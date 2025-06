Zum Beispiel in die Nähe von Frankfurt, wo Familie Ajiri seit 30 Jahren ein Feinkostgeschäft betreibt. Zu Beginn, so sagt Rojan Ajiri, die Tochter des Gründers, hätten sie gerade einmal fünf Sorten angeboten. Heute sind es 18, die auf unterschiedliche Weise eingelegt und gefüllt sind - zum Beispiel mit Knoblauch und Kräutern oder mit Mandeln und Limette. Inzwischen bietet der Feinkosthandel auch ausgefallene Spezialitäten an. Im Sommer gibt es Oliven in Mangosauce, während im Herbst Oliven in Rote-Bete-Marinade angeboten werden.