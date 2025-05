Das Foramen Ovale ist ein natürliches Loch in der Scheidewand zwischen dem rechten und linken Vorhof des Herzens. Es besteht bei jedem Menschen vor der Geburt und hat die Funktion den fetalen Lungenkreislauf zu umgehen. Dies ist wichtig, um das ungeborene Kind mit sauerstoffreichem Blut über den mütterlichen Kreislauf zu versorgen.In den meisten Fällen verschließt sich das Foramen ovale direkt nach der Geburt oder innerhalb von Tagen bis Monaten danach von selbst. In rund 30 Prozent aller Fälle bleibt das Loch in der Scheidewand jedoch bestehen, was als persistierendes Foramen Ovale (PFO) bezeichnet wird.Sehr kleine Löcher verursachen in der Regel keine Beschwerden. Ein größeres Loch dagegen sorgt für eine Überlastung des Herzens und kann langfristig zu einer Herzschwäche führen. Außerdem kann ein größeres Foramen Ovale das Auftreten von Schlaganfällen begünstigen.