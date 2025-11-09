Gartengeräte winterfest machen:So klappt der Winterschutz für Rasenmäher, Spaten und Co.
von Cornelia Petereit
Rasenmäher, Spaten und Gartenschere haben im Winter Ruhepause. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, Gartengeräte winterfest zu machen und vor Feuchtigkeit und Frost zu schützen.
Der Winter steht vor der Tür - Zeit, um Rasenmäher, Spaten und Schere winterfest zu machen. Mit diesen Expertentipps reinigen, pflegen und lagern Sie Ihre Gartengeräte richtig.
Gartengeräte aus Holz richtig reinigen und ölen
Erde und grober Schmutz sollten nach jeder Gartenarbeit vom Gerät entfernt werden. Die Holzstiele von Spaten, Rechen oder Hacken brauchten laut Georg Ervens vom Kölner Kleingartenverein eine gründlichere Behandlung, um fit für den Winter zu werden. Er empfiehlt: Alle Holzstiele mit Seifenlauge reinigen, trocknen lassen und mit Öl einreiben.
Elastisches Holz sei nicht so bruchanfällig, ergänzt der Kleingärtner. Wackelt der metallische Schaft an einem Holzstiel, rät Ervens zu einem Wasserbad über Nacht. Den Holzstiel inklusive Werkzeug ins Wasser stellen, dann "quillt das Holz auf und der Metallschaft sitzt wieder fest". Ebenfalls gut durchtrocknen lassen und einölen.
Rost entfernen: So bleiben Gartenwerkzeuge länger scharf
Ist das Spatenblatt rostig, "hat der Gärtner nicht genug gearbeitet", stellt Ervens augenzwinkernd fest. Die Arbeit in der Erde wirke wie Schmirgelpapier und beseitige Flugrost. Rostige Stellen an anderen Geräten wie Hacken, Rechen oder Grubbern werden mit Stahlwolle oder Drahtbürsten abgeschabt. Danach kann alles mit Haushaltsöl eingerieben werden.
Pflanzenscheren benötigten eine intensivere Behandlung, meint Ervens.
Ervens empfiehlt, die Schere komplett zu zerlegen, danach mit Seifenlauge und einem feinen Metall- oder Topfschwamm zu reinigen. Nach dem Trocknen die Schärfe prüfen und mit einer feinen Feile oder nassem Schleifstein schleifen. Vor dem Ölen sollten die Schneideflächen mit reinem Alkohol desinfiziert werden. Laut Ervens schützt das davor, dass Krankheitserreger haften bleiben und auf die Pflanze übertragen werden.
Rasenmäher reinigen und sicher über den Winter bringen
Nach dem letzten Mähen alle Pflanzenreste aus Gehäuse und Messern entfernen. Garten- und Landschaftsbauer Dirk Blanik weiß, dass ein Rasenmäher dafür am besten auf der Seite liegt: "Die Zündkerzen müssen nach oben zeigen. Sonst kann Öl in Luftfilter, Auspuff, Vergaser oder Motor gelangen." Das qualme beim nächsten Start und "kann die Lebensdauer des Motors verkürzen", warnt Blanik.
Den Filter am besten auspusten oder ausschlagen. Benzinmotoren mit geringer Treibstoffmenge lasse man am besten leerlaufen. Bei höherer Füllmenge empfiehlt Blanik, das Benzin mit Zusatzstoffen aus dem Fachhandel aufzufüllen, um die Zündfähigkeit zu erhalten.
Zudem sollten die Messer am Rasenmäher professionell geschliffen und ausgewuchtet werden, rät Georg Ervens. "Die haben eine hohe Umdrehungszahl und eine Unwucht kann den Motor zerstören", erklärt der Hobbygärtner.
Akkus vertragen keine Feuchtigkeit, Minusgrade oder hohe Temperaturen. Bei unter null Grad oder über 30 Grad Celsius kann der Akku schneller altern. Nach der letzten Nutzung sollte der Akku ausgebaut werden und je nach Hersteller bei einer Temperatur von zehn bis 20 Grad Celsius in einem trockenen Raum gelagert werden.
Gartenschläuche richtig lagern und vor Frost schützen
Kunststoffprodukte wie Gartenschläuche werden durch ultraviolette Strahlung spröde. Sie sollten daher weder im Sommer noch im Winter in der prallen Sonne liegen, betont Garten- und Landschaftsbauer Blanik. Um Schläuche und Leitungen vor Frost zu schützen, rät er: "Anschlüsse von drinnen absperren und danach von draußen aufdrehen." So könnten sie komplett leerlaufen.
Georg Ervens empfiehlt außerdem eine Sicht- und Biegekontrolle. Lasse sich der Gartenschlauch nicht mehr biegen, sei das ein Zeichen für Versprödung, verursacht beispielsweise durch Kalk. Bei zu vielen porösen Stellen müsse der Schlauch ersetzt werden.
Cornelia Petereit ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".
