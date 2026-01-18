Pflegeleichte Zimmerpflanzen:Fünf Pflanzen, die sich auch für Anfänger eignen
von Luisa Herbring
Sie haben keinen grünen Daumen? Kein Problem. Es gibt Zimmerpflanzen, die anspruchslos sind und kaum Pflege benötigen. Wir haben fünf beliebte Pflanzen für Sie ausgesucht.
Im eigenen Zuhause kann etwas Grün zur Wohlfühl-Atmosphäre beitragen. Auch wer sich mit der Pflege schwertut oder anspruchslose Zimmerpflanzen bevorzugt, findet geeignete Exemplare, bei denen man fast nichts falsch machen kann. Von der Auswahl bis zum richtigen Standort in der Wohnung: Das sind besonders pflegeleichte Pflanzen.
1. Glücksfeder: Sie ist karge Bedingungen gewohnt
Ihre dunkelgrün-glänzenden, farnähnlichen und dicken Blätter machen die Glücksfeder (Zamioculcas Zamiifolia) zu einer robusten Zimmerpflanze. Ursprünglich kommt sie aus Ostafrika. Von dort ist sie karge Bedingungen gewohnt und kommt daher auch mit wenig Pflege gut aus. Sie hat kein Problem mit hellen oder dunklen Standorten.
Auch eine längere Trockenzeit steckt sie locker weg. Direktes Sonnenlicht und Staunässe mag die Pflanze dagegen nicht. Wer sich also eine Glücksfeder ins Haus oder in die Wohnung holen möchte, stellt sie am besten an ein halbschattiges Plätzchen. Außerdem sollte sie eher sparsam gegossen werden.
2. Einblatt: Die lange Blühdauer macht es besonders dekorativ
Mit seinen schönen weißen Blüten ist das Einblatt (Spatiphyllum) besonders dekorativ und beliebt für den heimischen Urban Jungle, zumal es auch lange blüht. Seine Heimat ist der Amazonas, weswegen das Einblatt helle Orte ohne direktes Sonnenlicht mit hoher Luftfeuchtigkeit bevorzugt.
Außerdem möchte es regelmäßig gegossen werden. Daher sollte man alle paar Tage prüfen, ob die oberste Erdschicht angetrocknet ist. Staunässe dagegen sollte vermieden werden. Das Einblatt hat einen positiven Effekt auf das Raumklima, denn es filtert Schadstoffe aus der Luft.
Auch die Raumtemperatur sei ein Faktor, so Björn Kroner weiter. Daraus könne man bereits einiges ableiten und schauen, welche Pflanze zum Standort passt.
3. Efeutute: Sie wird bis zu drei Meter lang
Die Efeutute (Epipremnum aureum) ist als unkomplizierte Zimmerpflanze ebenfalls beliebt. Ihre langen Ranken mit den herzförmigen Blättern erinnern an einen Dschungel. Es gibt sie in verschiedenen Farbtönen und Mustern, von Grün über Gelb bis hin zu gepunktet oder gefleckt. Sie wächst am besten hängend oder mit einer Rankhilfe, denn sie kann bis zu drei Meter lang werden.
Auch die Efeutute dient als natürlicher Luftfilter und erhöht die Feuchtigkeit im Raum. Sie mag einen halbschattigen bis hellen Ort. Je stärker die Blätter gemustert sind, desto mehr Licht benötigt sie. Für das Wachstum ist eine gleichmäßige Bodenfeuchtigkeit von Vorteil. Die Efeutute muss nur in Maßen gegossen werden, sobald die obere Erdschicht leicht angetrocknet ist.
- Es lohnt sich, beim Kauf auf Bio-Qualität zu achten. Denn bei diesen Pflanzen wurden - unter anderem - keine chemischen Pflanzenschutzmittel eingesetzt und sie wurden umweltschonend produziert.
- Pflanzen mit dicken Blättern sind generell robuster.
- Zimmerpflanzen mögen es, wenn ihre Blätter hin und wieder von Staub befreit werden. Das fördert ihre Langlebigkeit und Entwicklung. Dazu können sie mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Manche Pflanzen mögen auch eine kurze Dusche: Einfach vorsichtig mit lauwarmem Wasser abbrausen.
Schädlinge bei Zimmerpflanzen:Wie man nervige Trauermücken loswird
4. Fensterblatt: Bitte nur sparsam gießen
Typisch für das Fensterblatt (Monstera) sind die großen eingeschnittenen, grünen Blätter. Bis zu drei Meter kann die Zimmerpflanze in die Höhe wachsen. Daher eignet sich ein Standort, an dem sie viel Platz hat. Außerdem fühlt sich das Fensterblatt an einem hellen Ort wohl. Direkte Sonneneinstrahlung mag die Pflanze mit Ursprung in Mittel- und Südamerika allerdings nicht. Sie sollte regelmäßig, aber sparsam gegossen werden.
5. Bogenhanf: Geeignet für Standorte mit direktem Sonnenlicht
Ein Klassiker unter den Zimmerpflanzen, mit denen auch Anfänger ihre Freude haben, ist der Bogenhanf (Sansevieria). Er gehört zur Familie der Sukkulenten. Mit ihren dicken Blättern können diese Pflanzen viel Wasser speichern. Der Bogenhanf kommt also mit wenig Gießen gut aus. Auch bei ihm sollte es nicht zur Staunässe kommen. Die robuste Wüstenpflanze aus Westafrika liebt direkte Sonne und bevorzugt einen warmen Standort.
Der Artikel wurde erstmals am 2. Juni 2024 publiziert und am 18. Januar 2026 aktualisiert.
