Bewusstseinsstörungen als wichtiges Anzeichen

Betroffene geraten in einen Zustand geistiger Verwirrtheit und Desorientierung. Sie leiden an Halluzinationen und Bewusstseinsstörungen. Ralf-Joachim Schulz, Internist und Geriater am St. Marien-Hospital in Köln, kennt sehr eindrückliche Delir-Erlebnisse bei Patienten.