Fruktoseintoleranz : Wenn Fruchtzucker Bauchschmerzen bereitet

23.06.2025 | 06:13 |

Fruchtzucker steckt nicht nur in Obst, sondern auch in vielen verarbeiteten Lebensmitteln. Immer häufiger führt das zu Beschwerden wie Durchfall. Wer ist betroffen und was hilft?