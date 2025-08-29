WC-Reiniger sollen Abhilfe schaffen bei Kalkablagerungen und Urinstein in der Toilette. Ob die Produkte wirklich halten, was sie versprechen, hat Öko-Test überprüft.

Laut Öko-Test setzen einige WC-Reiniger auf aggressive Säuren. Diese können jedoch schwere Verätzungen der Haut, Augenschäden und Reizungen der Atemwege verursachen. Quelle: imago/Bihlmayerfotografie

Lavendel, Meeresbrise oder doch lieber Zitrusfrüchte? Mit WC-Reinigern soll das stille Örtchen nicht nur sauber werden, sondern auch erfrischend gut riechen. Öko-Test hat sich in der aktuellen Ausgabe mit 25 Hygienespendern befasst.

Kalk und Urinstein gelten als die größten Feinde der Toilettenschüssel. WC-Reiniger versprechen hier Abhilfe. Ein Teil zumindest durch den Einsatz aggressiver Säuren, so ein Ergebnis von Öko-Test. Getestet wurden 25 Reiniger mit Zitronenduft. Kriterien waren unter anderem kritische Inhaltsstoffe, Kalklöseverhalten, Haft- und Benetzungsverhalten sowie Materialverträglichkeit.

Erstaunlich ist, dass einige bekannte Markenprodukte im hinteren Feld landeten. Das WC-Ente Total Aktiv Gel Citrus Splash fällt als einziges Produkt durch - Gesamtnote "mangelhaft". Mit "ausreichend" wird unter anderem der Domestos Kraft & Frische Lime Fresh bewertet.

Einsatz aggressiver Säuren

In zwölf Produkten - darunter das WC-Ente Total Aktiv Gel Citrus Splash - war Ameisensäure enthalten. Die organische Säure ist laut Öko-Test ätzend und reizt die Atemwege. Die Tester kritisierten deshalb deren Einsatz. Noch kritischer sahen sie den Einsatz von anorganischer Salzsäure. Diese könne zu schweren Verätzungen der Haut führen, schwere Augenschäden verursachen und ebenfalls die Atemwege reizen, so Öko-Test.

Laut Empfehlung des Umweltbundesamts, solle auf WC-Reiniger mit anorganischen Säuren verzichtet und zu Reinigungsmitteln auf Basis von Zitronensäure gegriffen werden.

Reinigungskraft und Co.

Im Test schnitten die Produkte mit starken Säuren vergleichsweise schlecht ab. Die beiden Produkte mit Salzsäure erhielten im Prüfpunkt Kalklösevermögen nur ein "befriedigend". Reiniger mit Ameisensäure konnten die Tester zwar mehr überzeugen, aber auch nicht alle. Das WC-Ente Total Aktiv Gel Citrus Splash erhielt als einziger Reiniger im Kalklösevermögen die Note "mangelhaft".

Die meisten Produkte, die Zitronen-, Essig- oder Milchsäure nutzten, erhielten in diesem Teilergebnis ein "befriedigend", drei ein "ausreichend".

Öko-Test schaute auch, wie gut die Reiniger die Toilettenschüssel benetzten und wie lange sie am Rand hafteten. Die Produkte dürften, so die Tester, weder zu zäh noch zu flüssig sein. Nur neun Produkte erhielten im Teilbereich Haft- und Benetzungsverhalten ein "sehr gut" oder "gut".

Insgesamt schnitten 16 Reiniger im Test mit der Gesamtbestnote "gut" ab. Unter anderem der AlmaWin WC-Reiniger zitronig frisch, das Blink öko WC-Reinigungsgel mit frischem Citrus Duft sowie der Frosch WC-Reiniger Zitrone.

Weitere kritische Inhaltstoffe

Bei den vier mit "mangelhaft" und "ausreichend" bewerteten Mitteln fanden sich quartäre Ammoniumverbindungen. Sie werden, so die Tester, als Desinfektions- oder Konservierungsmittel eingesetzt und können unter anderem die Augen schädigen sowie Schleimhäute reizen. Isothiazolinone, die im Reinex WC-Reiniger Gel Citro - Gesamtnote "befriedigend" - deklariert sind, könnten laut Öko-Test ebenfalls allergieauslösend wirken.

Alle Inhaltsstoffe bei WC-Reinigern anzugeben, sei nicht gesetzlich verpflichtend. Dennoch kritisierten die Tester, dass manche Hersteller nicht einmal die verwendete Säure auf dem Produkt deklarieren.

Empfohlener Putz-Rhythmus

Die Tester kritisierten, dass der Hersteller des WC-Ente-Reinigers empfehle, das Produkt dreimal pro Woche anzuwenden. Bei Domestos sei sogar der tägliche Gebrauch empfohlen. Beide Produkte enthielten umweltschädliche Substanzen sowie schwer biologisch abbaubare Phosphonate, so die Tester. Weiterhin werteten die Tester acht Produkte um eine Note ab, da auf diesen der Hinweis, sie sparsam zu verwenden, fehlte.

So wurde getestet

Produktauswahl 25 WC-Reiniger mit Zitrusduft wurden in Drogerien, (Bio-)Supermärkten und Discountern eingekauft. Ausgewählt wurden ausschließlich zähflüssige oder gelförmige Produkte. Die Preise lagen auf einen Liter umgerechnet zwischen 0,95 Euro und 4,92 Euro. Untersuchungen im Labor Die Produkte wurden im Auftrag von Öko-Test im Labor auf halogenorganische Verbindungen untersucht, der pH-Wert wurde gemessen und die Kunststoffverpackungen auf PVC/PVDC/chlorierte Verbindungen untersucht. Praxistests Das Kalklösevermögen wurde auf Grundlage der Empfehlungen zur Qualitätsbewertung des Industrieverbands für Körperpflege und Waschmittel (IKW) durchgeführt. Marmorplatten, die aus Kalkstein bestehen, wurden in die Reiniger getunkt. Nach der Einwirkzeit wurde der Abtrag von Calciumcarbonat (Kalk) bestimmt. Zur Prüfung des Fließ- und Benetzungsverhaltens gab das Labor die Reiniger auf schräg befestigte Keramikfliesen, wog die Menge der abtropfenden Reiniger und bewertete zum Abschluss die Größe der benetzten Fläche. Zum Test der Materialverträglichkeit ließ das Labor die Produkte 24 Stunden auf Sanitärkeramik einwirken. Säure-Test Öko-Test überprüfte die Produkte per Deklaration auf kritische Säuren, Phosphonate, quartäre Ammoniumverbindungen, Isothiazolinone sowie schwer abbaubare synthetische Polymere.

