Der Name setzt sich zusammen aus den griechischen Wörtern "Misos" für Hass und "Phone" für Geräusch. Misophonie bedeutet also "Hass auf Geräusche". Warum manche Menschen eine Misophonie entwickeln und andere nicht, ist bislang noch nicht wissenschaftlich geklärt. Oft treffe es eher sehr sensible und zurückhaltende, schüchterne Menschen, erklärt Psychosomatiker Thomas Weiss. Häufig konzentriert sich die Geräuschempfindlichkeit auf nahe Angehörige. Schätzungen zufolge leiden vier bis fünf Prozent der Gesamtbevölkerung unter einer mehr oder weniger ausgeprägten Misophonie.