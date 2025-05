Meditation soll entspannt, glücklich und gesund machen - ziemlich viel für einen Begriff, der uns zwar überall begegnet, dessen Bedeutung aber für die meisten eher unscharf ist. Das mag auch daran liegen, dass "meditativ" inzwischen in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist und so ungefähr alles bezeichnet, was in irgendeiner Form zu innerer Ruhe verhelfen soll.