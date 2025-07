Wenn mit dem Dünger zu viel Stickstoff in die Natur gelangt, schadet das den Ökosystemen und belastet Gewässer und auch das Grundwasser. Stickstoff wandelt sich im Boden in Nitrat. Im Trinkwasser gilt das als gesundheitsgefährdend. Es kann bei Säuglingen die Aufnahme von Sauerstoff über das Blut behindern. Laut Umweltbundesamt kommen fast 90 Prozent des Nitrateintrags in das Grundwasser aus der Landwirtschaft.