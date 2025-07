Ultraviolette Strahlung, kurz UV-Strahlung, ist ein Teil des Sonnenlichts, der für den Menschen nicht sichtbar ist. Man unterscheidet zwischen UV-A, UV-B und UV-C-Strahlen, die unterschiedliche Wellenlängen haben. Während UV-C vollständig von der Erdatmosphäre gefiltert wird und die Erdoberfläche nicht mehr erreicht, treffen UV-B und UV-A Strahlen auf die Erde. UV-Strahlen sind deshalb gefährlich, weil sie ungefiltert eine hohe Energie besitzen und dadurch in der Lage sind, Zellen und Gewebe zu schädigen.Wie stark die UV-Strahlung ist, hängt vom Stand der Sonne ab. Dieser variiert nach Jahres- und Tageszeit sowie geografischer Breite - je näher am Äquator, desto stärker. Wasser, Schnee und Sand reflektieren UV-Strahlen, was sie zusätzlich verstärkt. Sowohl natürliche als auch künstliche UV-Strahlung aus dem Solarium erhöhen das Risiko für Erkrankungen der Haut und Augen.