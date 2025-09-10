Überspannungsschutz bei Gewitter:Blitzeinschlag: Wie man Elektrogeräte schützt
Wenn draußen ein Gewitter tobt, ziehen viele als Vorsichtsmaßnahme die Stecker ihrer Elektrogeräte. Nicht immer reicht das als Schutz jedoch aus. Was es noch zu beachten gilt.
Laut Versicherern verursachen Unwetter und Gewitter in Deutschland jährlich Schäden in Milliardenhöhe. Besonders Blitzeinschläge können für Elektrogeräte gefährlich werden. Schlägt ein Blitz in der Nähe eines Hauses ein, kann die freigesetzte Spannung ins Stromnetz fließen. Thomas Raphael, Blitzschutz-Experte des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. (VDE), erklärt:
Besonders gefährdet seien jedoch Geräte mit mehr als einem Kabel, beispielswiese Router, Telefonanlage oder Heizungssteuerung. Schäden wegen Überspannungen und Kurzschlüssen bis hin zu gefährlichen Explosionen und Bränden können dann die Folge sein.
Stecker ziehen schützt Elektrogeräte bei Blitzeinschlag
Den einfachsten Tipp kennen viele: Bei Gewitter sollte man alle nicht benötigten Geräte vom Stromnetz trennen. Dadurch wird verhindert, dass Überspannungen durch die Stromleitungen in die Geräte gelangen. Wer weiterhin online bleiben möchte, muss in diesem Fall zum Smartphone und zum mobilen Internet greifen.
Um weiterhin über das Festnetz erreichbar zu sein, kann vor dem Ausstecken eine Rufumleitung aufs Handy eingerichtet werden. Bei empfindlichen Geräten, wie zum Beispiel Computer oder Fernseher, empfiehlt es sich zudem, Stecker oder Steckerleisten mit Überspannungsschutz zu verwenden. Hier sollte man beim Kauf auf die Norm DIN EN 61643-11 achten.
Sicherer Schutz durch professionellen Überspannungsschutz
Kompliziert wird es bei Smarthome-Installationen, die oft fest verbaut und damit nicht ohne Weiteres ausgesteckt werden können. Hier rät der Experte:
Dieser sei bereits für wenige hundert Euro zu haben und schütze alle Geräte, die an das Stromnetz angeschlossen sind. Die Geräte werden im Zählerschrank verbaut und leiten überschüssige Spannung ab.
Für Neubauten ist ein Überspannungsschutz bereits seit 2018 Pflicht. Mieter und Mieterinnen von älteren Gebäuden sollten sich am besten beim Vermieter oder der Vermieterin erkundigen.
Wer kommt für Schäden durch Blitzeinschläge auf?
Grundsätzlich gilt: Für Schäden am Gebäude, beispielsweise durch einen direkten Blitzschlag, kommt der Gebäudeversicherer auf. Schäden durch Überspannung oder Kurzschluss sind allerdings nur dann über die Gebäudeversicherung oder die Hausratversicherung abgedeckt, wenn eine zusätzliche Klausel vereinbart wurde.
Mit der sogenannten Überspannklausel lassen sich - meistens gegen einen kleinen Aufpreis - Schäden an Elektrogeräten absichern. Gut zu wissen: Sowohl der klassische Blitzableiter als auch ein Überspannungsschutz sorgen zudem oft für niedrigere Beiträge bei Brandschutz- oder Hausratversicherung.
Der Artikel wurde erstmals am 19. September 2023 veröffentlicht und am 10. September 2025 aktualisiert.
