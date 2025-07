Öko-Test hat 22 Tiefkühl-Rahmspinat-Produkte untersucht. In einigen wiesen die Tester Rückstände bedenklicher Stoffe nach.

Fertiggerichte aus der Dose oder Tiefkühlprodukte sind praktisch. Aber was steckt da eigentlich alles drin? Ein Blick auf die Zutatenliste.

Hohe Anfälligkeit für Nitrit bei Blattspinat

Nitrat könne den Sauerstofftransport im Blut hemmen und im Magen zu krebserregenden Nitrosaminen reagieren, so Öko-Test weiter. Zwölf Produkte im Test wurden deshalb wegen "erhöhter", zwei sogar wegen "stark erhöhter" Nitritmengen abgewertet wie zum Beispiel der Globus Rahmspinat, einzeln portionierbar, der die Gesamtnote "befriedigend" erhielt.

Wie viel Dünger verlässt den Hof? Mit der Stoffstrombilanz konnte das genau zugeordnet werden. Jetzt wurde sie abgeschafft. Nehmen die Schadstoffe in Boden und Wasser wieder zu?

Öko-Test entdeckt Schwermetalle in Rahmspinat

Weiterhin wurden bei den Laboruntersuchungen auch giftige Schwermetalle gefunden, die Spinat ebenfalls über den Boden aufnimmt. Der Penny Rahmspinat überschritt dabei den für Blattgemüse zulässigen Grenzwert an Blei, an dem sich Öko-Test für die Bewertung orientierte, deutlich. In einem Gegengutachten des Anbieters lag der Bleigehalt hingegen unterhalb der Bestimmungsgrenze. Das Produkt erhielt die Gesamtnote "ungenügend".