Der Rosengarten - ein Freizeitareal direkt an der Elbe in Dresden. Am Pfingstmontag 2024 wurden hier mehrere Personen teils lebensgefährlich durch Blitzschlag verletzt. Auch in Soest in Nordrhein-Westfalen mussten im vergangenen Jahr nach einem Blitzschlag in einem Zeltlager Dutzende zur Beobachtung ins Krankenhaus.