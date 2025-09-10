Wenn draußen ein Gewitter tobt, ziehen viele als Vorsichtsmaßnahme die Stecker ihrer Elektrogeräte. Nicht immer reicht das als Schutz jedoch aus. Was es noch zu beachten gilt.

Bei einem Gewitter sollten möglichst alle Geräte vom Stromnetz getrennt werden. Doch was hilft, wenn das nicht möglich ist, wie im Fall fest verbauter Smarthome-Installationen? Quelle: dpa

Laut Versicherern verursachen Unwetter und Gewitter in Deutschland jährlich Schäden in Milliardenhöhe. Besonders Blitzeinschläge können für Elektrogeräte gefährlich werden. Schlägt ein Blitz in der Nähe eines Hauses ein, kann die freigesetzte Spannung ins Stromnetz fließen. Thomas Raphael, Blitzschutz-Experte des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. (VDE), erklärt:

Davon sind zunächst alle Geräte betroffen, die über ein Kabel beispielsweise mit dem Stromnetz verbunden sind. „ Thomas Raphael, Diplom-Ingenieur und VDE-Blitzschutz-Experte

Besonders gefährdet seien jedoch Geräte mit mehr als einem Kabel, beispielswiese Router, Telefonanlage oder Heizungssteuerung. Schäden wegen Überspannungen und Kurzschlüssen bis hin zu gefährlichen Explosionen und Bränden können dann die Folge sein.

Über Bayern sind Anfang September schwere Gewitter hinweggezogen. In der Bodensee-Region fielen Hagelkörner, Dauerregen sorgte für Überschwemmungen. 05.09.2025 | 0:18 min

Stecker ziehen schützt Elektrogeräte bei Blitzeinschlag

Den einfachsten Tipp kennen viele: Bei Gewitter sollte man alle nicht benötigten Geräte vom Stromnetz trennen. Dadurch wird verhindert, dass Überspannungen durch die Stromleitungen in die Geräte gelangen. Wer weiterhin online bleiben möchte, muss in diesem Fall zum Smartphone und zum mobilen Internet greifen.

Um weiterhin über das Festnetz erreichbar zu sein, kann vor dem Ausstecken eine Rufumleitung aufs Handy eingerichtet werden. Bei empfindlichen Geräten, wie zum Beispiel Computer oder Fernseher, empfiehlt es sich zudem, Stecker oder Steckerleisten mit Überspannungsschutz zu verwenden. Hier sollte man beim Kauf auf die Norm DIN EN 61643-11 achten.

Jedes Jahr sterben in Deutschland etwa vier Menschen an den Folgen eines Blitzschlags, Hunderte werden verletzt. Katja Horneffer erklärt, wie man Blitzunfälle vermeiden kann. 05.08.2024 | 0:52 min

Sicherer Schutz durch professionellen Überspannungsschutz

Kompliziert wird es bei Smarthome-Installationen, die oft fest verbaut und damit nicht ohne Weiteres ausgesteckt werden können. Hier rät der Experte:

Wer teure und empfindliche Geräte vor Überspannungen schützen möchte, sollte einen professionellen Überspannungsschutz installieren lassen. „ Thomas Raphael, Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.

Dieser sei bereits für wenige hundert Euro zu haben und schütze alle Geräte, die an das Stromnetz angeschlossen sind. Die Geräte werden im Zählerschrank verbaut und leiten überschüssige Spannung ab.

Für Neubauten ist ein Überspannungsschutz bereits seit 2018 Pflicht. Mieter und Mieterinnen von älteren Gebäuden sollten sich am besten beim Vermieter oder der Vermieterin erkundigen.

Gewitter und Blitze sind schön anzusehen, werden aber von vielen Menschen unterschätzt. Wie sollte man sich verhalten, wenn ein Unwetter aufzieht? 09.08.2024 | 2:18 min

Wer kommt für Schäden durch Blitzeinschläge auf?

Grundsätzlich gilt: Für Schäden am Gebäude, beispielsweise durch einen direkten Blitzschlag, kommt der Gebäudeversicherer auf. Schäden durch Überspannung oder Kurzschluss sind allerdings nur dann über die Gebäudeversicherung oder die Hausratversicherung abgedeckt, wenn eine zusätzliche Klausel vereinbart wurde.

Mit der sogenannten Überspannklausel lassen sich - meistens gegen einen kleinen Aufpreis - Schäden an Elektrogeräten absichern. Gut zu wissen: Sowohl der klassische Blitzableiter als auch ein Überspannungsschutz sorgen zudem oft für niedrigere Beiträge bei Brandschutz- oder Hausratversicherung.

