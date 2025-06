Statine gehören zu den am meisten verschriebenen Medikamenten in Deutschland . Sie werden seit vielen Jahren als Lipidsenker eingesetzt, um bestehende Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu reduzieren. Denn erhöhte Blutfette begünstigen die Entstehung von Arteriosklerose und ihren lebensbedrohlichen Folgen wie Herzinfarkt und Schlaganfall

Wie Statine wirken

Statine wirken entzündungshemmend und senken das LDL-Cholesterin im Blut. Dabei handelt es sich um ein Bluteiweiß, an das sich Cholesterin anlagert, um in den Blutgefäßen transportiert zu werden. Bei zu hohen Werten kommt es zu Ablagerungen (Plaques) in den Arterien, die zum Verschluss der Gefäße führen können.

Statine hemmen ein Enzym (HMG-CoA-Reduktase) in der Leber, das an der Produktion von Cholesterin beteiligt ist. Dadurch wird weniger Cholesterin gebildet. In der Folge sinkt der Wert des schädlichen LDL-Cholesterins im Blut. So kann es an den Gefäßwänden keine Schäden mehr anrichten. Ksenija Stach, Leiterin der Lipidambulanz an der Universitätsmedizin Mannheim, weist auf einen weiteren wichtigen Effekt hin: