Der Hype um außergewöhnliche Zimmerpflanzen mit teils überzogen hohen Preisen reißt nicht ab. Doch es gibt preiswertere, optisch spannende sowie pflegeleichtere Alternativen.

Pflanzenexpertin Anja Koenzen gibt einen Überblick über aktuelle Zimmerpflanzentrends: Von seltenen Sorten bis zu pflegeleichten Varianten für Einsteiger. 22.01.2026 | 6:58 min

Ob im Gartencenter, bei Floristen oder auf Social Media - wohin man derzeit blickt, liegen Pflanzen mit weißen Blättern oder weißen Blattanteilen im Trend. Solche Formen nennt man "panaschiert". Was viele nicht wissen: Die Vitalität dieser Pflanzen ist teils deutlich eingeschränkt und sie brauchen erheblich mehr Licht und Pflege, da sie in einem entscheidenden Punkt benachteiligt sind.

Pflanzen bilden aus Sonnenlicht, Luft, Wasser und Mineralien organische Stoffe. Im Zentrum dieses Prozesses steht das Blattgrün, das sogenannte Chlorophyll, welches die Photosynthese und somit die Stoffwechselprozesse erst ermöglicht und unsere Lebensgrundlage bildet. Sattgrüne Pflanzen geben uns nicht umsonst das Gefühl einer gesunden Umwelt. Die grünen Pfleglinge begünstigen nicht nur das Raumklima, sondern fördern auch unser Wohlbefinden und die Gesundheit. Bei Pflanzen mit weißen Anteilen muss entsprechend "nachgeholfen" werden.

Zimmerpflanzen können auch im Winter für eine schöne Atmosphäre sorgen. Garten-Expertin Anja Koenzen zeigt, welche Pflanzen zu dieser Jahreszeit besonders pflegeleicht sind. 08.01.2026 | 8:22 min

Weiß panaschierte Pflanzen

Grünpflanzen mit rein weißen Blättern oder weiß gemusterte Varianten stehen hoch im Kurs. Rein weiße Varianten ohne jegliches Chlorophyll sind jedoch alleine nicht lebensfähig, sie brauchen eine Amme. Das sind gesunde Pflanzen oder Pflanzenteile der gleichen Art, welche die Ernährung über eine direkte Verbindung übernehmen. Oft sind die weißen Varianten Seitentriebe mit einem Gendefekt, die ausschließlich von der Mutterpflanze am Leben gehalten werden. So etwas kommt höchst selten vor und erzielt daher im Internet Spitzenpreise.

Weit günstiger sind zum Beispiel spezielle Kugelkakteen, denen Chlorophyll fehlt und die entweder rot oder gelb gefärbt sind. Sie können auf eine Amme, also auf einen gesunden Kaktus der gleichen Art, aufgepfropft werden.

Microgreens sind junge Keimpflanzen von Gemüse‑ und Kräuterarten, die bereits wenige Tage nach der Aussaat geerntet werden können. Gartenexpertin Anja Koenzen gibt Tipps zum Anbau. 05.02.2026 | 9:41 min

Vergrünung der "weißen" Blätter ist nicht unüblich

Blattpflanzen wie panaschierte Monstera, Philodendren, Anthurien, Alocasien und ähnliche Arten dagegen benötigen viel Aufmerksamkeit. Hier muss die Schwächung durch mehr Licht kompensiert werden. Vor allem spezielle Formen der Monstera, wie zum Beispiel die "Thai-Monstera", entstammen Laboren, in denen genetisch manipulierte Pflanzenzellen in Gewebekulturen vermehrt werden.

Nicht selten ist die Panaschierung jedoch genetisch instabil und es kann zu Veränderungen oder zur Verminderung der Weißanteile bis hin zur völligen Vergrünung führen - wie bei einer "normalen" Grünpflanze aus dem Gartencenter. Dort kann man zudem deutlich preiswerter andere panaschierte Sorten, etwa von der Efeutute Syngonium podophyllum, kaufen, die genetisch meist stabiler und schon von Natur aus so gefärbt sind.

Viele Pflanzen speichern Energie für schlechte Zeiten, zum Beispiel in Knollen. Garten-Expertin Anja Koenzen erklärt, was bei Zwiebelpflanzen und anderen Frühlingsboten zu beachten ist. 15.01.2026 | 8:06 min

Aufwendige Pflege von panaschierten Grünpflanzen

Alle angeführten Grünpflanzen stammen aus tropischen Regenwäldern und benötigen entsprechende Temperaturen, am liebsten zwischen 20 und 25 Grad Celsius bei hoher Luftfeuchtigkeit. Panaschierte Sorten benötigen je nach Weißanteil deutlich mehr Licht, sind direkter Sonneneinstrahlung gegenüber aber äußerst empfindlich und verbrennen leicht.

Das Substrat sollte hochwertig, also locker und gut durchlüftet sein. Staunässe ist unbedingt zu vermeiden, es sollte im Gegenteil eher mäßig gegossen und gedüngt werden.

Es grünt in unseren Wohnzimmern. Zimmerpflanzen sind beliebt. Monstera und Co. haben sich zur Massenware entwickelt - mit Folgen für Mensch und Umwelt in den Produktionsländern. 10.07.2022 | 28:40 min

Blattschmuckpflanzen mit interessanter Optik

Die tropischen Regenwälder haben viele interessant gemusterte Blattpflanzen hervorgebracht, die an die speziellen Lichtbedingungen am Urwaldboden angepasst sind. Oft sind es neben Chlorophyll alternative Farbstoffe, etwa das rote Anthocyan, welche die Photosynthese unterstützen.

Als günstige Alternative für das Dschungelfeeling in den eigenen vier Wänden empfehlen sich zum Beispiel: für kleine Fensterbänke die buntblättrigen Arten von Fittonia, die schöne Teppiche bilden. Oder bei etwas mehr Platz die etwas größeren Maranta-Arten, etwa Maranta leuconeura, die auch hängend kultiviert werden kann.

Elmar Mai ist Garten-Experte in der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".

