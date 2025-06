Abgesehen von den Funktionen des zentralen Nervensystems wissen wir wenig von der Wechselwirkung zwischen den Organen. Dem will der Forschungszweig "Organ Crosstalk" entgegenwirken.

Die menschlichen Organe und ihre Funktionsweisen sind schon ziemlich gut erforscht - eine essenzielle Grundlage um Krankheiten zu erkennen und zu behandeln. Die Kommunikation zwischen den Organen, mit Ausnahme des zentralen Nervensystems, ist dagegen deutlich schwächer erforscht. Der Forschungszweig "Organ Crosstalk" versucht genau das zu ändern. Forschende erhoffen sich, so Krankheiten, die mehrere Organe befallen, besser verstehen und therapieren zu können.

Wechselwirkungen zwischen den Organen

Lebensrettende Organe sind Mangelware. Gibt es Wege aus dem Organspende-Dilemma? Harald Lesch schaut in die Labore der Welt - und in den Schweinestall.

Dreifache Kommunikation auf Darm-Leber-Achse

Mit Stuhltransplantation das Mikrobiom reparieren

Ist das Mikrobiom falsch zusammengesetzt, muss es repariert werden. Hierfür müssen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zunächst die Bakterien identifizieren, die für den "Organ Crosstalk" besonders relevant sind. Dazu nutzen sie Stuhltransplantationen: Darmbakterien von gesunden Spenderinnen und Spendern werden in Kapselform auf die Patientinnen und Patienten übertragen.

Mit High-Tech zu künstlichen Darmbakterien

Die große Schwierigkeit bei der künstlichen Herstellung dieser Bakterien ist, dass die meisten Darmbakterien anaerob sind, das heißt sie vertragen keinen Sauerstoff. In Aachen kann das Projekt auf eine sehr große anaerobe Kammer zurückgreifen. Mikrobiologe Thomas Clavel und sein Team haben so die Möglichkeit, mithilfe von in die Kammer integrierten untereinander vernetzten Geräten Darmbakterien zu züchten und zu beschreiben.