend Dünger - weder zu wenig noch zu viel. Achten Sie außerdem auf genügend Pflanzabstand: Zu dicht gesetzte Pflanzen entwickeln sich schlechter, auch wenn der Kasten anfangs noch etwas schütter wirkt.

Elmar Mai ist Garten-Experte in der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".

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