Die Erkrankung Morbus Crohn beschränkt sich nicht nur auf den Magen-Darm-Trakt. Auch andere Organe können betroffen sein:Bei etwa einem Drittel der Patienten kommt es zu einer Arthritis , einer Entzündung der Gelenke. Sie tritt vor allem an Schulter , Hüfte, und Knie sowie an Händen und Füßen in Erscheinung. Betroffene klagen über unerträgliche Gelenk- und Gliederschmerzen, die ihre Bewegungs- und körperliche Arbeitsfähigkeit massiv beeinträchtigen. Zudem kann die Wirbelsäule betroffen sein.Auch Entzündungen der Iris (Iridozyklitis) oder der Netzhaut (Uveitis) können mit Morbus Crohn in Zusammenhang stehen. Sie machen sich durch Schmerzen, Lichtempfindlichkeit oder Rötungen im Auge bemerkbar.Gelegentlich kommt es zu einer Entzündung des Unterhautfettgewebes, die mit einer Knotenbildung und Rötung an der Haut einhergeht und zu Hautveränderungen an den Streckseiten der Unterschenkel führt. Auch schmerzhafte Geschwürbildungen (Pyoderma gangraenosum) an der Haut können auftreten.