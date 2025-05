Rote Warnleuchten am Kopf einer Puppe zeigen, wie massiv die Folgen sein können, wenn ein Baby nur wenige Sekunden geschüttelt wurde.

In Deutschland erleiden jährlich etwa 100 bis 200 Babys und Kinder unter zwei Jahren ein Schütteltrauma, auch Shaken Baby Syndrome (SBS) genannt. Das sind jedoch nur die offiziellen, von Kliniken gemeldeten Zahlen. Fachleute gehen von einer erheblichen Dunkelziffer aus.Zehn bis 30 Prozent der betroffenen Kinder überleben die dabei entstandenen Hirnverletzungen nicht.50 bis 70 Prozent der Betroffenen Kinder erleiden schwerste bleibende körperliche und geistige Behinderungen.Nur etwa zehn bis 20 Prozent der Kinder überleben ein Schütteltrauma ohne bleibende Schäden.

Schütteltrauma ist schwere Form der Kindesmisshandlung

Ein Schütteltrauma entsteht, wenn ein Säugling oder Kleinkind heftig am Oberkörper gepackt und geschüttelt wird. Dabei wirkt sich das hohe Gewicht des Kopfes im Verhältnis zur schwachen Nackenmuskulatur des Babys fatal aus: Das Gehirn schlägt gegen die Schädelwände, es kommt zu Blutungen, Schwellungen und schweren Verletzungen. Beim Schütteltrauma handelt es sich daher um eine schwere Form der Kindesmisshandlung.

Laut Monica Pleul, Kinderschutzmedizinerin am Universitätsklinikum Dresden, beträgt das Kräfteverhältnis etwa 1:20, wenn ein erwachsener Mann ein drei Monate altes Baby schüttelt: "Das ist im Vergleich etwa so, als würden Erwachsene von einem Riesen geschüttelt, der sechs Meter groß ist und zwei Tonnen wiegt."

Akute und langfristige Folgen auf ersten Blick nicht sichtbar

Die schweren Verletzungen sieht man betroffenen Babys oft nicht an. Denn auch akute Symptome sind meist unspezifisch. "In der Notaufnahme fallen uns neurologische Symptome wie Erbrechen, Schläfrigkeit, Apathie, Trinkschwäche und Krampfanfälle auf", erklärt Monica Pleul. Als weitere Folgen können Netzhaut- und Sehnerv-Verletzungen, Frakturen und Atemstillstand auftreten.

Überforderung und Frustration als Auslöser

Das Schütteltrauma findet sich in allen gesellschaftlichen Schichten. Babys, die während der frühkindlichen Entwicklung viel Schreien, sind nachweislich gefährdet. Mit unkontrollierbarem Schreien gehen Versagensgefühle, zunehmender Stress und ein gestörter Nachtschlaf bei den Eltern einher.

All das kann Eltern an den Rand der Erschöpfung bringen. Kommen weitere Belastungen wie finanzielle Probleme , Bindungsstörungen, fehlende familiäre Unterstützung oder mangelnde Impulskontrolle dazu, steigt das Risiko für eine Affekthandlung.

Umfragen zeigen, dass rund zwei Drittel der deutschen Bevölkerung nicht bewusst ist, dass schon ein kurzes Schütteln des Babys tödliche Folgen haben kann. Oft gilt Schütteln immer noch als nicht so schlimm wie Schlagen.

Aufklärung über Schütteltrauma wichtig

Wissensvermittlung ist die wichtigste Präventionsmaßnahme, um ein Schütteltrauma zu verhindern. Deshalb setzen Kliniken, Jugendämter und Kampagnen auf Aufklärung. Eltern sollten frühzeitig lernen, wie sie mit Belastungssituationen umgehen können. Dazu gehört auch, dass es in Ordnung ist, sich Unterstützung zu holen.

Präventionskurse, wie sie inzwischen in vielen Kliniken angeboten werden, vermitteln praxisnahes Wissen und bieten konkrete Hilfe. Auch das Vermitteln von klaren Handlungsempfehlungen in Stresssituationen, etwa das Baby sicher abzulegen und den Raum vorübergehend zu verlassen, schützen vor Handlungen im Affekt. Tiefe Atemzüge, kaltes Wasser über die Hände oder eine kurze Pause am offenen Fenster können helfen, ruhig zu bleiben.